日本大選後的美中韓難題：「岸田首相」能否延續「岸田外相」的外交成就？

岸田通過首次眾院改選考驗

2021年10月31日，日本眾議院大選結果揭曉，現任日本首相岸田文雄帶領自民黨，贏得總席次465席中的261席。雖席次略減，但仍穩住眾院多數，奠定未來自民黨於眾議院優勢。岸田首相也順利通過成為第100代日本首相的第一次大選考驗。

據報，日本政府最快將在11月10日召開「特別國會」，舉行「首相指名選舉」，而於10月4日已宣誓的岸田，也預計將再被指派出任首相，隨後立即重組內閣。

岸田曾任外相任內與美、中、韓關係

11月4日，因岸田宣布他將身兼日本首相和外務大臣，也意味著岸田自擔任安倍晉三內閣外務大臣後，睽違4年多重回外相職位。而岸田也是自前首相小泉純一朗以來，同時兼任日本首相和外相二職之人，雖然這次僅有數天。

回顧安倍內閣在2012年時，岸田曾任長達4年多的外相，他也是在日本外相職位上，時間在戰後史上排名第二久的外務大臣。細數他4年多任期，與安倍晉三在外交上的深耕，無論是日中、日韓關係上，都有不小的進展。

在日中關係上，岸田任外相後，相當致力於改善因「釣魚台國有化」、「安倍參拜靖國神社」後，劇烈惡化的日中關係。而他與安倍的努力也在隨後出現成效。

2016年4月底至5月初時，岸田前往北京會唔中國外交部長王毅、國務委員楊潔篪，以及國務院總理李克強。由現在看來算是日、中間一般的外交往來，但實際上，該次訪中是自2012年「釣魚台國有化」事件後，日本外相時隔4年的第一次訪中。

當時外界普遍稱此行為日中關係的破冰之旅，也顯示日中關係從冷凍後逐漸恢復。並在2018年10月，靠著日、中雙方自2016年起的氣氛堆疊，兩國終於促成安倍訪中國北京的成就。安倍當時訪中，是相隔7年再有日本首相到訪。

就日韓關係看來，岸田於外相任內時也小有成就。雖然當時安倍內閣與時任韓國朴槿惠政府關係不佳，但包含岸田在內的日韓雙方努力下，仍於2015年促成《日韓慰安婦問題協議》簽訂這一大成就，並「暫時」解決雙方因歷史遺留下來的一大爭議（往後仍持續引發爭議），短暫緩解當時惡化的日韓關係。

在日美關係方面，派系宏池會出身的岸田，一直以來相當重視美日安保下的美日關係。過去擔任外相時，持續推動美日關係。最令人印象深刻的成就，是2016年時促成時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）訪日本廣島，慰問二戰時於廣島罹難的原子彈受害者。

岸田文雄於安倍內閣的外相任內，可說化解了不少日本政府當時的頭痛難題，維持與美、中、韓三國的外交關係。

與公明黨結盟的優勢

此次日本眾議院大選的贏家除了自民黨外，還有個多數台灣人較不熟悉的公明黨。在眾議院裡，作為小黨的公明黨較先前多增加3個席次。長期以來，公明黨與第一大黨自民黨有密切的合作關係。但是，為何擁有過半261席眾議院席次的自民黨，仍要與只有32席的公明黨合作呢？

美國華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）亞洲資深研究員哈里斯（Tobias Harris），與北卡州大哲學與宗教研究系副教授麥卡勞林（Levi McLaughlin）於《外交政策》（Foreign Policy）對此作出分析。

文中指出，自民黨之所以與公明黨合作有兩個優勢：

第一、在國內政治上，有公明黨的幫助，使自民黨在眾議院地方選舉，能穩定擁有更多數席次。公明黨與宗教和地方民眾結合甚深，能透過與民眾相關的民生議題，緊密拉攏選民與得到選票。公明黨擁抱和平主義，反對自民黨修改《日本憲法》第九條的「非戰條款」，甚至也不贊成與美國簽訂的《美日安保條約》。

這些都是公民黨與自民黨顯著不同的地方。不過，文章末段也指出，考慮區域安全惡化情事，自民黨保守派較無法接受與公明黨合作，但考慮到公明黨所能帶來的選舉益處，自民黨仍將持續與公明黨合作。

第二、與主張和平且對中國政策溫和的公明黨合作，一方面能提醒自民黨在考慮重大傳統政策的改變時，應更慎重考慮地方民意。另一方面，也能稍微克制自民黨黨內保守派，在國防政策擴張和修改憲法上的野心。

第三、公明黨長期以來與中國關係良好，這對未來岸田內閣意欲改善目前趨冷的日中關係，也會是一大助力。1972年時，公明黨就是推動日中建交的一大推手。當時公明黨委員長竹入義勝與中國總理周恩來，為後來兩國建交協商鋪路。

現今因新疆人權、香港自治，以及台海緊張問題與中國交惡的自民黨，更需要有如公明黨一般的友中政黨與人脈，在岸田內閣中與中國往來協商。公明黨政綱也表明願恢復與中國穩定的日中關係，同時也點出日中兩國從過去到現在，都曾多次克服雙方的異議。

公明黨黨魁山口那津男（左）與日本首相岸田文雄（右）簽署聯合執政協議｜Photo Credit: AP / 達志影像

日本新外相任選逐漸浮出水面

據日本《讀賣新聞》於11月6日的報導，岸田文雄已決定任命曾任文部科學大臣、甫卸任參議員，現任「日中友好議員聯盟」會長的山口縣第3區眾議員林芳正擔任外務大臣職位。並且，岸田也向自民黨幹部轉達此一消息。

不過，岸田選擇林芳正任外務大臣的決定，受到不少自民黨內的反彈聲浪。有黨內人士認為，作為日中友好議員聯盟會長的林芳正若接任外相，立場可能會較為親中。此外，林芳正也是岸田領導的岸田派（宏池會）裡第二號人物，以往宏池會多被視為自民黨中的「鴿派」，較重視日中、日韓關係。

《南華早報》也報導，自民黨內保守派人士都相當反對岸田的決定，尤其是前首相安倍晉三。報導提到，目前許多日本人將中國視為對日本的最大威脅，林芳正被認為對中國態度太溫和。並且，他可能有出任日本下任首相的野心。

日本《NHK》報導說，岸田想讓自己派系內值得信任的盟友林芳正，來加強日美同盟的外交政策，並改善日本與中韓間的關係。

林芳正曾就讀於東京大學法律系，之後赴美就讀哈佛大學甘迺迪政府學院碩士（Harvard Kennedy School）。從政後，他除了擔任過參、眾議員外，也曾任防衛大臣、文部科學大臣、經濟財政大臣等政府要職。

由於自民黨前幹事長甘利明，在先前因受到「金錢醜聞」影響，於此次的眾議院議員選舉中落敗，隨後雖以眾議院選舉的比例代表制中復活。但因選舉失利，仍請辭幹事長一職。

而甘利明的請辭，不僅破壞了原本「3A大老聯盟」（安倍晉三、麻生太郎、甘利明姓氏都有A），也引發日本政壇的連鎖反應。自民黨於11月4日宣布，將由外務大臣茂木敏充改擔任自民黨幹事長，岸田也於同日宣布，他將兼任外相直至下一任內閣上任。

《霧谷晶策》首先分析，無論是自民黨與公明黨為了勝選而合作，為了政黨與國家利益充分發揮聯合執政的效力，可些微察覺到岸田文雄新內閣的新走向。

其次，《霧谷晶策》認為岸田將再次發揮他在安倍內閣外相任內，調和鼎鼐與美、中、韓國三國的關係。尤其明（2022）年為日中建交50週年，更有讓兩國重修舊好的契機。尤其疫情後的經濟復甦，更少不了中國的相助。

最後，《霧谷晶策》從眾院大選前成功預測岸田文雄，將打敗當時日本年輕人看好的河野太郎，贏得自民黨總裁（黨主席）一職。現在更能察覺岸田有自己設定的目標與議程，而且加上其能力，有機會完成與鄰國修睦的任務。

不過，《霧谷晶策》覺得美日同盟仍為岸田內閣重中之重，只是岸田不見得會選邊站，而是展現能同時處理好日美、日中關係的能力，為自己在自民黨內，留下定位。此次大選後，岸田尚有明年中參議院改選的考驗，到時看看日本選民如何再為他打分數。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航