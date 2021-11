【2021金音獎】林以樂奪最佳另類流行歌曲、Matzka奪最佳另類流行專輯：回到原點是為了走得更遠，做自己喜歡的音樂風格不容易

2021年第12屆金音獎,最佳另類流行專輯由Matzka獲得,評審團指出:「以台灣少見的雷鬼曲風為主調,碰撞多元的音樂元素,整張作品的旋律順耳動聽,傳達一種自在感,《回到原點》的人生哲學,深刻動人。」

Matzka致辭時表示:「首先感謝製作團隊、公司、親朋好友,《回到原點》是寫給自己的一首歌,回到原點是為了走得更遠,這送給自己也送給各位,做自己喜歡的音樂風格不容易,很高興大家都還在這麼做,謝謝大家、評審。」

至於最佳另類流行歌曲則由林以樂的〈沙漠玫瑰與駱駝〉獲得,評審團指出:「相較於樂團時期的作品,音樂過耳難忘,重量十足,創作者發自內心的詞曲,與獨一無二的歌唱詮釋,深深打進聽者的心裡。」

林以樂上台致詞時表示:「感謝上帝,謝謝創造這個世界,讓父母能生下我。謝謝韓立康,讓我知道作為音樂人需要敏銳的觀察力,以及製作的團隊。謝謝團員們,在排練、演出時都不斷監督我,讓我知道音樂的發展有那麼多可能性,謝謝MV導演與團隊等人,最後謝謝金音獎,溫柔地把獎項給我,我相信這是一份祝福。最後想要告訴聽眾,不管路途長短,可能從相信走到懷疑,或是再從懷疑而後相信,我們在音樂中流動吧!」

最佳另類流行專輯獎得獎名單

《回到原點》/Matzka 瑪斯卡

《SOFT STORM柔性風暴》/落日飛車

《Serene Reminder 沉靜的提醒》/The Fur.

《Mama Jeans and Daddy Shoes》/馬念先

《根》/舞炯恩(舞炯恩加以法利得)

最佳另類流行歌曲獎得獎名單

〈沙漠玫瑰與駱駝〉/《沙漠玫瑰與駱駝》/林以樂

〈Candlelight (feat. OHHYUK) 燭光〉/《SOFT STORM柔性風暴》/落日飛車

〈Mountain Dude〉/《Leisurely》/LINION、雷擎

〈潛伏期〉/《出沒地帶》/孫盛希

〈Millions of Years Apart (feat. MANDARK)〉/《Millions of Years Apart》/The Dinosaur's Skin 恐龍的皮

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航