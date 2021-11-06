【2021金音獎】熊仔奪最佳嘻哈歌曲、春艷奪最佳嘻哈專輯，獻給支持整個文化的「嘻哈仔」們

2021年第12屆金音獎，最佳嘻哈歌曲獎由熊仔的〈88BARS〉獲得，評審團指出該曲難度與技術性高，足以成為華語嘻哈Flow的示範曲，步步逼近耳邊的快嘴繞舌，牢牢抓住聽者的注意力。

致詞時，剛完成開場表演的熊仔除了感謝評審團、索尼音樂、製作團隊與創作夥伴外，也表示要把這個獎送給大嘻哈時代所有參與的選手、工作人員與來賓，以及支持整個文化的「嘻哈仔」們。也笑稱明年的金音獎記得要找他頒獎，因為「頒一屆拿一屆」。

熊仔也是金音獎的常勝軍，自2015年第6屆金音獎憑藉《無限》拿到最佳新人、最佳嘻哈專輯後，便時常入圍金音獎、金曲獎，而後的《龍虎門》、《夢想成真》皆獲得許多樂迷的喜愛，今年再以〈88BARS〉拿下最佳嘻哈歌曲獎，在嘻哈領域上成為台灣獨樹一格的音樂人。

至於最佳嘻哈專輯則由春艷（余承恩）的《感恩的心》獲得，評審團指出，該專輯放下少年狂躁，歌詞即使斷續節奏獨特，依然把要傳達的事情說得清楚，音樂富實驗性，為台灣嘻哈圈較少見的嘗試，值得鼓勵。

截圖自金音獎頒獎典禮

春艷得獎時提到，謝謝所有支持自己的人，也表示這對他來說是很大一段改變的旅程，因為世界正在進行非常劇烈改變，他希望能透過音樂，不管世界怎麼改變，大家都可以內在保持平安喜樂。同時春艷也笑稱昨天剛好是老闆迪拉胖的生日，把獎項獻給他那麼多年來一直支持自己的他，把獎金留給自己，也謝謝嘻哈圈的朋友，「你們大家都很棒」。

春豔本名余承恩，近年在2016年與Leo王組成饒舌演唱組合夜貓組，而後在饒舌領域發光發熱，今年憑藉《感恩的心》拿獎，這張專輯也有許多樂壇新星加入合唱，包含金曲新人持修、李權哲等人。

春艷這張專輯的介紹寫道：「我們想把那顆是非之心毒蘋果退還給伊甸的果農，他與製作人dac和萬萬，用心裡軟軟的土壤，共同培育了一顆充滿陽氣的火龍果，這品種不求最甜美、最刺激的口感，照著曲序一口一口吃下去，你的四肢百骸會鬆掉、會化開，你會更喜歡自己，不用把社群軟體刪除，也不再感到痛苦，因為你得到了一顆感恩的心。」

最佳嘻哈歌曲獎得獎名單

〈88BARS〉／《88BARS》／熊仔

〈深呼吸 feat. 李權哲〉／《感恩的心》／春艷（余承恩）

〈Let Me Talk〉／《Let Me Talk》／國蛋

〈50元的檳榔〉／《50元的檳榔》／潮州土狗

〈黑〉／《裸雀》／wannasleep（李奕賢）

最佳嘻哈專輯獎得獎名單

《感恩的心》／春艷（余承恩）

《市井小明》／呂士軒

《燥熱》／派偉俊

《SKY》／蔡詩芸 Dizzy Dizzo

《裸雀》／wannasleep（李奕賢）

責任編輯：丁肇九、王祖鵬

核稿編輯：翁世航