【2021金音獎】特別貢獻獎吳武璋：要怎麼介紹音樂都可以，最重要的是熱忱，我會持續在唱片行裡面

金音創作獎至今邁入第12個年頭，一路走來金音創作獎正朝著「亞洲指標性原創音樂獎項」的目標前行，而今年的金音獎，更將特別貢獻獎頒發給唱片職人吳武璋。

吳武璋在台灣音樂產業耕耘逾30年，擁有豐富且全面的音樂知識與品味，一直默默支持、陪伴台灣的愛樂人，並致力推廣西洋音樂、流行經典及台灣獨立音樂，從宇宙唱片城到誠品音樂館，持續為台灣樂迷及音樂人補充多元類型的音樂養分，是台灣獨立音樂場景不可或缺的存在。

吳武璋青春時期就涉獵重搖滾、靈魂樂、藍調、爵士等，並在誠品敦南音樂館與同事激盪後，發起「黑膠文藝復興運動」至今十餘年。除了持續為台灣樂迷提供包括獨立音樂在內的多元類型音樂，黑膠也成為當今台灣樂迷熟知且喜愛的內容。

獲得特別貢獻獎的吳武璋1999年進入誠品，在創辦人吳清友先生大力支持下，在台大對面打造了第一座誠品音樂館，結合台大書店與兒童館並連結溫羅汀在地人文精神，成為音樂人重要的去處，當年的樂迷也成為藝文領域的中堅人士。

至今仍在誠品信義店音樂館服務樂迷的吳武璋，得知獲獎後在臉書表示，「真的沒有想到金音獎評審會給予肯定，這是對所有在全台各地唱片行及音樂場域服務的同仁鼓勵，也讓我們一起為熱愛音樂創作的所有夥伴喝彩。」

吳武璋補充，整個音樂產業鏈中，仍有許多人在第一線持續創作或服務，不管是唱片行或是複合式場域、Live House等，都積極努力地做音樂的推廣。感謝評審的肯定，相信也代表著金音獎對於唱片行經營者、音樂推廣者的鼓勵。

而在典禮當晚，吳武璋從李壽全的手中接獲獎項，李壽全頒獎時說：「在沒有網路、音樂串流的年代，唱片行是人們唯一搜尋音樂的地方，也是音樂人推播音樂的園地，賣唱片就像園丁一樣，和人們分享音樂的果實。在串流時代來臨時，武璋仍舊堅持信念。武璋這輩子應該都會奉獻給音樂，他對音樂的執著與熱情，應該是音樂人都該有的態度。」

吳武璋收下獎座時表示：「謝謝壽全老師。非常高興，小時候我聽劉福助、鄧麗君、鳳飛飛等人，那時就立下志願。想開一間唱片行，或是去唱片行打工，而後聽角頭、水晶音樂、五月天、四分衛等等。不曉得現在年輕人還會不會想再唱片行工作，我一直對唱片行有非常大的熱忱，要怎麼介紹音樂都可以，最重要的是熱忱，我會持續在唱片行裡面。」

最後，吳武璋說：「這幾年一直疏於家庭，感謝逝世的老婆，當然，還有退伍後深受搖滾樂影響後，前往宇宙城打工，也感謝宇宙城、玫瑰唱片等同事，1999年時也感謝很榮幸能在台大開立誠品音樂館。我們是最末端的小草，有這些默默耕耘的唱片行工作人員，大家一起為這個獎喝采。」

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航