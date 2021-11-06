2021/11/06,
藝文

【2021金音獎】石青羅林奪最佳搖滾歌曲、拍謝少年奪最佳搖滾專輯：歹勢好勢，我們都順勢來走

【2021金音獎】石青羅林奪最佳搖滾歌曲、拍謝少年奪最佳搖滾專輯：歹勢好勢，我們都順勢來走
截圖自金音獎頒獎典禮

我們想讓你知道的是

2021年第12屆金音獎，最佳搖滾歌曲由石青羅林的〈欲〉獲得；最佳搖滾歌曲則由拍謝少年的《歹勢好勢》奪下。石青羅林主唱陳立樹致詞時表示希望大家繼續支持獨立音樂，讓他們能夠突破流行的界線，和音樂想像。

2021年第12屆金音獎，最佳搖滾歌曲由石青羅林的〈欲〉獲得。評審團指出，該歌曲樂器編曲各有靈魂，合奏時又合理順耳，是一首創意與風格令人驚艷，且完成度高的作品。

致詞時，石青羅林主唱陳立樹表示，創作這條路是件不容易的事，要找到（像石青羅林這樣）志同道合的夥伴更是不容易，也請大家繼續支持獨立音樂，讓他們能夠突破流行的界線，和音樂想像。

同時，他也感謝所有「我看到聽到感受到的，還有一起經歷一切的團員和朋友」，特別感謝這張作品的製作人王昱辰，還有謬思廖玉雲。

最佳搖滾專輯獎，則由拍謝少年的《歹勢好勢》獲得。評審團表示，從青年搖滾到中年，拍謝少年對台灣年輕一輩音樂人，既有啟發性，也充滿愛，固守搖滾精神，不畏向前，在這張專輯用比以往更柔軟的音樂性，反映樂團成熟的心境，並獲得樂迷正面的迴響。

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截圖自金音獎頒獎典禮

致詞時，主唱薑薑表示這張唱片是疫情期間去年寫的，他覺得喜歡音樂的人或是做音樂的人，就算是在平常的時候都會覺得很孤單，在疫情時感覺更孤單，「他會覺得，啊，沒有表演能演了，未來在哪裡」。所以，去年在寫這張唱片時，他們常常在想這件事情。

「不過我覺得，喜歡音樂的人或是做音樂的人，他心裡面永遠有留一個很安心的地方給音樂」，薑薑說，所以這張唱片叫作《歹勢好勢》，希望大家雖然疫情還沒結束，不管遇到什麼事情，「歹勢好勢，我們都順勢來走」。

吉他手維尼致詞時，感謝了製作人與許多幫助過拍謝少年的人，並以「台灣獨立，感謝」結尾。鼓手宗翰則表示，特別想感謝身邊兩位團員，「不只是我的朋友，也是我的兄弟」。宗翰說，像我有一條歌〈歹勢中年〉唱的，「希望人生海海咱相挺過」，他也希望有一天可以和史明老前輩一樣，堅持自己的信念，變成拍謝歐吉桑。

最佳搖滾歌曲獎得獎名單

〈欲〉／《青 Green》／石青羅林
〈Painting the trail of whisper in every moment captured〉／《Topic 3: 瞬間》／體熊專科
〈海女〉／《海女》／漂流出口
〈美好的事可不可以發生在我身上〉／《更迭》／康士坦的變化球
〈太子哥〉／《GOLDEN 太子 BRO》／血肉果汁機

最佳搖滾專輯獎得獎名單

《歹勢好勢》／拍謝少年
《海女》／漂流出口
《GOLDEN 太子 BRO》／血肉果汁機
《Demo丙》／風籟坊
《超嬰格式化》／FORMOZA

責任編輯：丁肇九、王祖鵬
核稿編輯：翁世航

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