土耳其考古發現世界最大古代墳場，400座岩鑿墓穴可追溯到1800年前亞歷山大大帝時期

文：Yi-ching Kuai

土耳其的考古學家發現了400座可追溯到1800年前的岩鑿墓穴，是世界上最大的古代墳場。

考古團隊在位於現在土耳其境內、愛琴海以東約110英里（180公里）的古城布勞多斯（Blaundos，或Blaundus），發現了這些墳墓。這座城市建於亞歷山大大帝時期，在羅馬和拜占庭時期依然存在。

家族墳墓

土耳其烏沙克大學（Uşak University）考古學家兼布勞多斯挖掘計畫負責人比羅爾・姜（Birol Can）說，這些墳墓裡堆滿了石棺，其中許多墓室內同時葬有多位死者，表明是有家族連續幾代人都用這些墳墓安葬親人：「我們認為布勞多斯這些有數具石棺的岩鑿墓室，是屬於家族墳墓，每每有家族成員逝世，就會打開墓穴舉行葬禮，然後再次封閉。」

姜說，布勞多斯城坐落在廣闊的烏沙克峽谷分支裡的一座山丘上，烏沙克峽谷是世界上最長的峽谷之一。布勞多斯人將墓地建在峽谷的斜坡上。

「有鑑於城市周圍山坡是岩石地質，最受青睞的埋葬方式就是在堅固的岩石中鑿出室形墓穴，」他說。

雖然考古學家150年前就已經知道這片古代墳場的存在，卻從來沒有進行過有系統的挖掘，直到姜的團隊在2018年展開了挖掘計畫，目的是為了記錄遺址，並為保護計畫做準備。到目前為止，他們已經確認了兩座神殿、一座劇院、一座公共澡堂、一座體育館、一座古羅馬長方形會堂（Basilica）、城牆和城門、輸水道、一座供奉希臘羅馬英雄的「英雄祠」（Heroön），以及岩鑿墓室。

「除此之外，我們知道地底下還有許多宗教、公共和民用建築，」姜說。

不是一口氣挖鑿

2018年，考古學家在挖掘其中一間墓室時，發現了公元二至三世紀的人骨。因此，2021年考古團隊決定專注於古代墳場。姜說：「這項工作有時很危險，但因為這項工作的完成，地面上可見的將近400座墓穴已經全部被記錄下來。」

然而，這座古代墳場也吸引了盜墓者。幾個世紀以來，盜墓者從墓中偷走珍貴的珠寶和其他文物，破壞了墳墓，但考古學家仍然發現了大量線索。例如，在墓中出土的陶器碎片和硬幣，表明它們可以追溯到公元二世紀到四世紀的羅馬時期，姜說：「此外，墓葬牆壁、拱頂和天花板的壁畫技法，以及所描繪的植物和具象場景的風格，都具有羅馬特色。」

該團隊發現了不同類型的岩鑿墓室，有單室墓室，亦有「由一個接著一個的房間排列而成的複雜結構，」姜說。「這些房間不是一口氣鑿成的，從牆上的痕跡可以看出，這些墓原本是設計成單間，但隨著時間的推移，單間不夠安葬時，房間就向內擴展，增加了第二、第三和第四個房間。」

姜說，一些墓穴中仍然有可能是為了幫助死者在來世過生活的文物，陪葬品包括鏡子、頭冠、戒指、手鐲、髮夾、醫療器材、腰帶、杯子和油燈，所有這些都揭露了墓中人的性別、職業、習慣和埋葬日期。

亞歷山大大帝麾下指揮官建城

這些墓室的牆壁和天花板上裝飾著色彩繽紛、線條繁複的畫作，儘管有不少因為歷經千年而年久劣化、輪廓很糟糕，但其中24個房間的壁畫仍然可見。

姜說：「有些墓穴在很久以前被牧羊人拿來收容動物，由於當時生的火，壁畫上蓋了一層厚厚的黑煙灰。但是保存修復團隊設法清理一些畫作，揭露牆壁上鮮豔動人的花卉、幾何和具象場景。」

「藤蔓、各色花卉、花環、花冠、幾何是最常用的圖案，除此之外，神話人物，比如赫密斯（墨邱里）、愛洛斯（丘比特）和梅杜莎，以及鳥類和狗等動物都包含在寬幅牆面上。」

布勞多斯城是由一位名叫布勞多斯的指揮官所建立。在公元前4世紀，亞歷山大大帝的軍隊席捲小亞細亞後，亞歷山大麾下的布勞多斯建立了布勞多斯城。布勞多斯城原本住著馬其頓人，後來成為重要的羅馬城市。在羅馬時代後期和拜占庭時代，布勞多斯城是領導周邊地區基督教社群的主教的所在地。

姜指出，還有數百個墳墓有待挖掘，「所有壁畫會隨著未來幾年在古代墳場的挖掘而揭曉。」

姜說，考古團隊還計劃進行DNA和化學研究，以揭開死者的血統、性別、年齡和飲食習慣。

布勞多斯目前對遊客開放。隨著挖掘工作揭露古城面貌，姜希望能在保護這些新發現的同時與世界分享。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航