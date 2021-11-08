美軍海狼級核動力潛艦在南海撞上海底山脈，艦長等三名高階幹部遭解職，中國關切情蒐意圖

編譯：吳宗宜

美軍海狼級核動力潛艦、耗資30億美元打造的康乃狄克號（USS Connecticut）於10月2日在主權頗具爭議的南海發生事故，撞到一座海底山脈，使潛艦上140名船員中共11名船員受傷，前壓載艙受損，但核動力裝置無受損。撞擊受創後，該潛艦被迫浮出海面航行一周返抵關島，現在則在華盛頓州的布雷默頓（Bremerton）潛艦基地進行修復。

根據海軍調查，設於西太平洋的美國海軍第七艦隊（7th Fleet）發言人西姆斯中校（Cmdr. Hayley Sims）向USNI新聞表示，「調查指出，康乃狄克號是在印太地區的國際水域撞上一座沒有標示在地圖上的海底山脈。」

但海軍調查認為這次事故原可避免，第七艦隊指揮官托馬斯（Karl Thomas）中將於是於11月4日，下令將康乃狄克號艦長艾爾吉拉尼（Cameron Aljilani）中校、副艦長卡欣（Patrick Cashin）少校，以及水手長羅傑斯（Cory Rodgers）等3名高階幹部解職。

托馬斯稱，將士對他們失去信心，「如果他們能明確判斷、謹慎決策、遵守航行計畫和風險管理程序，原可避免這起事件的發生。」

南海地形複雜又淺，駕駛潛艦是個困難的任務

美國海軍並未確切說明，康乃狄克號撞擊海底山脈的具體位置是在國際水域，抑或是在主權有爭議的南海，也沒有說明當時康乃狄克號在該海域執行什麼任務。

專家和前潛艇水手們皆指出，在未知海域駕駛潛艇是一種挑戰，尤其南海的深度較淺，還有海底峽谷、山脈等崎嶇地形。

在美國海軍擁有25年經驗的潛艇水手克拉克（Bryan Clark）告訴《海軍時報》，「艦上沒有任何窗戶，你看不到外面，你在黑暗中駕駛，沒有辦法完全知道現在前面有些什麼。」

加州斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）的地理學教授桑德威爾 （David Sandwell） 告訴 CNN，南海交通繁忙，世界上三分之一的海上貿易都會經過這裡，中國一直在那建造人工島嶼，並進行軍事防禦，但已測繪的海底面積不到50%，「你可能會遇到一些東西，這並不奇怪。」

Military Times報導，國際研究戰略與合作研究中心（Center for Strategic and International Studies）東南亞和亞洲海事透明度倡議負責人波林（Greg Poling）表示，雖然南海是主權最有爭議的海域，但該海海底極為複雜，且普遍深度很淺，幾個世紀以來，南海的某些部分在地圖上一直被標記為危險區域，「這是一片淺海區域……可通行的海道相當少，直到近代，它的調查資料都非常少。」

Photo Credit: US Navy 康乃狄克號艦長艾爾吉拉尼中校

NBC旗下的電視台WRCB報導，在美軍潛艦工作超過11年、現任新美國安全中心的兼職資深研究員斯舒加特（Thomas Shugart）表示，「領導潛艦很難，真的很難，並非所有事情都能一直順利。」

他指出船艦雖然可以透過全球定位衛星定位（GPS）導航，但在深海GPS系統無法使用，潛水員僅能使用指南針和準確的海底地圖航行。高解析度的準確海底地形圖是透過船艦多波束聲納（multi-beam sonar）把聲波打到海底，並透過反彈的波形來繪製，但是這個過程既昂貴又耗時，事實上，地球上多達80%的海底地形圖都還沒有被繪製出來。

而若是潛艦使用本身的聲納以探索地形，將會付出高昂的代價，也就是失去隱蔽性，把自身的位置洩露給敵人。斯舒加特指出，「聲納是探查海底地形的唯一方法，但你不會想要發出不必要的聲音。為了獲得準確的海底地形圖，你必須每20秒左右啟用一次聲納。基本上，繪製月球表面圖比繪製海洋底部還更容易。」

Military Times報導，哈德遜研究所國防概念與技術中心（Hudson Institute’s Center for Defense Concepts and Technology）負責人克拉克（Bryan Clark）也說，如果潛艦為了隱身，而不依靠聲納探測來監聽船隻、海洋生物或其他障礙物，那就無可避免可能遭遇危險，「除非萬不得已，否則潛艦不想透露自己的位置，但這操作上就會非常受限。」

美軍情蒐，中國放話

美國海軍艦隊中三艘海狼級潛艦之一的康乃狄克號，重9,300噸、長353英尺，由140名船員操作，首次於1998年啟用。儘管已有20多年的歷史，但該潛艦在技術上依然相當先進，它是由核反應爐提供動力，讓行進時得以快速又安靜，不會發出內燃機產生的噪音，也得以長期在水面下行駛。

CNN報導，倫敦國王學院戰爭與戰略教授帕塔拉諾 （Alessio Patalano）稱，「這些潛艦擁有目前最先進的水下能力。」

根據美國海軍的報告稱，康乃狄克號水下速度超過28英里/小時（46.3公里/小時），比海面上的普通貨櫃船還要快，幾乎與阿利伯克級驅逐艦（Arleigh Burke-class）一樣快，而它甚至比最新的維珍尼亞級攻擊潛艦（Virginia-class attack submarine）還要大，可以攜帶遠超其他美國潛艦的武器數量，包括多達50枚魚雷和戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。

儘管海軍沒有明確承認，但這三艘海狼級潛艦被認為是蒐集情報的專武，尤其是在海底較淺的海域。NBC旗下的電視台WRCB報導，潛艦製造商通用電動船公司（General Dynamics Electric Boat）表示，「海狼級的堅固設計使這些潛艦能夠廣泛執行重要的軍事任務，從北極冰層下方到世界任何地方的沿海地區巡航，他們的任務包括監視、情報收集、特戰、巡航導彈打擊、水雷戰以及反潛和反水面艦艇戰。」

鑑於目前南海沒有發生戰爭或演習，各方推測康乃狄克號極有可能是在收集情報，這就是為什麼中國持續密切關注本案。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 澳洲海軍與美國海軍共同編隊巡弋南海

近日，中國外交部不斷呼籲美方披露康乃狄克號事件的更多細節。中國外交部發言人汪文斌表示，「美國尚未就行動的意圖、事件發生的確切地點是否位於任何國家的專屬經濟區或領海、碰撞是否導致核洩漏或污染了海洋環境等進行說明，這引起了極大的關注和懷疑。我們再次敦促美方對事件進行詳細描述，充分解決地區國家的關切和疑慮。」

外交部發言人趙立堅也指責，美方作為當事者，並未盡告知義務，「直到今天，我們所看到的也只有美國軍方拖延許久才發表的語焉不詳的簡短聲明，以及美方通過消息人士證實出事地點在南海。這種不負責任、遮遮掩掩的做法，讓地區國家和國際社會不得不質疑康乃狄克號事件的真相和美方意圖。」

趙立堅並抨擊，美方長期以來，打著自由航行的旗號，在南海興風作浪，對區域和平穩定構成嚴重威脅和重大風險。

五角大樓則回應，海軍並沒有試圖隱瞞該事件。美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，「當你試圖掩蓋真相時，你不會特別發布新聞稿。」

然而事實上，根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）以及2013年國際法院南海仲裁案的判決，中國聲稱根據歷史性權利擁有整個南海的主權的說法並不符合國際法，然而，中國卻持續如此主張，並軍事化南海的多個島礁，並派遣海巡船、大量漁船恣意衝撞周圍國家的船隻、逮捕漁民，試圖利用非軍事的灰色地帶（grey zone conflicts）衝突，來嚇阻周圍國家利用此區域，製造南海屬於中國的假象。

對此，美國則早自雷根政府時代持續派遣軍艦在南海實行自由航行權，挑戰中國的主權主張，然而隨著中國軍力與野心的上升，中國也開始以文攻武嚇的方式試圖阻止美國的行動。

撞擊意外頻頻發生，潛艦維修費用天價

康乃狄克號撞擊事件並非第一起潛艦事故。2005年1月8日，舊金山號（USS San Francisco）撞上了關島以南約350英里的太平洋海底山脈，船上137名船員中有1人身亡，97人受傷。

Public Domain 發生撞擊意外後的USS San Francisco號潛艇停在關島港口

海軍調查稱，當時舊金山號以最大速度在525英尺的深度行駛，潛艇指揮官使用的圖表上沒有註明這個海底山脈，但他們擁有的其他圖表有記載，因此指揮官應該可以知道海底山脈位於何處，「如果舊金山號的艦長和觀察小組遵守了必要的程序，並採取了謹慎的態度，那麼很可能就可以避免撞擊，即使沒有完全避免，撞擊也不會那麼嚴重，可以避免人員傷亡。」

其他潛艦撞擊事件雖然沒有如此嚴重，但也顯示即使在熟悉的水域中，操控潛艦也有一定的難度。2015年11月，重18,000噸、560英尺長的核子動力潛艦喬治亞號（USS Georgia）在返回喬治亞州金斯灣 （Kings Bay） 港口時撞上了一個航道浮標，導致潛艦擱淺，維護費用超過100萬美元，其艦長被解職。 2003年，核動力潛艦哈特福號（USS Hartford）在進入西班牙的北約基地時也擱淺，維修費用達900萬美元的，其艦長也遭解職。

CNN報導，前美國海軍副指揮官舒加特為美國海軍頻出現撞擊事件辯護，「我們有更多的潛艦，它們在海上停留的時間更長，離家更遠，而且它們的運行速度可能比其他任何人都快，我們也經常執行沒有人做過、最具挑戰性的任務，而且在離家如此遠的情況下，即使是最專業的人士也有可能有出現失誤的日子。」

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：