2021/11/06,
藝文

【2021金音獎】林以樂奪最佳另類流行歌曲、Matzka奪最佳另類流行專輯：回到原點是為了走得更遠，做自己喜歡的音樂風格不容易

【2021金音獎】林以樂奪最佳另類流行歌曲、Matzka奪最佳另類流行專輯：回到原點是為了走得更遠，做自己喜歡的音樂風格不容易
截圖自金音獎頒獎典禮

我們想讓你知道的是

2021年第12屆金音獎，最佳另類流行專輯由獲得；至於最佳另類流行歌曲則由獲得。

2021年第12屆金音獎，最佳另類流行專輯由Matzka獲得，評審團指出：「以台灣少見的雷鬼曲風為主調，碰撞多元的音樂元素，整張作品的旋律順耳動聽，傳達一種自在感，《回到原點》的人生哲學，深刻動人。」

Matzka致辭時表示：「首先感謝製作團隊、公司、親朋好友，《回到原點》是寫給自己的一首歌，回到原點是為了走得更遠，這送給自己也送給各位，做自己喜歡的音樂風格不容易，很高興大家都還在這麼做，謝謝大家、評審。」

至於最佳另類流行歌曲則由林以樂的〈沙漠玫瑰與駱駝〉獲得，評審團指出：「相較於樂團時期的作品，音樂過耳難忘，重量十足，創作者發自內心的詞曲，與獨一無二的歌唱詮釋，深深打進聽者的心裡。」

林以樂上台致詞時表示：「感謝上帝，謝謝創造這個世界，讓父母能生下我。謝謝韓立康，讓我知道作為音樂人需要敏銳的觀察力，以及製作的團隊。謝謝團員們，在排練、演出時都不斷監督我，讓我知道音樂的發展有那麼多可能性，謝謝MV導演與團隊等人，最後謝謝金音獎，溫柔地把獎項給我，我相信這是一份祝福。最後想要告訴聽眾，不管路途長短，可能從相信走到懷疑，或是再從懷疑而後相信，我們在音樂中流動吧！」

最佳另類流行專輯獎得獎名單

《回到原點》／Matzka 瑪斯卡
《SOFT STORM柔性風暴》／落日飛車
《Serene Reminder 沉靜的提醒》／The Fur.
《Mama Jeans and Daddy Shoes》／馬念先
《根》／舞炯恩（舞炯恩加以法利得）

最佳另類流行歌曲獎得獎名單

〈沙漠玫瑰與駱駝〉／《沙漠玫瑰與駱駝》／林以樂
〈Candlelight （feat. OHHYUK） 燭光〉／《SOFT STORM柔性風暴》／落日飛車
〈Mountain Dude〉／《Leisurely》／LINION、雷擎
〈潛伏期〉／《出沒地帶》／孫盛希
〈Millions of Years Apart （feat. MANDARK）〉／《Millions of Years Apart》／The Dinosaur's Skin 恐龍的皮

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航

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