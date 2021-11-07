墨西哥「亡靈節」疫情肆虐後首次回歸，骷髏大遊行靈感來自《007：惡魔四伏》

文：Yi-ching Kuai

自COVID-19大流行開始以來，亡靈節遊行在10月31日首次回歸，巨大的骷髏、五顏六色的服裝、瑪利阿吉合奏（mariachi，或稱墨西哥街頭樂隊）音樂和舞者充滿了墨西哥城的市中心，共有1000多名參與者、10輛花車、4位音樂明星、350名舞者和雜技演員。

參加亡靈節慶祝活動的外國遊客和墨西哥人，湧向墨西哥市中心，受到為逝者精心準備的祭品的吸引。包括居民和遊客在內的數千人，沿著穿越首都的遊行路線夾道圍觀，一睹遊行風采。遊行去（2020）年因疫情而被取消。

亞迪拉・阿爾塔米拉諾（Yadira Altamirano）像許多人一樣，把臉畫成「卡翠娜」（Catrina），代表死亡的骷髏頭女。「卡翠娜」是亡靈節的象徵，亡靈節是墨西哥最重要節日之一。

「去年我想來，但活動被取消了，現在我們有機會了。」38歲的阿爾塔米拉是墨西哥人，從小就住在美國，但相當熱衷於實踐亡靈節傳統。「我是家裡唯一一個總會擺祭壇的人，但我們會在11月2日午夜吃晚飯。」

結合天主教和原西班牙信仰

墨西哥城最熱鬧的廣場索卡洛（Zócalo），位於昔日阿茲特克帝國最神聖的寺廟遺址附近，祭壇上裝飾著傳統的墨西哥麵包以及香蕉、橙子和玉米，祭壇上還有已故老人的照片。遊客們在巨大的白色頭骨旁邊擺姿勢拍照，凝望著裝飾著巧克力骷髏頭、水果和新鮮萬壽菊的大型祭壇，骷髏頭上畫著鮮豔的花朵圖案。

在索卡洛搭建祭壇祭祀死者的是傳統的一部分，結合了天主教儀式，以及相信死者每年從冥界返回一次的西班牙信仰。

遊行始於索卡洛，市政當局為疫情前線的醫務人員和受難者舉辦了此次活動。

來自哥倫比亞的遊客米高・托雷斯（Miguel Torres）把臉和嘴唇塗成死亡的黑色與白色。「不管來自哪個文化的人都恐懼死亡，但在這裡你可以看到他們慶祝死亡。」他說：「了解新文化，把死亡視作一個遲早會降臨到每個人身上的新階段，這一點很重要。」

來自科羅拉多州的美國遊客達揚・梅倫德斯（Dayan Melendez）說：「骷髏頭背後的巫覡信仰部分對我來說非常深刻，根植於死亡的意義。這很讓人情緒激動，我認為我們正在認識墨西哥本土文化，所以它不會嚇到我。」

重現龐德電影場景

擁有1.26億人口的墨西哥，官方COVID-19死亡人數超過28萬8000人，是世界上死亡人數最高的國家之一。但由於首都的大多數成年人現在都接種了疫苗，每日死亡人數呈下降趨勢，當局便放行了今年的遊行。

舞者和花車向墨西哥文化和傳統致敬，致敬的對象從街頭小吃攤，到作家、電影偶像和畫家芙烈達・卡蘿（Frida Kahlo）都有。因著鮮豔的色彩和卡通化的骷髏服飾，亡靈節已成為國際公認的墨西哥文化象徵。從11月1日到2日，全國各地的人們會用鮮花、蠟燭和五顏六色的頭骨裝飾房屋、街道和親戚的墳墓。

亡靈節於2003年被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄，節日奠基於相信生者和死者可以在短暫的時間內交流的精神。

街頭遊行則是慶祝活動中相對較新環節，首次舉辦於2016年，靈感來自2015年詹姆士・龐德（James Bond）電影《007：惡魔四伏》（Spectre）開場場景。

在電影中，丹尼爾・克雷格（Daniel Craig）飾演的英國特工在遊行中追趕壞人，遊行隊伍中漂浮著巨大的骷髏，臉畫成骷髏的群眾在街上跳舞。當局決定重現電影中的遊行以促進旅遊業。

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責任編輯：羅元祺

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