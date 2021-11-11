【台漫】《守娘》細膩描繪清代台灣女性的悲歡和夢想，故事背後藏著哪些傳統禮教習俗？

文：任容（CCC編輯部）

《守娘》細膩描繪了清代台灣女性的悲歡和夢想，也透過主角潔娘身邊的各種女性，注視百年前傳統禮教習俗對女性的禁錮。令人屏息的美麗畫面中，又隱藏著哪些真實的傳統信仰習俗呢？

椅仔姑，椅仔姐，請汝姑姑來坐椅

傳說有位年僅三歲的女孩，父母雙亡，由兄嫂撫養。從前煮飯的竈以米糠為燃料，為了不使火熄滅，必須不斷補充燃料，於是嫂嫂命令女孩整天坐在竹椅上生火，晚上只准她睡在竈上，更常讓女孩餓著肚子。某天早上，嫂嫂起床後發現女孩坐在竹椅上，已全身冰冷。嫂嫂便將女孩的屍體丟到豬圈掩埋。

上述即是椅仔姑的傳說，因此也衍生出少女遊玩的占卜儀式，多在正月15、3月3日、及8月15夜晚進行：準備一把小竹椅，將飯匙畫上人的眼、鼻、口，簪以紅花綁在椅上，象徵椅仔姑的臉；前覆空水桶，上置胭脂、水粉、香花、水果、剪刀、尺等物。

由兩名女子分提竹椅四腳，同聲輕唱歌謠。感到椅子變重時，便是椅仔姑降臨，此時問事，椅仔姑會敲擊水桶回答。但不可說到「嫂」字，否則椅仔姑就會離去，也傳說因為已嫁婦女會聯想到嫂嫂，在場若有人不是處女，椅仔姑就不會來。

Photo Credit: ©小峱峱 《守娘》第2話中，潔娘等人以椅仔姑占卜的場景。

Photo Credit: CCC創作集提供

丫頭有奶，乳哺四雇

「使女曰丫鬟，閩人曰丫頭；乳姆曰奶娘，閩人曰奶媽。台灣別有奶丫頭。」

在清代台灣，有一種被福建閩人稱為奶丫頭的婢女，雖未婚嫁卻有乳汁分泌，以此招徠買主。由於當時奴婢被買下後，若主人無意為之婚配，則終身為婢不嫁，奶丫頭則靠與男性私通生下私生子，兼任婢女與奶媽二職，主人不會加以管束，也因此她們不屬於單純的奴婢或奶娘，賣身金額也較高。

Photo Credit: ©小峱峱 未婚少女前額梳「鉸剪眉」瀏海（左），已婚婦女鬢髮不垂於額前（右），石榴（中）的髮型也暗示了她並未婚嫁的身分。

奶丫頭生下的私生子若為男嬰，通常會由私通對象帶回養育或請主人收為奴僕，女嬰則往往致之死亡。她們未嫁懷孕、理所當然的私通行為，也受到「淫奔熾而羞足心喪，人道類於禽獸」等道德批判。

《守娘》中的石榴即是一位奶丫頭（乳嫺），負責照顧潔娘兄嫂的女兒荔枝，樸實憨厚的她，也秉持著以男性為尊的傳統觀念。石榴偷走潔娘房間的符書，試圖自己畫轉女為男符，期盼若是生下男嬰，孩子至少有機會平安長大。迷信的舉動之下，是否也寄託了石榴未能好好養育無緣孩子的愧疚心情呢？

Photo Credit: ©小峱峱 《守娘》第2話中，潔娘看見從石榴背後伸出的小手，是誰呢？

女為陰，男為陽 女多災，男多祥

無論潔娘的大嫂，或是地位低賤的石榴，都希望藉偏方產下男嬰。傳統婚俗中，從嫁妝到吉祥話，都透露對新婦生男的期許。胎兒出生前，民間流傳著「栽花換斗」、「轉女為男符」等轉女為男的偏方；若生出女嬰，還可透過「換肚」等方式寄望下一胎。

不被期盼的女嬰，幸運如小荔枝被父母接納，卻有更多不幸者無緣成長。《安平縣雜記》就記載：「台南鄉婦常有溺女事．一生女孩，翁姑不喜，氣迫於心，而溺女於水。」由於厚聘須回以華奢妝奩的社會風俗，造成平民負擔，因而不喜生女。除了溺女，也造成大量男性無妻，而錮婢不嫁、童養媳買賣等陋習也悄悄抬頭。

也有不忍坐視的鄉紳，公捐「一文緣」金，置買田產房屋，於郡城設立育嬰堂。凡鄉婦生女不養，准投堂送入。艋舺、擺接堡（今板橋一帶）、彰化、嘉義、台南、澎湖等地皆有這類官民共捐的育嬰堂。

Photo Credit: ©小峱峱 《守娘》第3話中，石榴試圖畫符讓自己生出男丁。

著重生男的傳統偏方

出嫁

連生貴子：嫁妝中準備一盆蓮蕉花（音近男性生殖器）、一盆石榴或桂花。

有孕

栽花換斗：臨水夫人信仰認為其掌管象徵新生命誕生的「百花橋」，橋上「花叢」代表婦女子宮，花朵則代表嬰兒，白花為男，紅花為女。進行儀式前須準備包括蓮蕉花在內的祭品，在紅頭法師主持下通過百花橋、換花叢，剪下代表男孩的白花，儀式結束將白花與蓮蕉花一併帶回家收好。據說就能將胎兒由女轉男。

轉女為男符：有一說法是妊娠三月時服下此符，可轉換胎兒性別。

轉女為男咒：懷胎三月時，令孕婦沐浴，衣冠端莊整肅。夜靜時繞井三周，目視水中倒影，慎勿回顧，並念咒曰：「女為陰，男為陽。女多災，男多祥。」咒畢須封井三日。

Photo Credit: CCC創作集提供 傳統符咒「換陰成陽生貴子符」與「保胎及轉女為男符」。

產後

換肚：是一種以形補形的民間偏方，若生女嬰，產後10天內由娘家人為產婦「換肚」：

Step1：將豬肚裝入糯米，加入四神熬煮後放在新茶壺中。

Step2：用紅線穿過六枚一厘米銅錢，兩端結上龍眼繫在壺口。

Step3：由娘家送至女兒夫家，放在床中央，拜過床母後娘家人默默離去。

Step4：女兒吃完豬肚後，將壺放在床下。

Step5：下次生產前，拿出來慶祝生產，許多人相信可更換產婦肚子，生出男嬰。

Photo Credit: ©小峱峱 《守娘》第2話。

呂祖廟燒金，糕仔昧記提來

提到呂祖廟，眾人為何露出詭異表情？位於台南東安坊的呂祖廟，祀奉道教純陽子呂洞賓，連橫曾於《雅言》記載：「前時有尼居之，不守清規，冶遊子弟出入其間；眾多訾議，遂有『呂祖廟燒金，糕仔昧記提來』之諺。」

《三六九小報》的〈呂廟燒金〉則敘述屠夫看上丈夫外地就任，獨守空閨的少婦，託呂祖廟道姑牽線，勸少婦參拜散心，屠夫則趁勢誘陷得逞。此後兩人於呂祖廟幽會，每次出門，少婦皆告訴年幼女兒「阿娘呂祖廟燒金去」。此後這段姦情東窗事發，而「呂祖廟燒金，糕仔昧記提來」的俗語也廣為流傳。俗諺中也有「摜籃假燒金」的版本，皆指表裡不一的行為。

在連橫的記載中，呂祖廟後來改為引心書院，移至柱仔行街，光緒年間更為蓬壺書院。原址頹圮的引心書院，仕紳又呈請改易呂祖祠。如今呂祖廟已經消失，僅剩曲折民宅暗巷之中一座小祠。

Photo Credit: ©小峱峱 《守娘》第4話。

少小為奴今老大，星星霜鬢尚盤鴉

渴望出嫁的阿蓮，有了心上人，為何不請求主人將自己許配給對方呢？

台灣現存2000多枚碑誌中，僅23件為女性之事，其中除一件特例，皆可分為節孝烈女與禁錮婢女二類，雖然後者只佔4枚，卻反映了當時的社會現象。

由於乾隆年間廢止攜眷渡台令，早年失衡的男女比例逐漸回復，而貧富差距及「婚娶不論財，夷虜之道」的厚聘風俗，導致女性生存困難，除溺女嬰外，也有不少貧寒人家將女兒售為養女、媳婦仔（童養媳）、查某嫺（婢女）以換取金錢與生存。許多養女長大後被轉賣他人，或操賤業養家，而購買媳婦仔，也較將來厚聘娶婦划算，造就人口買賣風氣極盛。

日治時期鈴木清一郎曾調查，主人對婢女有絕對權力，可使其服任何勞役、可任意懲罰、買賣或典押、有權決定其婚嫁、將所生子女收為己有等。在閩、台一帶，不少人不讓家中婢女婚配，終身禁錮在家勞役，延伸出姦拐等問題。道光、光緒年間所立的禁錮婢碑誌，則規定若有錮婢不嫁者，原生家庭可赴官申訴並領回婚配，主人則受懲罰。

Photo Credit: ©小峱峱 《守娘》第4話。

然而，若婢女孤身一人，恐怕無人為她作主。直到日治時期，佐倉孫三《台風雜記》仍有記錄：「台地民間之婢女，年迄3、40，有猶未嫁者；甚則終身禁錮，髮白齒落，尚被轉售，一生以婢終者亦有焉。」

……嗣後台屬凡紳衿庶民之家，如有婢女年至二十三歲，即為擇配，至遲亦不得過二十五歲；倘過二十五歲不為擇配者，許該婢及婢之父母、兄弟、親屬人等赴官呈訴，即准其領回擇配，不追身價；仍治家長以杖八十之罪。……

──《錮婢積習示禁碑記》，道光二十年（1840），台南

……有婢之家：凡使女至二十歲以上者，如本有婿，或無婿而有娘家可主者，該家主收回原交身價、退回字據，將該女交其父母領回婚配，不得久留使用。……自示之後，如有年大婢女，趕緊即行婚配，不得仍蹈故轍；倘敢錮婢不嫁，一經察出，無論何項人等，定即從嚴懲辦，決不姑寬！……

──《嚴禁錮婢不嫁碑記》，光緒十五年六月（1889），台南

清代女鬼傳說之一：林投姐

觀看拐賣婦女的賊伙行刑時，她落寞地轉身離去，路旁戲台正搬演著某個女鬼復仇的故事。令她感嘆：女人做不到的事，換成冤魂厲鬼才能實現。清代台灣某個女子，嫁給來自福建

泉州的商人，並拿出大量錢財幫助丈夫經商。不料她的丈夫在唐山已有家室，帶著錢財渡海後音訊全無。她苦守多年才發覺被騙，死後化為怨靈出現在林投樹下，有時也會用紙錢向攤販買肉粽，被稱為林投姐。

上述林投姐故事來自1924年《台灣風俗誌》中的記載，而30年代《台灣民間文學集》記錄的〈林投姐〉一文，則增加林投姐吊死後，有人讓她的鬼魂藏在傘中，渡海前往丈夫在唐山的家鄉，殺死丈夫一家報仇雪恨的情節。日治時期歌仔冊《新歌林投姉》則首度將林投姐傳說編入歌仔戲，點明故事背景在清朝光緒年間，也增加林投姐名為李招娘的資訊，此後陳清雲、陳美珠等說唱藝人也皆有林投姐主題的唱片傳世。

清代移民大量渡台，棄妻再娶的情況並不少見，民間傳說《周成過台灣》也具有類似梗概，而女子死後，亡魂復仇的文本，在台灣女鬼的傳說中也無獨有偶。若李招娘實際存在於清代，她的故事在街頭巷尾被傳誦時，又會引起多少女性的共鳴呢？

Photo Credit: ©小峱峱 《守娘》第5話中，在路旁戲台演出的〈林投姐〉。

參考書目

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王國璠（1968）：《台北市歲時紀》，頁23。

池田敏雄（1941）：〈椅仔姑に就いて〉，《民俗台灣》，頁36-38。

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佚名（1959）。安平縣雜記。台北市：台灣銀行經濟研究室。15-16。

昊明大師（1999）。金匱符咒：科技時代另類思考。217-218。

陳盛韶（1991）。問俗錄：福建、台灣的民俗與社會。161-162。

鐘珮煖（2008）。傳統孕產民俗及文學作品之研究。國立花蓮教育大學民間文學研究所博士論文。101-103。

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中央研究院台灣史研究所台灣文獻叢刊資料庫。http://tcss.ith.sinica.edu.tw/

鍊仙（1930）。史遺──呂廟燒金。台南市：三六九小報社。

連橫（1963）。雅言。台北市：台灣銀行經濟研究室。

謝金鑾（1962）。續修台灣縣志。台北市：台灣銀行經濟研究室。

黃淑卿（2006）。林投姐故事研究。台南市：國立成功大學中國文學系碩士論文。

畫家介紹

小峱峱，只是一個小孬孬。平時畫畫漫畫塗塗鴉，參與遊戲和小說插畫工作。FB專頁：「Nownow Senpai」。

延伸閱讀

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈《守娘》漫話幕後：女性與百年台灣傳說習俗〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航