越南首條捷運爭議中啟用，河內民眾擔憂中國建造存但「先求有、再求好」

（中央社）越南河內捷運在爭議中正式營運，由於工期長達10年加上又是中國承包，民眾以年齡為界分成觀望、支持兩派。載客首日不少銀髮族前來力挺政府，年輕一代多認為以後再搭也不遲。

河內市「吉靈－河東」（Cat Linh-Ha Dong）捷運線6日正式營運，這是越南全國首個啟用的捷運服務，列車一路從市中心的棟多區（Dong Da）駛向西南邊的河東區（Ha Dong），儘管只有13公里、12站，全程僅需23分鐘，但營運首日站站都有朝聖的民眾。

在這條捷運路線正式載客前幾天，越方透過媒體不斷宣傳、造勢，並從6日起讓民眾免費搭乘15天。但營運首日現場乘客逾半是年過半百的市民，受訪時多不忘感謝「黨與政府」；乘客中年輕大學生、上班族則是相對少數。

已經退休的陳氏海（Tran Thi Hai）表示，越南共產黨和政府興建這條捷運，她覺得很開心，因為可以改善塞車、方便市民往來，「希望黨和政府能為人民的美好生活繼續努力」，她以後會常常搭捷運探望兒孫。

Photo Credit: 中央社 河內市銀髮族趕來朝聖、體驗全國第一條正式通車的 捷運，並在工作人員指導下刷卡進站。

這條捷運路線由中國中鐵六局集團有限公司建造，工程始於2011年，原本預計2013年完工，但過程中不斷增資，成本最後多出57%、暴增至18兆越南盾（新台幣約220億元），77%來自中國政府開發援助貸款。

不僅如此，這條捷運線興建過程也曾數次傳出工安意外，再加上中鐵對越南國情了解有限、越方對捷運技術生疏與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響，竣工、營運期多次延宕，最後花了10年才終於開始對外載客。

被問及捷運興建過程的波折，前來體驗的退休族陳廷武（Tran Dinh Vu）態度低調，他說，作為一個老百姓，只希望捷運能迅速投入運作，以利市民搭乘來往，「施工進度緩慢等問題非我們所能了解」。

然而鏡頭外的討論則道出另一部分越南人民的心聲。一名銀髮族乘客表示，越南民眾普遍對中國建造都存在疑慮，但越南目前只能「先求有、再求好」，相信這是政府選擇中國承包商的原因。

一名28歲上班族說，這條捷運實在蓋太久，感覺問題又很多，老人家可能沒看過捷運所以會比較興奮，但他以前出國念書天天都搭，所以沒有特別感覺，未來一、兩個月若沒有發生意外再去坐。

由於是中越合作的成果，沿線各站出入口6日都放置了一個頭戴越南斗笠、身穿越南奧黛的卡通中國大貓熊立牌，以及另一個畫有火龍果、香蕉、鳳梨、山竹等越南水果的手持卡通立牌供民眾合影留念。

官方公布資訊顯示，河內市捷運單程票價介於8000至1萬5000越南盾（新台幣10至18元），也販售日票、月票；每一列車掛載4節車廂、共可載客900餘人。免費體驗期間發車間隔15分，之後再視情況調整。

乘客裴春東（Bui Xuan Dong）表示，由於住家與公司緊鄰捷運站，他以後會經常搭捷運上下班，「以前騎車到公司8公里要花30分鐘，今天搭捷運發現只要10分鐘，相當方便」。

Photo Credit: 中央社 越南兒童手持捷運票卡合影，票卡上的風景為河內市 知名景點文廟。

Photo Credit: 中央社 河內市捷運6日正式營運，這是越南全國第一條對外 載客的捷運，路線從河內市市中心棟多區延伸至西南 的河東區，全長共13公里、12站、單趟約需費時23 分。 中

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範