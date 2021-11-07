59.4萬劑AZ剛到貨月底就過期，外界質疑「撿人家不要的」， 指揮中心：評估一定打得完才同意接收

新到貨的AZ疫苗效期僅到今（2021）年11月30日惹外界非議，指揮中心發言人莊人祥今（7）日表示，評估「一定打得完」才同意接收。該批疫苗將優先提供接種間隔8週以上民眾施打第2劑，預計11月15日配送各衛生單位供第14輪施打。

即期品AZ疫苗，59.4萬劑昨晚抵台

台灣為增加疫苗數量，採購59.4萬劑AZ疫苗於昨晚6時49分抵達台灣，不過有效期限竟然不足1個月，卻遭外界質疑「撿人家不要的」。國民黨立委溫玉霞抨擊，「台灣官員居然還接受，難道沒有瀆職的問題嗎？」

他說，指揮中心去（2020）年10月30日簽約購買1千萬劑AZ疫苗，結果不僅姍姍來遲，到貨的竟然還是即期品。由於檢驗封緘需1周時間，意味著，真正可施打日期只有兩周，若是施打不順就可能逾期報廢。

指揮中心發言人莊人祥對此說明，由於AZ疫苗供貨仍不穩定，難以確定交貨時程，而國內因為還有很多民眾未能完整接種AZ疫苗，因此評估後同意進口，並將優先提供給符合第1劑已接種8周以上的民眾施打。

他進一步解釋，之前每一輪預約人數至少都有六、七十萬人，而這批疫苗預計15日會配發到各衛生局，屆時符合間隔八周的民眾，約有180萬人，評估「一定打得完」才同意接收。但究竟對方何時說有這批貨，以及我方何時同意接受，莊則稱「不清楚」。

不，民眾黨立法委員高虹安表示，政府每次以商業機密、境外勢力打壓而不願公布採購疫苗合約，但是民間包括鴻海、慈濟與台積電等民間機構採購的疫苗，每一批到貨有效期限都至少有3至4個月以上，到貨期程都非常準確。

他還說，每一劑疫苗都是花費國人的救命錢，8400億紓困防疫特別預算買到的疫苗，採購官員為什麼不能要求對方至少要有保證有效期限，官員收貨時對對方都沒要求。

為什麼即期品疫苗會出貨？

疫苗即將到期，並非是台灣首例，今年5月馬拉維（Republic of Malawi）公開銷毀近2萬劑疫苗，以確保民眾對其所注射疫苗的安全性。

根據牛津大學「用數據看世界」（Our World in Data）資料顯示，全球只有不到5%的人口完全接種新冠疫苗，那麼為什麼疫苗會被銷毀？

「大多數疫苗不會被浪費，因為我們還沒有掌握新冠疫苗的（全部）數據，所以對有效期持保守態度，必須需要迅速使用，」英國利物浦約翰摩爾大學供應鏈管理高級講師Sarah Schiffling說。

Sarah Schiffling表示，雖然疫苗非常珍貴，但過期後還是必須銷毀，儘管疫情再惡劣。他說，如果使用過期疫苗的消息傳開後，會影響民眾來診所接種的意願，這對疫情而言打擊更大。

世界衛生組織（WHO）最初不贊同銷毀，而鼓勵保留這些過期疫苗，如今說這些疫苗應該被扔掉。聲明中強調：「雖然在任何免疫計劃中，丟棄疫苗都非常令人遺憾，但世界衛生組織建議，這些過期的疫苗應該安全地被處理掉」。

負責管理2019冠狀病毒病疫苗實施計劃（Covax）的全球疫苗免疫聯盟（Gavi）表示，以AZ疫苗為例，在獲得廣泛使用授權之前，「生產商預先生產和儲存了盡可能多的劑量，這可能導致較短的有效期限」。

全球疫苗免疫聯盟的一位發言人告訴《BBC》，所有疫苗實施計畫的參與國，都會被告知疫苗的有效期限，而且只有該國被判斷可以立即接種疫苗時，才會交付疫苗，由於以上程序，不僅僅是非洲國家才會出現疫苗浪費的情況。

而面對國內逐漸低迷的疫苗施打情況，莊人祥強調，樂見地方提出提高施打率的政策，但中央目前不會跟進，目前中央仍保持增加疫苗接種便利性，包括放寬疫苗接種限制、無須以預約平台預約即可接種等措施為主。

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核定稿件：翁世航