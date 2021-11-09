「世界第五大情報機構」朝陽群眾，就是中共讓人們依法作惡的極端現象

最近中國名人私生活的話題持續佔據公共討論空間，前有鋼琴王子李雲迪買春被曝光遭遇全網抵制，後有網球選手自爆與前副總理曖昧關係引發輿論一片譁然。

雖然都是私德問題，但是官方處理兩件事的態度完全不同，前者的話生怕事情鬧得不夠大，火燒得不夠旺，不能將李雲迪拽下神壇，後者則引發了一場中國網路審查的海嘯，生怕遺漏二人的任何蛛絲馬跡，授以公眾話柄。不得不說，這又是一場中國特色的私德敗壞案，從中不難發現中國人的「一國兩制」。

孔子曰：「飲食男女，人之大欲存焉。」與孟子同時代的告子也說過：「食色性也。」中國古人老早就看清了男歡女愛之事，不過是人之本性，沒有什麼大驚小怪。但是儒家思想又強調克己復禮，到了宋明理學昌盛時期，更是主張「存天理，滅人欲。」

這一套的禮教傳統，有如給人們的思想戴上了鐐銬，在公共場合，它是禁忌；在私人領域，它又擁有一定自由。

儒家的人生觀是「修身、齊家、治國、平天下」、「一屋不掃，何以掃天下。」一個人的私德好壞決定了他未來能不能有一番成就，所以在中國公開一個人的私德有問題，有時意味著宣判他的社會性死亡，李雲迪可以說一個不幸的典型。

李雲迪年紀輕輕就在國際鋼琴大賽中取得金獎，加上俊美的外表，被外界譽為鋼琴王子，成為無數少男少女的偶像，他的畫像還被一些學校作為勵志人物典型貼在了牆上以鼓舞學生。他在人們的心目中早已是一個溫文儒雅、好學上進的有為青年人設，當他和買春這樣一個令世俗社會不齒的行為聯繫在一起，他的人設坍塌是不可避免的。

但是，也有人為他鳴不平，他的行為並沒有傷害別人，男女之間你情我願，何樂而不為，相比那些白嫖的明星，他算有責任心了，如果沒有公開的話，也根本不會對公眾造成任何影響。再說，如今的社會越來越自由開放，男女之間通過相互認可的方式來獲得愉悅可謂司空見慣，那些痛批李雲迪的人當中，他們的私生活可能也不會好到哪裡去。

那麼這次李雲迪遭遇的滑鐵盧又該怎麼解釋呢？其實，筆者早就提出過一個觀點，中國的娛樂圈是中國釋放內部輿論壓力的一個出口。這次可能也不例外，就在李雲迪買春案被曝光的前後，中國相繼發生了歐金中案、山西水災和瀋陽大爆炸案，這一段時間內公眾的焦點幾乎全被帶到了李雲迪買春案上。而一些網友對李雲迪的落井下石，更多是人性中「你小子也有今天的」的卑劣。

話又說回來，一個花數萬買春的人在中國不會是一個弱勢群體，他在成名後，早已充當了中共的政治花瓶。他是全國青聯委員和重慶市政協委員，頻繁穿梭於各種政商活動，有人批評他已經離鋼琴越來越遠。

我們都知道花瓶的命運從來不是掌握在自己手中，主人喜歡它，可以寶貝似的裝點它、讚美它，不喜歡它的時候，也可以棄之如敝屣，甚至摔個稀巴爛，它的命運從它是花瓶的那一刻就決定了，也可以說它在權力之手中，有時也是弱者。

官嫖和民嫖的「一國兩制」

在中國，擁有權力的人可能才是正真的強者。單拿嫖娼這一私德案例來看，官嫖和民嫖待遇完全不一樣。

眾所周知，買春賣春在中國屬於違法行為，中國警方定期會對一些特殊行業展開突擊行動，有時跟拍的電視臺甚至將一些男女衣不蔽體的畫面公之於眾。

這次李雲迪買春案被曝光，源於北京警方的一則公開通報，有網友質疑這一公開處刑是否合理，因為根據中國《治安處罰法》，對於賣淫嫖娼的處罰只提到了拘留和罰款，並沒有要求公開通報。然而，公開賣淫嫖娼行為在中國似乎是一個慣例。去（2020）年，浙江政務服務網一度公開了全省五年內18萬條嫖娼記錄。

相較於官方部門大張旗鼓地公開民嫖，它們對於自己內部的官嫖行為卻是諱莫如深。最近，一位女網球運動員披露自己被前高官性侵的帖子，發佈後不久就被刪除，結果引發了一連串的關鍵字被遮罩，就連一部韓國電視劇也不幸中槍。網路無遠弗屆，雖然只有不到20分鐘的曝光時間，但是早已人盡皆知。

如果從人性角度看，權勢再大的官也是人，有兒女情長也沒什麼見不得人，美國多位前總統都爆出過性侵醜聞，但是中國的官員總是將自己塑造成道德楷模，不能有任何的私德瑕疵。

還記得以前上學時，有一位膽大的同學問老師，「毛主席為什麼有這麼多老婆？」老師尷尬地笑著回答道，「這是為了革命的需要！」

Photo Credit: AP / 達志影像

一位官員的私德敗壞唯一能夠公開的時機是他落馬後，近些年，在官方通報的因貪腐落馬的官員中，不時可以看到權色交易的字眼。2011年，廣東《新快報》還有一篇報導說：「貴州一落馬副縣長染愛滋，結果全縣30多名女幹部、女教師往醫院跑！」

不管官嫖和民嫖，被嫖的一方很多時候是弱勢的一方，有時還有被白嫖的風險。前不久同樣跌落神壇的人氣偶像吳亦凡，以介紹工作為由性侵年輕女性，其中一些女性曾經多次舉報吳，但是一直未能扳倒他。當時網路上還出現過一股不容小覷的挺吳亦凡的力量，一位女性微博大V甚至宣稱：「吳亦凡就是活菩薩，睡粉這件事就相當於大領導到小餐館吃飯，絕對的親民之舉。」

被吳亦凡性侵的女性尚能有機會為自己討回公道，但是有些被官員玩弄的女性，可能最後吃不了兜著走。今（2021）年3月，江蘇省灌南縣人民法院公開的一份公開的判決書顯示，當地一女輔警與派出所所長、公安局局長、小學校長等多名公職人員發生性關係，並借此索要372.6萬元，結果被法院判敲詐勒索罪，處以13年有期徒刑，沒收372.6萬元違法所得、並罰款500萬元。

「朝陽群眾」有對民嫖視而不見的自由

這次李雲迪買春案的曝光背後還有一個神秘的組織「朝陽群眾」，它因多次舉報名人吸毒和嫖娼而名聲大噪，被網友戲稱為「世界第五大情報機構」。

「朝陽群眾」其實是近些年中共在全國推進社會管理綜合治理的產物，按照它的思路，社會要進行網格化管理，在農村和城市地區，分別按一定的人口比例設置中心戶長和網格員，負責監控特殊人群與上報轄區內矛盾糾紛和安全隱患，雖然不是一份全職工作，但是每年都可以領取到一定補助。

北京作為首善之區，維穩的要求更高，「朝陽群眾」很多時候充當了公權力的爪牙，他們不僅肆無忌憚地干涉別人私生活，也充當了公權力打擊異議人士和宗教人士的白手套。首善之區那麼多官員，沒有看到「朝陽群眾」去舉報官員作風問題，他們只敢對那些處於權力弱勢的名人或普通人下手，充當起黨衛軍的角色。

二戰結束後，西方思想界掀起了一股反思納粹的熱潮，猶太裔女性政治家漢娜・鄂蘭（Hannah Arendt）提出了「平庸之惡」的觀點。她認為，納粹大屠殺是一種「極端之惡」，但這種「極端之惡」是經由一些「平庸」的罪犯犯下的。這些罪犯身上的這種「平庸之惡」，其實質是不去思考，喪失了思考能力。

在正常的社會中，一個有獨立思考能力的人一般不會去犯罪，因為「不能殺人」是公認的道德法則。但是，納粹建立了新的法則，重新定義了道德：只要是為了種族利益，殺人也能成為一種「道德義務」。這個新法則，結果導致了納粹德國就出現了一種新的現象：人們依法作惡。

「平庸之惡」在中共治下的中國一直沒有缺席。文革期間，親子、師生、同事之間相互舉報不符合黨期待的行為被視為「正義」之舉，今天「朝陽群眾」檢舉別人的房中事，沒有覺得自己多管閒事，反而以為自己立了大功。

二戰結束後，一些納粹頭目逃亡數十載，依然難逃法律制裁，他們中有人甚至引用康德（Immanuel Kant）的「道德律令」來為自己辯護，說自己是履行職責、服從法律。他們可能不知道，康德還有一句名言：「人是目的，而不僅僅是手段。」因為在納粹的極端之惡下，依然有辛德勒（Oskar Schindler）那樣的人，不顧個人安危挽救了不少猶太人。

東西德冷戰時期，駐守柏林圍牆的士兵面對翻牆者有把槍口抬高一寸的自由。今天，中國的「朝陽群眾」既然能對官嫖熟視無睹，怎麼會沒有對民嫖視而不見的自由呢？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航