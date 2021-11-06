2021/11/06,
政治

路透推演中國犯台6情境真會上演？學者：「電戰防禦」及「殲敵登陸」才是要務

路透推演中國犯台6情境真會上演？學者：「電戰防禦」及「殲敵登陸」才是要務
截圖自路透社網站

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國防安全研究院學者舒孝煌表示，路透社所列的部分情境可能已脫離現實，中共對台發動攻勢，會結合各項戰術及後續入侵準備，單單進行飛彈攻擊的可能性極低，但軍方仍應將路透社的報導內容視為警訊，防範各種不同情境。

路透社分析中國犯台的6種情境。戰略學者認為，國軍需急起直追電子戰防禦能力，並維持有組織的抵抗，讓共軍在突擊登陸階段便無法取勝。此外，共軍2027年將調整登陸作戰模式，台灣須即時因應。

路透社刊出長文分析，中國為奪取台灣，已開始發起「灰色地帶」作戰，軍事戰略學者設想6種可能的情境，包括侵略金馬、對台封鎖乃至全面入侵。

國防安全研究院學者舒孝煌今天對中央社記者表示，路透社所列的部分情境可能已脫離現實。中共對台發動攻勢，會結合各項戰術及後續入侵準備，單單進行飛彈攻擊的可能性極低，但軍方仍應將路透社的報導內容視為警訊，防範各種不同情境。

國家政策研究基金會副研究員揭仲分析，共軍如果對台發動攻勢，將採速戰速決的方式，快節奏創造絕對有利態勢，避免給予國軍平戰轉換、後備動員的時間，這與路透社「一階段一階段」的想定有出入。

攻佔外島及封鎖台灣方面，舒孝煌說，中國比較可能對金門及馬祖發動「灰色地帶」或低強度攻勢，畢竟佔領台灣外島，不僅會引起強烈的國際反應，也等於無視美國「勿改變現狀」的警告。

舒孝煌指出，海上交通情況複雜，且牽動數個國家的物資生命線，共軍不太可能無差別攔截船隻，封鎖能不能達到效力也難以估計，執行上難度也高，因此封鎖台灣的可能性不大，但運輸天然氣的船型辨識度高，台灣需密切關注戰略能源儲存狀況，並強化能源短缺時的因應能力。

舒孝煌也說，中國可能透過海上民兵等非軍事手段侵擾外島，海巡署已相當關注類似狀況，未來可強化遠程打擊能力及灘頭防禦等，使登陸代價高昂，敵方不會輕易出手。

對於共軍全面攻台的情境，舒孝煌表示，共軍必須先以各種方式削弱台灣戰力；波斯灣戰爭時，美軍為了弱化伊拉克地面防禦能力，動用數萬枚彈藥，中國是否具有這樣的打擊實力仍待商榷。

他說，台灣防務能力逐漸強化，應可抵禦共軍第一波及第二波攻勢，反而削弱中國攻台力量。台灣應落實美國提出的「刺蝟之島」概念，思考共軍演訓的意義及反制之道。

漢光聯合反登陸操演 肩射標槍飛彈發射
Photo Credit: 中央社

此外，台灣欠缺電子戰攻擊、防禦能力，而中國在這個領域已發展近20年，台灣如果強化干擾敵方打擊及偵察能力，定能大幅提高攻台難度。

舒孝煌並指出，台灣對各種不同類型無人機的發展及運用仍嫌保守，但敵人登陸時，無人機不但可協助發動攻擊，也可減輕載人作戰飛機的負擔。

揭仲認為，國軍最重要是維持有組織的抵抗及指揮效能，讓共軍在突擊登陸階段時無法取勝。此外，共軍2027年將調整登陸作戰模式，台灣防衛作戰計畫也須即時因應調整。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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