【2021金音獎】石青羅林奪最佳搖滾歌曲、拍謝少年奪最佳搖滾專輯：歹勢好勢，我們都順勢來走

2021年第12屆金音獎,最佳搖滾歌曲由石青羅林的〈欲〉獲得。評審團指出,該歌曲樂器編曲各有靈魂,合奏時又合理順耳,是一首創意與風格令人驚艷,且完成度高的作品。

致詞時,石青羅林主唱陳立樹表示,創作這條路是件不容易的事,要找到(像石青羅林這樣)志同道合的夥伴更是不容易,也請大家繼續支持獨立音樂,讓他們能夠突破流行的界線,和音樂想像。

同時,他也感謝所有「我看到聽到感受到的,還有一起經歷一切的團員和朋友」,特別感謝這張作品的製作人王昱辰,還有謬思廖玉雲。

最佳搖滾專輯獎,則由拍謝少年的《歹勢好勢》獲得。評審團表示,從青年搖滾到中年,拍謝少年對台灣年輕一輩音樂人,既有啟發性,也充滿愛,固守搖滾精神,不畏向前,在這張專輯用比以往更柔軟的音樂性,反映樂團成熟的心境,並獲得樂迷正面的迴響。

截圖自金音獎頒獎典禮

致詞時,主唱薑薑表示這張唱片是疫情期間去年寫的,他覺得喜歡音樂的人或是做音樂的人,就算是在平常的時候都會覺得很孤單,在疫情時感覺更孤單,「他會覺得,啊,沒有表演能演了,未來在哪裡」。所以,去年在寫這張唱片時,他們常常在想這件事情。

「不過我覺得,喜歡音樂的人或是做音樂的人,他心裡面永遠有留一個很安心的地方給音樂」,薑薑說,所以這張唱片叫作《歹勢好勢》,希望大家雖然疫情還沒結束,不管遇到什麼事情,「歹勢好勢,我們都順勢來走」。

吉他手維尼致詞時,感謝了製作人與許多幫助過拍謝少年的人,並以「台灣獨立,感謝」結尾。鼓手宗翰則表示,特別想感謝身邊兩位團員,「不只是我的朋友,也是我的兄弟」。宗翰說,像我有一條歌〈歹勢中年〉唱的,「希望人生海海咱相挺過」,他也希望有一天可以和史明老前輩一樣,堅持自己的信念,變成拍謝歐吉桑。

最佳搖滾歌曲獎得獎名單

〈欲〉/《青 Green》/石青羅林

〈Painting the trail of whisper in every moment captured〉/《Topic 3: 瞬間》/體熊專科

〈海女〉/《海女》/漂流出口

〈美好的事可不可以發生在我身上〉/《更迭》/康士坦的變化球

〈太子哥〉/《GOLDEN 太子 BRO》/血肉果汁機

最佳搖滾專輯獎得獎名單

《歹勢好勢》/拍謝少年

《海女》/漂流出口

《GOLDEN 太子 BRO》/血肉果汁機

《Demo丙》/風籟坊

《超嬰格式化》/FORMOZA

責任編輯:丁肇九、王祖鵬

核稿編輯:翁世航