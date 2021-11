【2021金音獎】YELLOW奪最佳節奏藍調歌曲、LINION奪節奏藍調專輯，很開心拿到「紅酒開瓶器」，等等大家一起喝酒

2021年第12屆金音獎,最佳節奏藍調歌曲由YELLOW的〈後現代獨白〉獲得,評審團指出〈後現代獨白〉為時下難得富實驗精神的R&B歌曲,不只細節豐富,樂器間搭配緊密,歌者的技巧與演繹也令人驚艷。

YELLOW致詞時先變換嗓音說「已經過了3年你們等得辛苦嗎?好久不見難道忘了我嗎?」並解釋因為自己已經是第三次入圍金音獎,但是一次都沒拿過,這是第一次,感謝大家。YELLOW也說這次很特別,可以和好朋友一起來到高雄,感覺很開心,今天一直在很興奮的狀態,並感謝團隊和伙伴們,以及來到頒獎典禮現場的爸爸。

YELLOW今年憑藉《浮世擊》入圍金曲獎最佳新人獎、而YELLOW黃宣也入圍最佳編曲人、單曲製作人獎,可惜最終皆煞羽而歸,不過到了金音獎,《浮世擊》當中收錄的〈後現代獨白〉順利拿下最佳節奏藍調歌曲,黃宣在台上也難掩興奮。

《浮世擊》收錄前2張EP「都市病」、「馬戲團」,加上概念上的第三篇章DDT的4首新歌,深受樂迷、樂評以及專業音樂人的肯定。

至於最佳節奏藍調專輯則由LINION的《Leisurely》獲得。評審團指出,該專輯製作精良,樂器表現豐富,創作者的個性也在作品中鮮明的展現。

截圖自金音獎頒獎典禮

LINION致詞時說,原本以為會很鎮定,結果真的蠻緊張的,很開心可以拿到這個「紅酒開瓶器」(指獎座),等等大家晚上一起喝酒。同時,LINION也感謝金音創作獎的肯定、文化部的補助、家人的包容愛還有支持,以及已經在天堂的狗們,「哥哥得獎了」。

感謝團隊的過程中,LINION特別提到因為當初《Me In Dat Blue》是自己一個人關在房間裡面做的,但製作人讓自己看見可能性,看見跟大家合作是有多麼好玩的一件事情,也感謝了專輯的三位Featuring Artist以及參與製作的所有人。最後他也提醒,「我是LINION,記得要大寫,就像金音「創作」獎不是金音獎一樣」。

《Leisurely》是LINION的第二張專輯,便擊敗ØZI、孫盛希、Yufu等勁敵,一舉抱回最佳節奏藍調專輯獎。

事實上,除了專業音樂人在金音獎的肯定之外,《Leisurely》也獲得Hit Fm 2020年度十大專輯,與田馥甄、吳青峰、韋禮安等人一同入選,早早獲得矚目。LINION自2016從自美國MI音樂學院畢業,主修貝斯,近年也與9m88共同征戰演出,他與金音獎極有緣分,第一張專輯《Me In Dat Blue》便提名2019年第10屆最佳節奏藍調專輯獎,今年就順利拿獎。

最佳節奏藍調歌曲獎得獎名單

〈後現代獨白〉/《浮世擊》/YELLOW

〈Oh Girl〉/《Leisurely》/LINION

〈LIMO〉/《LIMO》/鶴 The Crane

〈AI 敢會愛?〉/《AI 敢會愛?》/Robot Swing & 陳以恆、洪佩瑜

〈Tell Me (Prod. by DJ Mitsu the Beats)〉/《Tell Me (Prod. by DJ Mitsu the Beats)》/9m88

最佳節奏藍調專輯獎得獎名單

《Leisurely》/LINION

《PEDESTAL》/ØZI

《出沒地帶》/孫盛希

《To My Pen Pal》/Yufu

責任編輯:丁肇九、王祖鵬

核稿編輯:翁世航