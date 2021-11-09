波士頓新市長吳弭除了是台裔女性，她對城市的永續觀也很值得台灣學習

文：吳心萍（主婦聯盟環境保護基金會資深主任）

波士頓200年的歷史裡，終於有了第一位女市長吳弭，而且，她還是讓我們覺得格外親切的台裔。

但吳市長身上值得我們關注的，不只是她女性及身為少數族裔的身分。她提出來的「波士頓綠色新政與公正復甦規劃」（Planning for a Boston Green New Deal & Just Recovery），也非常值得國內的縣市參考。這份這計畫書裡為波士頓擘劃的藍圖範圍非常廣泛，包括：增加工作機會、可負擔的住所、在地的新鮮食物、在地經濟、公共交通運輸等。以下摘錄部分含環境有關的面向作介紹。

應用再生能源，創造更多在地就業機會

波士頓已宣布2024年市政零碳足跡、2030年100%再生能源、2040年要達到碳中和，而達到目標的重要策略之一，就是使用再生能源，除透過加速太陽能的裝設外，吳弭也是看中再生能源產能可改變波士頓的就業人口結構，希望透過再生能源的產業發展，如離岸風力等，取代城市內如軍火、化石燃料等產業的就業。

據統計，波士頓的退休基金大約每年花100萬美金在私人營利監獄及槍枝產業上、2300萬美金在化石燃料業上。而再生能源產業帶來的就業機會大約有112,000人。預期再生能源產業的發展，有助於改變波士頓的就業結構。

而建物的屋頂裝設太陽能，也是波士頓的另一項潛力，據推估波士頓所處的麻州，光是屋頂型光電的潛力，就可以滿足該州一年近半的能源需求。吳弭希望將波士頓既有的綠色市政債劵，用在社區的綠能發展，且綠能收益用來回饋社區。

根據2016年的盤點，該計畫推估有42個區域適合發展在地的再生能源。而長期的策略是透過市府投資，讓公有建物及社區可以用太陽，為城市發電。

靠合作經濟及再生能源，實現居住正義

說到建物，波士頓是美國第六大都會。就跟許多大都市一樣，也面臨居住空間不足的問題。該計畫指出：在租屋權益上每投資1美金，相當於省下在庇護所及醫療上要花費的2.4美金。吳弭希望透過住宅合作社（cooperative housing）及社區土地信託（community land trust），創造資本主義之外，更多居民的居住空間。

Photo Credit: Depositephotos 位於波士頓的麻省理工學院周遭

除此之外，住商部門的排放占了波士頓溫室氣體排放總量的71%，因此，吳弭也計畫透過住宅「能源翻修」，透過導入建築隔熱、提高暖氣效率、隔熱玻璃等等方式，提高建物的能源效率外，也裝設太陽能板，讓房子節能又能創能。推估「能源翻修」，起碼能有20%、最多可達到30~40%的節能效果，可為家戶減少27%的能源支出。

用綠意為都市加菜兼降溫：都市農耕與植樹降溫

預計2030年波士頓的高溫日會到達40天（32度攝氏度以上），2070年幾乎整個夏天都會受高溫所苦，且會有33天高達近38度以上。

吳弭除了希望透過都市農耕，增加綠地面積以消弭都市的熱島效應，也縮短食物的里程，降低波士頓的食物碳足跡，且能讓在地的營養來源多元化，該計劃書推估每花1美金在都市農耕上，可獲得6美金的收成，而收成可以供應給當地的大學、醫院等。並預計透過此項政策，支持城市內的合作社、食物銀行和小農市集等組織的發展。而且種子也可和當地博物館合作，讓城市也能發揮保種及多樣性的功能。

植樹也是吳弭的減碳工具，該計畫推估每棵樹相當於每年22.6公斤的減碳量，種300,000棵樹就等於680公噸的碳匯量。也預期行道樹可以為街道降溫2~4℉。

記取淹水教訓，變身海綿城市

預計到2070年，波士頓要面臨上升3呎的海平面（約0.9公尺），世紀末則會上升到7呎（約2公尺）。

而波士頓在2018年就受過淹水之苦，當時美國東岸受到氣旋炸彈（Bomb cyclone）的影響，降下前所未見的暴風雪，波士頓的港口還出現4.6公尺高的大浪，街道淹水，加上低溫使道路結冰，甚至使得車輛被凍結。

因此，吳弭提出要讓波士頓變成海綿城市。

海綿城市近年並不是特別新穎的政見了，但吳弭提出要讓全民一起改變城市的土壤。過往，大家的水費，只是以用水量來計，但以後會推動的更類似暴雨費的概念，也就是以土地使用及不透水面積來計費，意思就是，所使用的土地造成的逕流越多，要付出的費用就越高——例如不透水的水泥地收費，就會比能吸水的泥土地高。

Photo Credit: AP/達志影像 波士頓2018年初的氣溫低至-30度

波士頓「去碳」及「去中心化」的生活，值得台灣學習

相對於吳弭的低碳規劃藍圖，台灣目前雖有環保署《溫管法》要求各縣市必須制定溫室氣體管制執行方案，部分縣市也有制定自己的能源白皮書，但大部分的內容多只是根據既有的各局處，整理現有的政策而已，尚難見到如波士頓如此具前瞻性、且完整規劃的低碳施政藍圖。

而且，雖礙於篇幅沒有介紹，但吳弭在規劃波士頓的低碳未來時，還具備公民參與的元素，這些都是台灣的各縣市值得學習的。

目前台灣的縣市，除了氣候治理觀念仍需要加強外，也需要中央更有力的支持（比如指引及培訓），另一方面，縣市本身也需要更強的跨局處整合架構，才能像吳弭一樣用全盤的眼光規劃波士頓——使用綠能發展創造新工作、用都市農耕促進在地經濟、用合作經濟推動居住正義及都市農耕。

若要總結吳弭對波士頓未來的藍圖，可以濃縮成「去碳」及「去中心化」的生活。而去中心化的政策參與，如公民參與，及兼顧公平社會資源分配機制，也在她的政見中隨處可見。多元、平等除了是打破父權的重要精神，也是性別平等、氣候變遷及再生能源發展的重要基石。

2017年時，瑞典的氣候部長在女性官員的圍繞下，簽署了瑞典的氣候法案；而常常拿來對照的場景，是同一年川普在一群白人男性官員的圍繞下，簽署了被視為性別平權倒退的反墮胎法案。期待終於打破性別天花板的波士頓，能夠贏來更為低碳且平等的永續未來。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航