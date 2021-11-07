拜登重大勝利！美眾院驚險通過1.2兆美元基礎建設法案，將帶動全球大宗原物料上漲

美國基礎建設法案（IIJA）預算高達1.2兆美元（新台幣33.4兆元）受到全球矚目，終於在11月5日通過美國國會眾議院的審查，讓拜登（Joe Biden）政府得以推動任內最大的法案，藉以改善美國道路、橋梁、管路、港口和網際網路連線。

美國基礎建設法案，最後以228票對206票驚險通過

《華爾街日報》報導指出，前（5）日美國眾議會以22票之差，通過了高達上兆美元的基礎建設法案。報導稱，這項法案拯救了拜登（（Joe Biden）低迷的支持率，並成功開啟美國重建之路。

拜登發表聲明稱：「今晚，我們全國邁出了重大的一步，」他還說「這是一個世代僅見的跨黨派基建法案」，並讚譽尚未獲得眾議院通過、且規模更大的「重建美好未來法案（Build Back Better Act）」，藉此拉攏各黨派於未來投下贊成票。

基礎建設法案遭6名拜登黨內（Republican，民主黨）人士反對，而受到了13名反對黨（Republican，共和黨）人的支持。其中美國商業團體、勞工和自由組織支持這項措施，指出這是千載難逢的機會，將重建搖搖欲墜的基礎設施。

投下贊成票的反對黨人士內布拉斯加州共和黨眾議員Don Bacon表示，支持該法案，因為這有利於選區。Rep. Don Bacon還說，共和黨同僚敦促他投反對票，因為如果這項法案不通過，就能成為否認拜登政治上的成功。

「我們應該將正確的事情，放在政治之前，」Don Bacon強調。《華爾街日報》指出，若沒有共和黨員投下贊成票，基礎建設法案將面臨岌岌可危的窘境。

不過，共和黨反對者警告說，該法案將在10年內使美國政府預算赤字增加2560億美元（新台幣7.1兆元），而且只有一小部分立法專門用於道路、橋樑和重大工程，大於是1100億美元（新台幣3.1兆元）的資金。

The vast majority of the jobs created by my Bipartisan Infrastructure Deal don’t require a college degree. This is a blue-collar blueprint for our country. pic.twitter.com/CGDjKci0rD — President Biden (@POTUS) November 6, 2021

美國基礎建設法案，將帶動全球大宗原物料上漲

世界經濟論壇（WEF）的全球競爭力報告指出，美國雖然國家競爭力名列前茅，但基礎建設排名在近二十年間逐漸被其他國家追上，最新排名已經落後到全球第13名。

報告顯示，交通基礎建設分項排名全球第12名，因其細項指標中，鐵路密度第48名、道路建設品質第17名而拉低交通基礎建設的表現。再次印證美國，儘速改善建設現代化設施的急迫性。

台灣經濟研究院研究員譚瑾瑜強調，經費用在修復橋樑、鐵公路、港口及機場，此舉將提高對全球塑化、鋼鐵、水泥、銅和鋁原物料之需求；根據美國鋼鐵協會預估，將使美國鋼鐵需求成長3至4%。

美國鋼鐵需求龐大，卻又擔心中國藉此傾銷鋼鐵到國內。知情人士日前向《華爾街日報》透露，拜登政府官員正考慮依據美國貿易法的第301條對中國的補貼進行調查，調查結果可能導致美國對華施加新的關稅。

報導稱，白宮還希望能與歐盟、日本和其他亞洲盟友（包含台灣）合作，在世界貿易組織（WTO）內部糾集各方支持，來對抗中國補貼產業之行為。

根據彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）經濟學家Chad Bown的計算，去（2020）年中國實際相美國採購商品規模比目標低大約40%，今（2021）年截至目前比計劃購買規模落後30%。

意味著多年來，中國政府已利用補貼幫助中國製造商在鋼鐵、太陽能電池板和汽車零部件等行業佔據主導位置，且減少中國不斷透過各種方式減少對美國的依賴，藉此鞏固國際的領導地位。

《華爾街日報》報導更強調，在美國基礎建設需要大量原物料的情況下，拜登政府正尋找方法向中國施壓，迫使其啟動更多關稅談判，讓美國在提振基礎建設同時，也不會受制於中國的壓力之下。

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核稿編輯：翁世航