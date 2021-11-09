【專訪】梅克爾：我真的很熱愛這份工作，但我不會再從政了

文：Max Hofmann（採訪記者）

德國之聲：這肯定是您作為德國總理接受的最後幾次採訪了。您是否為自己很快不再像現在這樣受到公眾關注而感到高興？

梅克爾（Angela Merkel）：這確實是我最後幾個採訪之一。我正在進行任職最後幾天的告別之旅。我一方面是高興的，但肯定也會有一點傷感，畢竟我一直很喜歡自己的工作，也仍然願意從事這份工作。我會一直保持專注到任職最後一天。

德國之聲：您必須與其他政府首腦進行大量交談。……您是否對所有人使用同樣的策略？還是您有時會告訴自己，「我在這裡必須展現稜角把話說清楚？」

梅克爾：我想，認為我在與盟友國家的政府首腦會談中，沒有同樣地展現鮮明的立場是一個誤解。德國有德國的利益，其他國家有其他國家的利益，我們在這裡必須努力把這些利益聯繫起來。而讓我們團結起來的當然是共同的價值觀基礎，共同的民主價值觀。

然後，當人們有顧慮、擔憂或者要解決特定問題時，會談的進展可能也會有所不同。不過，我參加這種會談時總會保持開放的心態。我總是希望會談能取得一些成果。我代表著德國利益，同時我也代表著良好的雙邊關係。

這些會談有時會有一些爭議，但我還是想說，如果有人對世界有完全不同的看法，我們還是應該傾聽。因為如果我們不再聽取對方的意見，我們就不會找到解決辦法。

德國之聲：盧森堡首相貝特爾（Xavier Bettel）在上次歐盟峰會中說，您是「和解機器」（Kompromissmaschine，和解大師的意思）。我們在世界各地的很多讀者最近幾周都在問，梅克爾女士在卸任後會做什麼呢？您是否也會作為「和解機器」繼續為國際利益服務？

梅克爾：貝特爾也告訴我，他說這話時，當然知道我不是一台機器，而是像他一樣是一個人，但我一直試圖找到達成妥協、和解的辦法，即便花費很長時間。大多數時候，我們也確實能找到。

至於我未來會做什麼：我之後不會再從事政治。我不會再成為政治衝突的解決方案，作為聯邦總理的16年，這是我多年來的工作；在歐盟以及國際上，我也一直堅持多邊主義。現在我還不知道以後會做什麼。我之前說過：我會先休息一下，看看會有怎樣的想法。

德國之聲：您之前提到過讀書和睡覺……

梅克爾：是的，讀書和睡覺交替進行。

德國之聲：但除了讀書和睡覺，一定還有其他的計劃吧？

梅克爾：是的，它們未來會在我的腦海中浮現。我想，多年來各種議程佔據了我的生活，我總是要處於待命狀態。作為政府首腦，一旦發生什麼事情，你必須第一時間做出反應。現在我要從自己的意願出發、看看自己想要做什麼，而這只有在幾個月後才會變得清晰。

德國之聲：您提到過您消耗了大量精力。您是如何得到這些能量、保持旺盛精力的？換句話說：您通過何種方式給自己充電？

梅克爾：首先是因為我真的很喜歡我的工作，我也一直是一個有好奇心的人。我剛剛參加了格拉斯哥氣候大會，這是第26屆。我曾有幸主持在波昂舉行的第一屆氣候大會。當時我還是年輕的環境部長，《氣候變化框架公約》的許多成員國都參與其中，世界向我打開了大門。

在這種情況下，努力找到一個能克服衝突的折衷辦法，是一件特別具有挑戰性的事情，這樣的經驗此後也一直伴隨著我。而且我得已與這麼多不同的人、不同的文化相識、相知，我覺得這很充實，給予著能量。

當然，除此之外，也不要給自己的擔子過重。

德國之聲：說實話，最後這裡您似乎沒做到……

梅克爾：還是可以的。例如，我們每個人都會收到很多邀請，比我們實際能接受的要多。我認為，一個政治藝術是，不要提前制定太多計劃、接受太多邀請，到了最後不得不取消。這會讓我心情不好，也會讓那些你之前已經答應的人心情不好。

我能履行自己每日的計劃，這一直給我能量。此外，有時接觸一下大自然，做一點園藝工作，讓自己放空一下，也確保一年中有幾周的假期。這很重要。

德國之聲：在我印象裡，對抗氣候變化可能是您進行自我批評最多的部分。在過去16年裡，什麼阻礙著您在這方面有更多作為？

梅克爾：我一直有做努力。只是我不得不注意到這樣一個事實：每次（對於氣候變化）的科學評估都比之前的更糟糕、更可怕。在我的任期內，我們已開始棄煤。我們有一個淘汰煤炭的路線圖，但也有批評指出「太晚了」。

當然，從國際比較來看，我們國家的情況也不算太差，我們也不必只批評自己。但是同時，我們也是領先的工業化國家之一。如果有新的技術，可以體現如何在出行方面做出改變、如何在能源供應方面實現轉型，德國就必須在這裡樹立一個好榜樣。

我們的決定總是需要社會多數的支持。這是我與氣候活動家反覆討論的一個問題，他們說「你們必須現在就這樣做」，而我說「我仍然需要多數的支持」。還有許多社會期望，有許多恐懼。是的，我一直在努力，但我仍然無法說，如今的結果是令人滿意的。

德國之聲：既然談到了危機這個話題，您在過去16年裡遇到過不少危機……

梅克爾：正是如此，氣候危機不是唯一一個。

德國之聲：我感興趣的是，我相信我們世界各地的許多觀眾對此也會感興趣，在這些危機中，哪一個對您個人的挑戰最大？

梅克爾：就我個人而言，挑戰最大的是兩個事件。一個是大量難民的到來，我不喜歡稱之為危機——人就是人，但確實有來自敘利亞及其周邊國家的難民潮壓力；另一個是如今的新冠疫情。這些都與人的命運相關，可以看到這些是如何直接影響到人們的。對於我而言這是最具挑戰的。

我也一直關注著另一件事，這幾乎也可以被稱作是危機，即對多邊主義的許多質疑。多邊主義對我來說一直很重要，我一直試圖讓國際組織得到加強——國際貨幣基金組織、世界銀行、世界貿易組織和其他組織。我每年都邀請他們，總共有13次。

我想指明這一點：「我們必須在這個世界上一起工作。」而正是在我的任期內、金融危機之後，20國集團應運而生。在我看來，這也是一個很重要的模式，來明示：「只有在一起才能解決問題。」

德國之聲：讓我們稍微談一下2015年大約100萬難民到來的這個話題。我們阿拉伯語國家的讀者對這個話題特別感興趣。當時，您說出那句著名的「我們能做到」（Wir schaffen das），傳遍了全世界。您現在是否認為，我們做到了？

梅克爾：是的，我們做到了。但要說的是，在德國，真的很多很多人都伸出了援手，很多城市的市長，很多志願者，很多人至今仍在幫忙。也不是一切都進展地很理想，也有一些不好的事情，例如科隆的除夕夜，這可能讓人印象深刻，但總體而言，還是有很多好的例子……

當然，我們還沒有成功地解決難民出現的原因，還沒能在歐洲建立一個統一的庇護和移民系統。我們仍沒有在原籍國和抵達國之間建立一種靠自己運作的平衡。在發展援助和合法移民方面，我們也還需要做更多的工作，令我感到遺憾的是，人口走私和人口販賣仍佔據上風。

這裡說的合法移民辦法——例如，當聯合國難民署告訴我們「要接收這麼多的難民配額」，那我們就知道了，這些是真正需要幫助的人。這方面也還有很多工作要做。

我們取得了一些成果，但鑑於敘利亞和其他許多國家的局勢，流亡和難民問題仍將遺憾地繼續存在下去。

德國之聲：非常簡短地問一下，您認為現在的德國比2015年時更有能力應對這種情況，對嗎？

梅克爾：我想是的。但這並不是因為我們在警力方面、維持治安方面增強了，也不是因為我們床位這樣的後勤環節改善了，而是因為我們認識到，我們需要為國際組織做出更多的貢獻。即便我們現在又有來自白羅斯的移民壓力，我們也知道，重要的是，我們必須與原籍國談談，等等。我們在這裡取得了一些成就，處境更好了。在這個有許多問題的世界上，這仍然是一個巨大的挑戰。

德國之聲：最後來談談您的繼任。您帶著可能的繼任者蕭茲（Olaf Scholz）一起參加了G20峰會，這很不同尋常。這是否出於這個原因：您想讓您的合作夥伴和同僚們放心，蕭茲作為總理，德國也會保持延續性和穩定性？

梅克爾：這並不是我的什麼大度之舉……

德國之聲：這確實不同尋常。

梅克爾：……去參加G20會議的總是政府首腦和財政部長。現在這是巧合，我可能的繼任正是本屆政府的財政部長。當然他確實參加了G20，對我來說，重要的姿態是蕭茲也參加了所有的雙邊會談，這樣我就可以說，這裡坐著的可能是你下一次會對話的德國政府總理。

我認為這很重要，因為德國正在被審視，人們對於這裡正在發生什麼感興趣。如果人們覺得，現任政府首腦和可能的未來政府首腦有著良好的關係，那麼在這個相當動蕩的世界裡，這是一個令人放心的訊號。而我認為這是對的。

德國之聲：總理女士，非常感謝您接受我們採訪。請允許我冒昧地說一句：在過了16年後看到別人擔任德國總理，會有一點不習慣。

梅克爾：您會習慣的。謝謝。

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