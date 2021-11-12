閱讀是重要的自學能力之一，如何以三本書為架構在短時間內高效學習？

在自學的過程中，閱讀是重要的能力之一，本文以三本書為架構，帶領讀者了解自學的方法、依照自己的閱讀目標進行不同層次的閱讀、以及最後透過快速閱讀的方式，在短暫的時間裡進行高效的學習。

本篇文章的自學步驟是參考山口周的《斜槓時代的高效閱讀法》，而閱讀方法則是參考美國教育家莫蒂默・艾德勒（Mortimer J. Adler）和查理・范多倫（Charles Van Doren）所寫的《如何閱讀一本書》、速讀方法則參考保羅・席利（Paul R. Scheele）的《10倍速影像閱讀法》。

斜槓自學法四模組

第一本書《斜槓時代的高效閱讀法》的作者山口周是標準的文組學生，哲學系學士、美術史碩士，卻靠著自學能力，擔任科技公司的顧問，專注於組織開發、領導統御、與人才培養。簡直是超斜槓的自學專家。他的自學系統是四大模組。分為：

1. 戰略：設定自學目標，了解自己為何要學習（why），例如關於線上學習，峰哥上一篇文章分享的「使用KSAA找出修課標的」就是這個策略，釐清戰略等於是找到學習的動機，確定目標後，就可以隨時修正自己是否依循這個目標，隨時檢視學習的材料和閱讀的知識是否有所偏離。

2. 輸入：這個模組是what讀什麼（學習材料）、how怎麼讀（學習方法），套用在線上修課，就是找出最能提升自身價值和符合時代趨勢的課程，在上一篇文章所舉的例子，就是「籃球的大數據分析」之類的課程。這個模組也包括一些基本能力的運用，例如組織知識、閱讀方法、和知識創造。

3. 抽象化：這個模組是將所學的與生活和社會結合，為學習賦予意義，例如讀到「籃球＋大數據」就想到觀眾在電腦前觀看的數據同步顯示、讀到「籃球+哲學家」就想到人們對於有色人種間運動的偏見。透過重新建構的方式，將所學應用在各種方面。

4. 儲存：這個階段是將知識利用「轉譯」的方式呈現出來，例如可以畫出一本書的心智圖、或製作說書影片，更進階的是將概念放大到未來計畫（可以是學習歷程檔案、創業計畫、或專題計畫）當中，例如製作虛擬現場觀看籃球，並且同步顯示在球員身上的數據、或是利用擴增實境模擬與NBA球員鬥牛的電玩。

透過「戰略-輸入-抽象化-儲存」來學習線上科目的各個學科，小至一個單元的閱讀、一堂課的學習、一門學問的探索、到最後一個計畫的開發，都是可以照著四模組來自學。

閱讀一本書的四層次

第二本書《如何閱讀一本書》的閱讀方法來自上個世紀的經典名著，此書在1940年出版，1972年大幅增改寫成新版，之後陸續在各大書店蟬聯年度暢銷書。此書的四種閱讀方法包括：

1. 基礎閱讀：是有了基礎能力後的逐字閱讀，小學高年級就可以有流暢的基礎閱讀能力，將一本書從第一個字看到最後一個字，看了後面忘前面，就是這種閱讀法。用這種閱讀法會耗費大量的時間，也容易放棄閱讀完一本書。

2. 檢視閱讀：就是略讀，先看書序，了解作者的寫作緣由，看一下書本背面的介紹，挑選幾章感興趣的先粗讀。以一本200頁的書，若用這樣的方式看，大約半小時就能看完一本書了。

3. 分析閱讀： 這個階段是本書的精華，我最喜歡的方式是先找出作者要問的問題，例如這本厚重的「如何閱讀一本書」，會將重點放在「如何」的方法上，因此鎖定四種閱讀方法就是分析閱讀的精髓了。若是一篇「AI如何影響未來生活」的書籍，就可以將重點鎖定在「問題解決」層面，包括娛樂、資安、數據預測、取代高風險的單調工作、醫療、智能家電等。基本上只要閱讀到相關的資訊，可以簡短的書寫和說出作者想傳達的意涵，就算完成這個層次的閱讀了。

4. 主題閱讀：這是最終極的閱讀層次，就是理解你想探討的主題，提取一本書裡包含那個主題的內容，再蒐集其他有這項主題的其他書籍，一樣提取主題內容即可，之後將這些提取的主題筆記匯集成一個架構，比較其中的差異和確定是否解決自己設定的主題，比較不同書籍、相同主題間的差異，產出屬於自己的論述。

基本上以高中生而言，若能做到「分析閱讀」層次就算是有足夠的分析能力了，而研究生需要有「主題閱讀」的綜合和創造能力。要想成為自學家，不要再把一本書或一篇文章從頭讀到尾，換種策略，你會透過閱讀成為自學專家。

如何一天看一本書的概念與步驟

最後就是如何在短時間內進行高效的閱讀，就是本文分享的第三本書《10倍速影像閱讀法》。這本書強調輕鬆一天看完一本書、有效率的準備考試、快速批閱堆積如山的公文。

一開始我是半信半疑地翻閱這本神奇的書，還以為又是一本出來騙吃喝的速讀，我想到以前小時候學的速讀法，用閃卡裝置快速留下短暫的工作記憶，但其實對速讀的幫助並不大。細讀之下才發現，這本神奇的書運用的方法，與我過去一些閱讀經驗有點類似。

速讀的三概念

針對閱讀，這本書提供幾個概念，我將呼應自己的經驗來解說：

1. 帶著問題找答案：記得以前在考托福的時候，補習班教我們一種快速作答的方法，就是先讀題目，再從本文找答案。後來發現這個方法非常適合用在閱讀，當你看到一本書，你可以先針對書的標題或章節，問自己此書試圖解答什麼問題。

例如葛瑞琴．魯賓的《過得還不錯的一年》，書裡提到一年內12項月計畫，我在閱讀此書時，只要找出每個月提案的方法，那一章就算看完了，好比第一個月「把垃圾袋打開」，只要找出關鍵方法，像是一分鐘原則（每天處理一分鐘能收拾的雜物，例如回收的書或衣服）、或是解決長期拖延的事（例如洗牙、修燈），這一章節就算看完了。

2. 搭配跳躍式閱讀：記得以前我從圖書館借一堆書回來，堆一疊在角落都沒動，期限快到的時候就會開始焦慮、會悔恨自己拖延，結果用完續借次書還是一樣沒動。後來我開始使用帶著問題找答案的方式跳躍式閱讀。

如何跳躍呢？就是先讀段落的第一句、再讀段落的最後一句，假想自己已經了解段落的意思，就跳下一段，甚至後來會讀第一句就跳下一段了，有時當然會猜錯段落的意思，但通篇閱讀完就會知道一開始的猜測有可能不是作者的原意。這樣的閱讀非常快速，一本書大概不用一小時就可以翻完，即使只是翻完書，都勝過原封不動把書還回圖書館。

3. 善用超閱讀：精讀可能有答案的地方，依照文章展開，用手輔助閱讀，例如英文書就上到下閱讀、中文書就右至左閱讀，當你的眼睛在文字中跳躍時，直覺會告訴你「這裡很重要」，就像是超人最開始想要了解地球時，他是飛到外太空眺望整個藍色星球，瀏覽大海時會被小島所吸引，眺望沙漠時會被綠洲所吸引。當跳讀到關鍵時，例如看到目的導向的問題或是關鍵字，就會慢下來仔細閱讀，就像是超人降落在堪薩斯州變成克拉克，試圖好好了解這個城鎮的文化。

速讀的四步驟

下面的步驟參考書內介紹的方法，調整為我自己在用的方式，若讀者需要原汁原味的，就請各位找書來看囉！

1. 設定明確閱讀目標：看到《過得還不錯的一年》的書名和封面，知道作者因為無法在生活周遭改變（例如搬到鄉下或去度假），但她想要讓自己快樂，於是為自己的快樂生活提案，每個月實驗一項提案，再驗證自己是否真的快樂。所以對這本書我的閱讀目標就是：「作者的12項提案為何？實驗結果為何？」請記住，你的閱讀目標是針對內容所設的有效目標，而不是模糊的，例如：「我想要知道如何變快樂。」這就不是明確的閱讀目標。

2. 設定關鍵字：關鍵字可以針對一整章來設，也可以針對一整本書來設，就這本書而言，我會針對一整章來設，因為作者每一章討論的主題不一樣。例如第一章「把燈關掉，把垃圾袋打開」我會把與燈和垃圾袋相關的字都設為關鍵字，例如「收拾」、「逃避」、「麻煩」、「減少」、「整理」等，而我只閱讀這些字出現附近的內容。不要擔心你會找不到這些字，若是電子檔，可以直接用「Ctrl+F」來找，若是實體書，你會像是沙漠中看到綠洲，很容易就停下來了。

3. 影像閱讀：書中提到的「橘子集中法」（會讓我想吃水果）、「呼吸規律法」（是在練鬼滅之刃嗎？），我覺得都不好用，我自己的方式是「把內容影像化」，例如讀到書裡「我一直很怕整理東西，總覺得那會是個大工程，以前的確如此，但現在當我看到多了些空間，家裡整齊了些，就又生出了一些力氣。」我會將上面具體化想像出「整理東西」、「多出空間」、「力氣」等畫面。人對資訊的理解原本就是文字變成影像化，再存入記憶中，只是過去的閱讀習慣讓我們專注於文字，而忽略了影像。閱讀英文文章時，你也可以試試看這方法，我個人覺得非常好用。

4. 畫出心智圖：用自己的話和文字歸納，畫出一張心智圖，如下圖。

Photo Credit: 本文作者提供

結論

建議使用《如何閱讀一本書》的分析閱讀、搭配《10倍速影像閱讀法》的三概念與四步驟，融入《斜槓時代的高效閱讀法》的自學模組當中，並搭配使用上一篇文章〈原子習慣工具讓你贏過98%的人〉，成為未來時代終身學習的自學家，指日可待。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航