2021/11/08,
國際

中國暫停「尿素」出口衝擊韓國物流業，政府派軍機從澳洲空運2萬公升應急

中國暫停「尿素」出口衝擊韓國物流業，政府派軍機從澳洲空運2萬公升應急
圖為韓國運輸業｜Photo Credit：Reuters / TPG Images

我們想讓你知道的是

韓國執政黨共同民主黨總統候選人李在明表示，針對近期尿素供應吃緊，韓國尿素貨源過度單一、過於仰賴中國是一個大問題，所以一旦中國發生狀況，就會像現在一樣無法靈活因應。

中國近期煤炭價格上升、加上電力短缺，難以生產尿素，因此暫停出口。然而韓國十分依賴中國進口的尿素，1月至9月之間，約97%進口尿素來自中國。中國暫停出口尿素，導致韓國車用尿素供不應求，大大影響物流運輸業。例如韓國5萬台公車、客運中，約4成是需要使用尿素溶液的柴油車，因此引發尿素搶購潮。

韓國業界預估，國內用於生產尿素溶液的尿素庫存只夠供應至11月底。因此韓國政府正努力尋求救急辦法，目前決定由澳洲、越南緊急進口車用尿素。

車用尿素緊缺，南韓決定從澳洲、越南緊急進口

（中央社）韓國政府昨（7）天開會，決定動用軍機自澳洲進口2萬公升尿素溶液，以緩解國內車用尿素緊缺問題；不過，業者憂心2萬公升尿素溶液仍無法解決問題，物流、運輸及農業都可能受影響。

《韓聯社》報導，韓國政府今天召開第2次對外經濟安保戰略會議，討論尿素及尿素溶液短缺問題的對應方案，會中決定從澳洲緊急進口2萬公升尿素溶液，可能在本週派出軍用運輸機前往運回。

中國近期煤炭價格上升及電力短缺問題，加強對尿素出口管制，導致主要仰賴中國進口的韓國車用尿素供不應求，除持續與中方溝通盡快放行先前訂購貨量，韓國政府也將透過外交管道與澳洲、越南等尿素生產國協商，爭取在年底前取得數千公噸尿素。

韓國業界預估，國內用於生產尿素溶液的尿素庫存只夠供應至11月底。業者憂心，若政府無法找到新的解決方案，2萬公升尿素溶液只是杯水車薪，不僅物流業，公車運輸及使用化肥的農業都會受到影響。

據韓國國土交通部統計，全國各路線共5萬台公車、客運中，約4成是需要使用尿素溶液的柴油車，其中市內公車使用柴油車占比雖不高，但連結各地方的1800多台高速巴士中，700多台為柴油車，5800多台市外公車中則多達4000多台為柴油車。

為避免國內尿素價格飆升，韓國將自8日凌晨零時起實施禁止囤貨措施，本週預估進一步訂定販售量、販售處限制等緊急措施；在中長期規劃上，則將著手準備國內尿素生產設備、戰略儲備量等方案規劃。

另外《韓聯社》也報導，除了將從澳洲進口2萬升尿素外，也已從越南進口200噸的車用尿素。而韓國企劃財政部副部長李億遠也在今（8）日召開「跨部門尿素溶液供應應對會議」，研究從越南等國進口1萬噸尿素的方案。

除此之外，為了降低尿素進口價格飆升的問題，政府也計畫將關稅稅率從現行的5%至6.5%降到0%。

南韓尿素潛藏問題：過於依賴中國

《中央社》報導，韓國執政黨共同民主黨總統候選人李在明今天在國會召開緊急記者會，針對近期尿素供應吃緊，他認為，應該藉此思考對單一貨源依存度高的問題，並且降低風險。

李在明表示，尿素貨源過度單一，所以一旦發生問題，就會像現在一樣無法靈活因應。他也指出：「就如同各位所知，無論有意或無意間為之，尿素問題是由於對中國依存度過高，我國在中國陷入困境時也會受到牽連影響」，「也有將此稱為『中國風險』（China risk）的說法」。

李在明表示，尿素供應影響很多領域，不過對外依存度高而導致供應吃緊的問題，已經爭論許久，但情況仍持未見好轉。他認為除了派出特使團向中國政府尋求協助，也應該檢視尿素的供給問題。另外，過去韓國零組件貨源減少，也曾針對這個問題進行全面盤點。因此他也表示，希望相關單位能針對進口來源過於單一的問題，進一步依風險分級並擬定對策。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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