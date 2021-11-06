【2021金音獎】巴奈獲頒評審團獎：為什麼創作者不去談核四？中國一直欺負我們，我們一定要說出來！

2021年第12屆金音獎，以阿爆（阿仍仍）為主席的評審團，將評審團特別獎頒發給原住民歌手巴奈。

針對今年的評審團獎，阿爆指出：「今年評審團獎最重要的就是創新，不管是什麼年紀的創作人，得主的作品裡面雖然是情歌，但是和三位不同類型的音樂人做合作，李承宗，蕭賀碩，鄭各均，將她的作品，有些可能是年輕時候的記憶，但非常勇敢的他把實驗電音和tango表達出屬於愛情情歌的另外一種味道，這個作品非常的厲害，兼具時代性也兼具創新。」

阿爆進一步繼續說：「更重要的是，這個人一直告訴我們堅持、愛、勇敢在人生當中是多麼的重要引言以tango節奏中的權力關係，實驗電子元素，貫徹整張專輯，《愛，不到》不僅是依張承載著時間重量，勇氣十足的概念專輯，也是巴奈二十年音樂生涯中的破格之作。」

巴奈憑藉《愛，不到》入圍今年金曲獎最佳華語女歌手獎，卻鎩羽而歸，而歌手萬芳拿下金曲獎評審團獎時，也表示認為應該由巴奈拿獎。至於巴奈在金音獎則是入圍最佳創作歌手獎，無奈也無緣獎項，如今終於順利以評審團獎上台領獎。

巴奈感性表示：「很長的時間，我並沒有喜歡去寫補助，大家都知道我在凱道抗爭1713天，我很自卑，所以不敢做夢，但是做音樂讓我慢慢的能夠講出真正的感覺。這次透過好朋友的支持，拿到130萬的補助，決定要完成它。我提醒團隊每個人，我們拿了這個錢，要為這個社會做什麼呢？我聽到年輕人很多的吶喊，我也很願意聽年輕人的作品，現場很多年輕人，我也真的希望年輕人能聽一下我們五十歲的人做出來的音樂，其實也很不錯的。」

接下來，巴奈不改敢說直言的態度，在台上發表一系列政治宣言，包含對中關係、核四議題等等，「年輕的時候我身在戒嚴時代，當時有很多感覺，但覺得講得再多也沒有人懂，很多時候覺得音樂做得很努力，也都做得很好，可是很少人聽見。來到疫情時代，雖然這兩年較少演出，但心中真正重要的事情，我們就要忘記嗎？我們都是踩在土地上的人，有天我們都會死，我們要留什麼世界給下一代？」

而當全場音樂人鼓掌之際，巴奈更說：「政府在喊抗中保台，可是金音獎到現在，有哪個團體在這裡討論過社會發生什麼事嗎？我們做音樂，做創作到底要做什麼？現在做音樂不會有錢，如果沒辦法誠實說出心裡話，為什麼要做音樂？為什麼沒有人談核四要不要同意，當然不要同意，12月就要公投了，為什麼沒人去談？我們要留給孩子什麼樣的世界，我們處在權力不對等的世界，看著那麼大的中國一直欺負我們，我們一定要說出來，我們創作到底要做什麼？我們怎麼保護我們講出真話的自由。」

最後，巴奈說：「我原本認為應該沒機會能在台上說出這些話。沒有人是局外人。希望小英政府趕快處理原住民議題。」

評審團獎得獎名單

《愛，不到》／巴奈

責任編輯：丁肇九、王祖鵬

核稿編輯：翁世航