「淨零碳排」迫在眉睫，國際原能總署署長：可能讓核能重新成為受歡迎的選項

氣候危機可能為核能帶來新機會？聯合國氣候峰會COP26期間，由於「淨零碳排」的承諾迫在眉睫，讓核電支持者在這次全球氣候大會上重振旗鼓，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，風向在變，談論全球暖化不可再迴避核能。不過台灣原能會表示，從地質條件來看，台灣並不適合核能發展。

自車諾比事件到福島核災，核能伴隨而來的核安、核廢料問題，導致多年來核能在聯合國氣候變遷會議上都被迴避。不過外媒報導，核電支持者在本屆的全球氣候峰會上重振旗鼓，不受歡迎的情況已經改變。

國際原子能總署署長葛羅西告訴《法新社》，這次COP26會議，核能首次在會議桌前佔有了一席之地，他也說，核能佔全球清潔（ 即無碳） 能源的四分之一，核能是解決全球暖化問題的一部分，沒有辦法繞過它。

來自阿根廷的葛羅西，自2年前擔任國際原子能總署署長以來，一直是核能產業的 倡導者。他 表示2019年，在馬德里舉行的COP25 氣候峰會上，核能普遍不受歡迎，不過在蘇格蘭格拉斯哥舉辦的COP26，他感受到「核能不僅受歡迎，而且引起了很多興趣」。

根據聯合國最新的報告，2021年全球溫室氣體濃度創下歷史新高。 國際能源總署（IEA）警告說，到2023年，碳排可能會再創紀錄達到新高點。 這或許有助於核能重新得到討論焦點。

葛羅西認為，核能技術 不僅可以加速從化石燃料的過渡期，還可以推動適應氣候影響所需技術的研究。 他說核能技術的負面影響比許多其他的能源要少，也可以作為可再生能源的補充： 「核能（發電）可持續一整年，永不停止。」

即便如此，許多人認為現在建立足夠的核能來對抗全球暖化 為時已晚， 但格羅西表示，他認為部分答案在於保持現有核能機組的正常運作。

但葛羅西也承認核能可能會帶來的嚴重風險，以及核能產業 還沒有找到處理核廢料的方法，核廢料在數千年中仍然具有高放射性。

各國對核電的態度差異很大。紐西蘭和德國反對核能，但印度正在與法國能源巨頭EDF討論建造世界上最大的核電站，加拿大、美國、俄羅斯則在開發 小型模組化反應爐（SMRs）。

台灣適不適「核」？

隨著核四重啟的公投將在年底登場，核四、核能也再次成為國內的討論焦點。

近日北部地區的台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣等首長，皆發言表達核安的重要性。台北市長柯文哲表示不支持，國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙也說「（核四）沒有安全，沒有商轉，為了宜蘭縣民的健康，我們反對核四。」

Photo Credit: 中央社 國民黨籍宜蘭縣長林姿妙（前中）11月6日再度重申「核四沒有安全就沒有商轉，所以我們反對核四」。

原能會主委謝曉星今日於立法院備詢時表示，如果從低碳的角度來看，核能是所謂的清潔能源，但他也點出，從再生能源角度來看，核能不是綠能，核廢料造成很多問題，台灣的核廢真的無處去。

謝曉星直言，台灣不適合核能發展，他說台灣處於地震帶，核一、核二、核四下方都有新事證出現，站在核安管制的立場，寧可信其有。

至於如果核四公投過了，原能會要有什麼相關的作業？謝曉星表示核四的執照已經在去年到期，如果要重啟，台電必須先提出重新建造申請。

不過謝曉星也說，過去評估核四重啟保守估計至少要10年以上時間，但核廢料問題無法解決、加上核四廠區又有斷層，「重啟機率為零」。

立委王婉諭質詢，國內擁核人士稱，經濟部2014年公告核四1號機完成安檢，只是原能會怠惰拒審，謝曉星回覆，經濟部公告完成安檢是他們自己找的第三方做的，但原能會審查結果不符合安全標準，核四期中安全分析報告也沒有出來，裡面問題非常的多。

針對擁核人士表示，日本核電廠採用與核四同型的ABWR（進步型沸水反應器）機組，從動工到運轉只需4年，宣稱核四廠若重啟，1號機2年可供電、2號機3-4年可供電，為何台灣政府宣稱需要N+7年才能重啟？

謝曉星表示，ABWR全世界只有核四和日本同款，但日本的情況和台灣完全不同，日本的核電機組是是一個已經在運轉的幾組，完全符合運轉條件，核四還沒蓋完怎麼比較？

謝曉星說，這幾年地質的新事證、福島核災後核電廠的補強措施，問題很多，重啟10年都是保守，更何況建造到期，就算公投通過、經濟部同意台電重新申請，選址就曠日費時。

謝曉星也說，核電機組最大的毛病就是經濟問題，要重啟700億、800億都是低估，他稱500億就要重啟實在是太理想。

核四3年就能放燃料？台電：不切實際

核四前廠長王伯輝5日於朱學恒臉書直播時指出，只要政府態度中立，核四1號機僅需2至3年就能放燃料發電，2號機由於封存時還有2成未建設完畢，因此需待5年後才可使用。王伯輝也爆料，有主管到核四視察時竟說，「公投過也沒用，我就是不會支持。」

為此台電透過新聞稿澄清，核四若要啟用，必須先確認廠內2公里S斷層及外海長93.9公里活動斷層安全問題，並與廠商重啟新約談判、地質再調查、做耐震評估、重新申請建照，再加上試運轉測試報告餘32份尚未完成等難題，核能管制機關原能會已多次表示核四有安全疑慮，光是1號機若要重啟至少需時10年，另外2號機有1777件零件設備移用至1號機，所謂「3年就能啟用」的說法不僅沒有依據，也不切實際。

根據台電說明，原能會75項安全列管事項中，核四最終安全分析報告審查未通過；187份試運轉測試報告，32份未審查通過；福島改善工程未施工；安全數位儀控系統需汰舊更新；加上核四廠內長2公里S斷層及外海長93.9公里活動斷層之地質調查工作因封存而暫緩等。

台電表示，若核四重啟，台電須依管制機關要求納入地質新事證重新進行調查，並依調查結果重新評估廠房結構及設備之耐震需求。種種不確定因素加總，其時程難以估算及掌控（需時N年）。

延伸閱讀

核稿編輯：翁世航