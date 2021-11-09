顏寬恒宣布出戰中二區立委補選對決林靜儀，籲鄉親支持「真正在地力量」

台中市第2選區在前台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，將於明年1月9日補選，民進黨已通過徵召前立委林靜儀參選。並由前台中市長林佳龍任競選總部主委、遭罷免的前立委陳柏惟擔任總幹事，近日已經如火如荼得展開地方競選行程。

國民黨今（9）日晚上也宣布，將由前立委顏寬恒參選。包括前主席江啟臣、現任主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、立委許淑華、立委謝衣鳳，以及國民黨台中議會黨團，和顏寬恒的父親顏清標，都陪同顏寬恒召開記者會，呼籲鄉親支持「真正在地的力量」。

國民黨大集結挺顏寬恒：支持在地力量拒絕空降抹黑

朱立倫表示，國民黨尊重在地、尊重民意，今天對一位長期深耕基層、了解基層，顏寬恒是最適合代表中二選區的立法委員候選人。台中第二選區過去這段時間，大家忍受一位不瞭解地方、不了解基層的立法委員，不能代表民意、不能代表地方，最後失去民眾的支持，被民眾罷免；補選一定要支持在地的力量。

朱立倫也強調，顏寬恒過去在地方貢獻非常的多，做立委期間，每天都在走基層，對沙鹿、霧峰、大肚、龍井、烏日，每區都非常認真地服務；他爭取的預算可以詳細列給大家聽，他和市長的配合、對地方的了解，相信盧秀燕市長可以保證。

盧秀燕則表示，她是看著顏寬恒長大的，顏寬恒40年來，在這個地方看著一草一木長大，對這裡的一切都如數家珍，需要他幫忙時，也都義不容辭地承擔； 這次補選本來顏寬恒說想休息一段時間，但是鄉親都希望他能出來服務，所以他才挺身而出。

顏寬恒則說，海線選區不是任何人或是政黨的，是所有鄉親的，他不希望看到自己的家鄉變成政黨對決的地方；未來要進行的是一場補選，單純只是在地鄉親要選出一個能代表地方、為地方爭取權利的民意代表，所以這次選舉不是政黨惡鬥，補選真正的意義是民眾要選出真正關心地方發展的人。

顏寬恒也說，地方的鄉親要的很單純，好空氣、食品安全，出門不用穿防彈衣，他相信大家會知道誰才是地方代言人。他也表示，選戰還沒開打，誣衊抹黑已經鋪天蓋地而來，執政黨近來傾全黨之力放在台中第二選區，但是過去從來都沒關心過這區，鄉親也不需要這種為了一席立委「臨時抱大腿」的關注，他相信鄉親的眼睛都是雪亮的。

江啟臣則表示，希望可以繼續和顏寬恒在立法院當同事，在地需要一個了解在地的人服務，需要一個在地台中人的選舉。這次選舉是在地與空降的對決，是團結與抹黑的對決。國民黨會全力相挺，為台中爭取光榮的一天。

顏寬恒所屬的顏家長期活躍在大甲、沙鹿、清水、大肚、龍井等區，從父親、大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標參政後，在海線累積雄厚實力。

顏清標曾任里長，1994年起先後擔任台中縣議員、省議員、台中縣議長、立委，屢戰屢勝，後因貪污案遭到褫奪公權，由顏寬恒代父出征，參與2013年台中市第二選舉區立法委員缺額補選，並以1138票的些微差距勝選，2016年連任成功。顏家父子擔任民意代表時間逾25年。

2020年1月11日陳柏惟以11萬2839票（得票率51.1％），領先5073票之差距擊敗國民黨尋求連任的顏寬恒的10萬7766票（得票率48.9％），終結顏家超過25年來參選民代的不敗紀錄。顏寬恒在今年辭去國民黨中央的職務，回到台中投入罷免志工，罷免通過後，顏寬恒約半個月都未對外發言表態，一度傳出無意參加補選。

林佳龍擔任林靜儀靜競總主委，稱顏寬恒出來「輸不起」

林靜儀競選總部主委林佳龍昨天出席大肚山產業跨域創新高峰論壇時接受媒體聯訪，有關國民黨在台中第2選區國民黨參選人部分將採徵召，地方傳出前立委顏寬恒有自行宣布參選的意願。他表示，每人都有參選的權利，不過國民黨推出的人選若是把罷免作為選舉的延長賽，罷免對手後又自己跑出來選，普遍社會印象是「輸不起」。

林佳龍指出，這次的罷免案是負面的例子，遭罷免的台灣基進立委陳柏惟當時當選11萬票，卻遭到7萬票的罷免，民意代表為民喉舌，在此期間應該保有可以問政自由發揮的空間，不應該將罷免成為選舉延長賽。

林靜儀表示，過去立委任內也常與當時擔任台中市長的林佳龍合作，而且林佳龍在台中有很高的知名度，感謝林佳龍願意出任主委，一起打贏這場選戰。

Photo Credit: 中央社 民進黨籍立委莊競程（左2）6日在台中北屯舉辦公投 說明會，由黨徵召參選台中市第2選區立委補選的林 靜儀（中）及前台灣基進黨立委陳柏惟（右2）皆到 場助講。 中央社記者郝雪卿攝 110年11月6日

而擔任總幹事的陳柏惟，上週末首次和林靜儀在台中同台造勢，他在台中除了呼籲大家支持林靜儀之外，也呼籲民眾對4公投案下不同意，「幫他出口氣。」陳柏惟表示，這是他罷免後第一次公開演講，雖然被罷免成功而跌倒，但他馬上爬起來，傷口很快就會結珈，既然對方批評他很草根，不專業，那麼他就推薦有醫師背景、曾當過立委的林靜儀。

「你嫌我說話不好聽，我找一個有質詢經驗的，你嫌我不會做立委，我找一個有立委經驗的來，你嫌我草根本土痞氣，這次找一個醫師來，怎麼想這樣都是對選區更好的選擇」。

林靜儀表示，希望藉由接下來的選舉來檢視，使地方文化、不公平的事情慢慢改變，讓地方民眾不用害怕，不須因為政治或其他組織的勢力，而不敢出來伸張自己的權利，對地方來講應該是好事。

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核稿編輯：翁世航