春節防疫旅館大爆滿，避免檢疫量能塞車，教育部要求境外生12/15前入境

教育部於11月7日發出函文表示，依照中央流行疫情指揮中心決議，為了因應明（2022）年農曆春節大量返國人潮，適度調整入境檢疫需求及農曆春節檢疫量能政策，將於今（2021）年12月16日至明年2月12日期間，衛生福利部不再提供集中檢疫所床位給專案入境者。

各國疫情逐漸普及，航空業出現開始排隊

隨著疫苗普及，各國已經陸續解封，意味著全球航空將逐漸復甦。以葡萄牙為例，日前受到Delta變種病毒侵擾，使其國內經濟民生嚴重受創，如今它成為新冠疫苗接種率最高的歐洲國家。

11月3日，數萬名球迷尖叫著，湧入葡萄牙的Estadio da Luz足球場，觀看當地球隊本菲卡（Benfica）對陣拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的比賽。

在此之前，政府一直將體育場上座率控制在3成，最近這一限制被取消。入場觀眾需要一份證明，能佐證他們已接種疫苗、染疫後康復，或是病毒檢測結果呈陰性。

根據葡萄牙政府的數據，該國50歲以上人群幾乎已全部接種了至少一劑疫苗。25至49歲族群的接種率為95%，12至17歲人群則在88%。

牛津大學（Oxford University）的科學數字出版物Our World in Data的數據也顯示，葡萄牙的1千萬總人口中，約有89%已至少接種過1劑疫苗，相比之下，美國和英國的接種率分別僅為65%和73%。

雖然各國仍比不上葡萄牙超高水準的疫苗接種率，但從航空業的狀況已經能看出來，疫情已經相較日前趨緩許多。

以美國為例，將於11月8日取消外國旅客入境的防疫旅遊禁令，允許完整接種疫苗的33國旅客搭機入境，同時開放與加拿大和墨西哥的邊境，終止2020年3月開始實施的防疫封鎖措施。

美國海關暨邊境保衛局（CBP），解除旅遊禁令將刺激觀光需求，意味著美國政府已經將人力提升至疫情前水準，但頭幾日預期仍會出現排隊人龍，將持續調整人力，確保作業順暢和營運安全。

台灣春節，防疫旅館恐將大爆滿

指揮中心考量國內疫情現況已較趨緩，而國人家庭團聚需求殷切，為保障國人家庭團聚權，自9月13日起已經開放已完成結婚程序的國人外籍配偶及未成年子女得於邊境嚴管期間申請入境我國。

而在11月6日起，又將印度、英國、緬甸等國家，自「重點高風險國家」移除，所有入境旅客皆可在防疫旅館檢疫。

隨著各項措施依序放寬，為了防止大家「塞在一起」。教育部聲明，請各大專校院安排110學年第1學期境外學生盡可能於今年12月15日前入境，且須於12月31日前完成居家檢疫；第2學期擬入境的境外生，則從明年2月12日以後才可入境。

110學年第1學期境外生因不可抗力因素須於今年12月15日後入境，教育部也請學校說明理由且敘明學生為何無法透過其他替代方式，例如遠距上課。

明年1月春節返鄉潮反應在訂房率。桃園、新竹防疫旅館早滿房，不少旅外國人訂房訂不到，地方政府都在協調增開防疫旅館，但因國旅復甦，由於臨近縣市也一房難求，甚至只能拜託民眾提前耶誕節返台，才能解決沒房難題。

桃園縣觀旅局統計，轄區內近30家防疫旅館、3千多間房，「明年1月16日前全滿」；新竹縣7家防疫旅館267間房，亦全部租罄。竹縣交旅處長游志祥說，正加緊調派，但仍相當困難。

新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏認為，春節返鄉訂房已滿，若政府宣布縮短檢疫天數，將衍生退費問題，訂房肯定大亂，「損失誰來補？」

他進一步強調，防疫旅館量能不足，關鍵不在縮短檢疫天數，應開放讓原本在海外同住的人能在同間房檢疫，才能釋出更多房間，「政府不該頭痛醫頭、腳痛醫腳」，也憂心縮短檢疫天數，恐徒增社區染疫風險。

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核稿編輯：翁世航