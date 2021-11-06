2021/11/06,
藝文

【2021金音獎】YELLOW奪最佳節奏藍調歌曲、LINION奪節奏藍調專輯，很開心拿到「紅酒開瓶器」，等等大家一起喝酒

【2021金音獎】YELLOW奪最佳節奏藍調歌曲、LINION奪節奏藍調專輯，很開心拿到「紅酒開瓶器」，等等大家一起喝酒
截圖自金音獎頒獎典禮

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2021年第12屆金音獎，最佳節奏藍調專輯由YELLOW的〈後現代獨白〉獲得；至於最佳節奏藍調歌曲則由獲得LINION的第二張專輯《Leisurely》奪下，兩人在致詞時均難掩興奮。

2021年第12屆金音獎，最佳節奏藍調歌曲由YELLOW的〈後現代獨白〉獲得，評審團指出〈後現代獨白〉為時下難得富實驗精神的R&B歌曲，不只細節豐富，樂器間搭配緊密，歌者的技巧與演繹也令人驚艷。

YELLOW致詞時先變換嗓音說「已經過了3年你們等得辛苦嗎？好久不見難道忘了我嗎？」並解釋因為自己已經是第三次入圍金音獎，但是一次都沒拿過，這是第一次，感謝大家。YELLOW也說這次很特別，可以和好朋友一起來到高雄，感覺很開心，今天一直在很興奮的狀態，並感謝團隊和伙伴們，以及來到頒獎典禮現場的爸爸。

YELLOW今年憑藉《浮世擊》入圍金曲獎最佳新人獎、而YELLOW黃宣也入圍最佳編曲人、單曲製作人獎，可惜最終皆煞羽而歸，不過到了金音獎，《浮世擊》當中收錄的〈後現代獨白〉順利拿下最佳節奏藍調歌曲，黃宣在台上也難掩興奮。

《浮世擊》收錄前2張EP「都市病」、「馬戲團」，加上概念上的第三篇章DDT的4首新歌，深受樂迷、樂評以及專業音樂人的肯定。

至於最佳節奏藍調專輯則由LINION的《Leisurely》獲得。評審團指出，該專輯製作精良，樂器表現豐富，創作者的個性也在作品中鮮明的展現。

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截圖自金音獎頒獎典禮

LINION致詞時說，原本以為會很鎮定，結果真的蠻緊張的，很開心可以拿到這個「紅酒開瓶器」（指獎座），等等大家晚上一起喝酒。同時，LINION也感謝金音創作獎的肯定、文化部的補助、家人的包容愛還有支持，以及已經在天堂的狗們，「哥哥得獎了」。

感謝團隊的過程中，LINION特別提到因為當初《Me In Dat Blue》是自己一個人關在房間裡面做的，但製作人讓自己看見可能性，看見跟大家合作是有多麼好玩的一件事情，也感謝了專輯的三位Featuring Artist以及參與製作的所有人。最後他也提醒，「我是LINION，記得要大寫，就像金音「創作」獎不是金音獎一樣」。

《Leisurely》是LINION的第二張專輯，便擊敗ØZI、孫盛希、Yufu等勁敵，一舉抱回最佳節奏藍調專輯獎。

事實上，除了專業音樂人在金音獎的肯定之外，《Leisurely》也獲得Hit Fm 2020年度十大專輯，與田馥甄、吳青峰、韋禮安等人一同入選，早早獲得矚目。LINION自2016從自美國MI音樂學院畢業，主修貝斯，近年也與9m88共同征戰演出，他與金音獎極有緣分，第一張專輯《Me In Dat Blue》便提名2019年第10屆最佳節奏藍調專輯獎，今年就順利拿獎。

最佳節奏藍調歌曲獎得獎名單

〈後現代獨白〉／《浮世擊》／YELLOW
〈Oh Girl〉／《Leisurely》／LINION
〈LIMO〉／《LIMO》／鶴 The Crane
〈AI 敢會愛？〉／《AI 敢會愛？》／Robot Swing & 陳以恆、洪佩瑜
〈Tell Me （Prod. by DJ Mitsu the Beats）〉／《Tell Me （Prod. by DJ Mitsu the Beats）》／9m88

最佳節奏藍調專輯獎得獎名單

《Leisurely》／LINION
《PEDESTAL》／ØZI
《出沒地帶》／孫盛希
《To My Pen Pal》／Yufu

責任編輯：丁肇九、王祖鵬
核稿編輯：翁世航

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