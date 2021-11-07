「環保少女」批COP26峰會失敗，10萬人上街要求各國領袖加速應對氣候變遷

今（7）日已經有10萬民眾走上蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）街頭，要求政治人物、跨國企業以及先進富裕國家，加快速度應對氣候變遷，並且解決經濟不平等問題，該遊行集結了各大州非營利組織、社運團體一同參與，主辦單位宣稱在遊行終點後的集會，至少有25萬人與會表達對氣候高峰會的不滿。

瑞典環保少女批評COP26峰會「失敗」

自10月31日召開聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），過去一週愈來越多不滿該會議的年輕民眾走上街頭，直指各國領袖對氣候變遷問題，努力不足。

《BBC》報導指出，瑞典環保少女Greta Thunberg更稱COP26是一場「失敗」的會議，他於遊行中對群眾發言，要求各國領袖採取「即時且猛烈」的措施去降低碳排放。

報導稱，該遊行主辦單位是「未來蘇格蘭（Future Scotland）」，參與者包括一些選擇罷課的學生，他們說是受到Greta Thunberg啟發而響應活動。

Greta Thunberg過去一週嚴厲批評各國領導人：「COP26是失敗已不是秘密，很明顯我們不能夠用同一種方法去解決危機，以往的方法就是把我們搞成這樣。」

這場遊行多國環保人士均有發表意見。來自烏干達的Vanessa Nakate告訴《BBC》「歷史上，非洲只佔全球排放量的3%，但非洲人卻承受氣候變化帶來的其中最殘酷的影響」。

而該地警察總長Gary Ritchie表示，見到數以千計年輕人上街參與這場盛事感到「非常鼓舞」，他強調遊行雖有逮捕零星擾亂份子，但活動仍然非常正面。

不過，在倫敦相府卻批評，年輕人缺課參與抗議活動是「極度具破壞性（extremely disruptive）」，特別是疫情時期已經對他們的學習有巨大影響。

COP26氣候高峰會談了什麼，引發民眾怒火？

本屆COP26由200多個國家代表出席討論2030的氣候目標。《路透社》報導指出，此次活動是聯合國大會屬英國舉辦過最大型的會議，是「締約國大會」（簽屬協議的國家皆需出席），因疫情延遲一年，終於將如期舉行。

大多國家基於2015年巴黎協定（Paris Agreement）共識將地球氣溫維持在正負2攝氏內，然而部分氣候專家認為此目標太過緩慢，要求加快腳步降低至1.5攝氏，並將目標2050年達到碳中和（carbon neutral）改成2040年。

會議上為了抑制氣候問題惡化，40個中小國家承諾逐步淘汰燃煤，但是中國、美國、澳洲及印度在內的幾個產煤用煤大國目前並未加入，反應國際氣候合作仍非常艱難。

《BBC》報導指出，英國直指中國和其他大型排放國並沒有承諾停止增加國內煤炭使用量，並強調逐步淘汰石油和天然氣沒有任何進展。

報導稱，由於本次COP26會議前，全球能源包括煤炭價格猛漲，各國都面臨著電力供應可能短缺的巨大壓力，再加上疫情後的產業復甦，更推升了煤炭的使用量。

《華爾街日報》分析，今（2021）年下半年，能源價格持續暴漲，天然氣短缺並價格飛升，煤炭出現供不應求情況，價格快速上揚。因此中國、美國等多個大國暫停綠色能源轉型，重啟燃煤發電廠，以確保冬季能源供應需求。

全球退煤的進程仍將繼續進展，但風能、太陽能和地熱能等低碳和零碳能源一時無法補足多數國家經濟發展所需的能源缺口。此外，報導也強調雖然天然氣、石油等能源排放遠遠低於煤炭，但仍屬於石化能源，也是溫室氣體排放的主要來源，未來高排碳燃料的使用及氣候變遷的爭議仍然會持續一陣子。

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核稿編輯：翁世航