民調解讀：為何四大公投同意者多，但國民黨支持度卻被民眾黨超車？

文：Leo Chu（中華民意研究協會副研究員）

台灣民意基金會10月26日發布最新民調調查結果，該次調查針對今（2021）年底四大公投如反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四等，我國民眾對於四大公投之同意與不同意統計，以及更新我國主要政黨最新支持度。

根據台灣民意基金會的說法，有關蔡英文總統的「聲望」（此處所指聲望應指蔡總統個人），調查顯示，在20歲以上台灣人中，54%基本上贊同蔡總統處理「國家大事」的方式，35%不贊同，贊同者比不贊同者多19.9個百分點。這項發現顯示，10月蔡總統聲望重新躍上5字頭，她的執政表現重新獲得明顯過半數公民的認可，儘管仍有35%的公民不認可，意味已經完全脫離五月疫情風暴所帶來的執政困境。

另外，關於行政院長蘇貞昌及其內閣施政表現的民意反應，調查顯示，在20歲以上台灣人中，51%的受訪者基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，41%不滿意。滿意的人比不滿意的人多十個百分點。新聞稿同樣認為，蘇內閣業已脫離五月疫情風暴的執政困境。

公投本身或許就是對「蔡蘇體制」的質疑

年底公投目前已是如火如荼進行中，蔡總統身兼民進黨主席，在10月27日民進黨中常會上正式拍板公投「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去」，準備與國民黨在公投戰場上進行激烈的政治碰撞。國民黨主席朱立倫則以「1218四項公投全同意」、「公投大家挺，台灣謝謝你」作為號召，積極展開公投宣講活動。

不過，公投就政治學理而言，應可看作是「對於現任者的不滿」之一種宣洩與表達方式。據台灣民意基金會的調查結果，「反萊豬公投」如果明天投票，在20歲以上台灣人中68.1%傾向投同意票，25.7%傾向投不同意票，1.5%尚未決定，1.1%不投票，3.7%不知道、拒答，反萊豬公投的同意票大幅超越不同意票。

而「珍愛藻礁」公投如果明天投票，在20歲以上台灣人中，47.7%傾向投同意票，29.6%傾向投不同意票，6.1%尚末決定，2.2%不投票，14.5%不知道、拒答。同意票將比不同意票多18.1個百分點。

至於「公投綁大選」公投，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，57.4%傾向投同意票，34.2%傾向投不同意票，1.7%尚未決定，1.1%不投票，5.6%不知道、拒答。同意票將比不同意票多23.2個百分點。

最後，「重啟核四」公投如果明天投票，在20歲以上台灣人中，46.7%投同意票，41.7%投不同意票，3.7%尚未決定，1.3%不投票，6.6%不知道、拒答。同意票將比不同意票多5個百分點。

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以上台灣民意研究基金會的調查結果，點出四大公投的同意票壓過不同意票，象徵對於現今蔡英文暨蘇貞昌共治（「蔡蘇體制」）的質疑。尤其去（2020）年8月，蔡總統突然宣布開放我國豬肉進口品項（開放萊豬），亦將打破「牛豬分離」原則，這都與過去民進黨的一貫主張大相徑庭，近期「綠營口譯哥」趙怡翔在媒體TVBS政論節目「新聞大白話」表示「民進黨當初在野所以資訊不完整，做出反萊牛進口的錯誤決定」，都讓人不禁懷疑今昔相比之下，究竟哪一個才是民進黨的「真實主張」？

其他如「珍愛藻礁」（環保）、「公投綁大選」，皆是過去的民進黨曾經強力主張過的，爾今的公投都是對民進黨的質疑。

此外，我國經歷過今年513和517兩次大停電，人們對於能源政策與電力供應的穩定或許因此被喚起，調查結果中「重啟核四」公投同意大過不同意的背後，是對民進黨政府能源政策的質疑。

是故，由四大公投的同意皆大過不同意來看，輔以「公投是對執政者的質疑」觀點，蔡蘇的執政滿意度需要再行審視。可供以參考的是，根據美麗島電子報11月1日釋出的民調，對我國內整體經濟現況評價是正向評價的僅39.0%，儘管較上期上升6.8%，負向評價仍是主要評價（58.9%）。

民眾黨支持度首度高過國民黨？是否貼近現實仍待觀察

根據台灣民意基金會的調查，20歲以上台灣人中，27%支持民進黨（較上期約下降3%），16%支持國民黨（較上期約下降3%），18%支持民眾黨（較上期約上升5%），5%支持時代力量，4%支持台灣基進，約有27%的中性選民。在該調查中，民眾黨支持度超越國民黨1.4個百分點，是為首度超越。

然而，實際情況是否如此，恐怕仍待觀察與檢驗，特別是該機構過往歷史記錄，國民黨的支持度波動幅度很大，且曾經有評論者質疑該機構的國民黨支持度，似乎呈現某種「修正」模式。

Photo Credit: 中央社

如果比較同為偏綠的美麗島電子報民調，可以發現，國民黨獲得31.7%正向評價（較上期上升3.9%）、55.6%負向評價（較上期上升0.9%），民進黨獲得44.8%正向評價（較上期上升3.4%）、45.3%負向評價（較上期下降1.5%）。顯示國民黨、民進黨整體而言依舊維持基本的好感度，畢竟民進黨的執政態樣沒有改變，國民黨的監督態樣亦沒有大幅變化（或有立法院監督攻防的力道加強）。

由此看來，台灣民意基金會所做出的民眾黨「超車」，不排除某些偏誤在調查中未被排除，而造成如此結果。從綠營角度來看，民眾黨瓜分國民黨支持度，乃一本萬利的趨勢，倘若能夠成功操作成一大兩中的政治格局，民進黨「永續執政」的夢想也不遠了。

年關將至，接下來兩場重要投票大事「公投」與「補選」，民眾黨目前兩好兩壞的策略似有前後失據的尷尬，兩場投票可能最終仍是藍綠對決的劇本，但是國民黨需如履薄冰，若表現不如預期或是失誤連連，民眾黨趁機「真」超車，也不是不可能。三方博弈，國民黨如何能保本又連莊，恐怕得看當家主事者的本領了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航