公投電視意見發表會13日起登場：朱立倫邀蔡英文辯論，國民黨批綠營「下駟對上駟」決定換人

＊首圖為朱立倫出席國民黨公投戰車巡迴啟動記者會



反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四等4項公投案在12月18日投票，本週六（13日）起，將舉辦電視意見發表會。國民黨原規劃由國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、立法院黨團總召費鴻泰、市議員羅智強及謝龍介等人上場，不過由於正方代表有不少綠營青壯世代包括發言人周江杰、謝佩芬，台北市議員苗博雅、邱威傑等，國民黨認為這是利用「下駟對上駟」的策略，因此決定更換人選。國民黨主席朱立倫則向蔡英文總統下戰帖，邀蔡英文一起辯論公投議題。

這次公投共有4案，每案惠各辦理5場意見發表會，總計辦理20場，分別由華視、民視、中視、台視、公視等5家無線電視台進行轉播，並同步於中選會網站直播。首場意見發表會將由經濟部長王美花、次長曾文生、農委會主委陳吉仲以及內政部次長陳宗彥代表政府出席。

擔心成為「下駟對上駟」，國民黨將改派青年世代應戰

國民黨原規劃由國民黨主席朱立倫親率副主席連勝文、立法院黨團總召費鴻泰、副秘書長羅智強及台南市議員謝龍介等藍營要角，打造黃金陣容出戰電視發表會。

但民進黨在發表會中，找律師洪偉勝、發言人周江杰、謝佩芬等人擔任反方代表，甚至還有台北市議員苗博雅、台北市議員邱威傑、地球公民基金會副執行長蔡中岳、台灣環境規劃協會理事長趙家緯等人；國民黨黨務人士認為，綠營企圖利用「下駟對上駟」的策略，因此決定更換人選，改由黨籍台北市議員張斯綱、鍾沛君、國民黨婦女部主任林麗蟬、羅智強辦公室主任楊植斗等中壯青年世代應戰。

而原本打算要上場的朱立倫，則在昨天表示，蔡總統既然認為公投是全民大家一起來，那作為民進黨主席，就不要躲在讀稿機之後，一起來辯論。只要蔡總統願意辯論，再加上各黨的黨主席一起來，對所有民眾關心的民生議題，越辯真理越明。

對此，周江杰昨日晚間向媒體表示，行政院針對公投案派出經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲以及相關主政官員與學者專家代表反方，負責任向民眾闡述正確資訊，根本無所謂上、下駟的問題；國民黨現在顯然是感受到民意轉向，想臨陣脫逃。

周江杰質疑，朱立倫等黨政高層迴避電視說明會，企圖臨陣脫逃，卻叫陣要和蔡英文辯論，顯然是想轉移公投「對事不對人」本質，想要謀求個人政治聲量和鞏固黨主席地位而已。

立法院民進黨團今日早上也召開記者會，幹事長劉世芳則表示，首場發表會，反方派出的是經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、經濟部政務次長曾文生、內政部次長陳宗彥，這4名都是行政院高級官員，「他們能提出的講法難道是下駟嗎？國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣等人就是上駟嗎？」

劉世芳表示，這次4大公投案攸關的是全體國民經濟發展、國際貿易、國民健康、能源轉型，正方代表除了民間團體外，國民黨初次名單有朱立倫、江啟臣、林為洲、連勝文、趙少康、羅智強，若說明會上邏輯說得很清楚，可以讓民眾決定要投同意或不同意票，但國民黨用「下駟對上駟」，把公投當成政治操作的舞台。

電視發表會3天前可換人

中選會指出，正、反雙方針對各場次代表人倘有更換之必要者，應於該場次錄影日3天前，將更換之代表人名單以書面向中選會提出申請，中選會也會在「110年全國性公民投票意見發表會專區」網站即時更新各場次代表人名單。

中選會表示，在意見發表會正方及反方代表人意見發表分2輪進行，每一輪各12分鐘，雙方各有24分鐘，每一公投案都有5場意見發表會，讓正反意見充分向社會表達，完整收視可以了解各方資訊與論點，讓投票權人在充分資訊下，行使公民權利。

在意見發表會中，依法由提案人之領銜人代表正方，行政院、立法院或依公投法第20條成立之反對意見辦事處代表反方，並由中選會主委李進勇、副主委陳朝建及委員擔任主持人。

2021年全國性公民投票將於12月18日舉行投票，有投票權者初估超過1988萬人，超過2020年總統大選投票人數，全國共設置1萬7479個投開票所。投票時間從上午8時到下午4時，下午4時一到就會截止，4時之前已經到達投票所排隊的民眾，還是可以進入投票。

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核稿編輯：翁世航