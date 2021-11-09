2021金漫獎總評：跳脫日、美商業漫畫既有的窠臼，台漫逐漸形成自己的圖像語法與內容特色

人人對漫畫有各自的定義和喜好，就我而言，漫畫是和生活緊密連結的創作，不僅在內容上，觸及生活廣義的不同面向，同時也在一般人日常生活中被閱讀、流通，成為人們記憶的一部分。

正因為不管內容和欣賞的方式，都和生活是如此密切，息息相關，所以漫畫始終是屬於庶民或言大眾的創作。也因此對漫畫的推廣、典藏或研究，不管是產業的分析、博物館的保存和展示，或者討論漫畫內緣美學或外緣時代意義，最終都必需回歸生活的層次。唯有還原「人」和「漫畫」的連結，才能彰顯漫畫作為「第九藝術」所獨有的性質。

回歸漫畫的內容層面，如前所述，對生活素材的運用，不一定要以當代的現實為背景，而是更廣義的，對現實人間直接或間接的指涉。即使是最天馬行空的奇想科幻，都有著對於當前人類處境的反思和批判；哪怕看似一昧熱血的王道劇情，也包含著對於人們情感某些缺憾的勉勵或安慰。總之，漫畫的題材包容萬象，但一定要和人心產生共鳴，與生活產生連結，才能讓讀者流連忘返，如痴如醉。

文化部長李永得｜Photo Credit: 中央社

近年來台灣漫畫在政府和民間的彼此合作下，可以說百花齊放，生機勃發，頗有在新世紀煥然一新之勢。從2010年起，連續十二屆的金漫獎盛事，正勾勒著台灣漫畫創作不斷縱向提升、橫向擴張的長期趨勢。綜觀這些作品，在不同的類型和主題之中，台灣漫畫正逐漸形成屬於自己的圖像語法和內容敘述，形成自身的特色，並試圖和這塊土地的現代、過去、未來相交集，吸引讀者。

以台灣的歷史作為創作的發想，是近年台漫眾多主題中，非常搶眼的類別，這或許是再自然不過的現象，因為再也沒有比歷史更直覺的能和生活產生聯繫。然而細究其原因，可以再追溯至整體大環境對台灣史的重新發現與認識。

台灣史從來不是理所當然的所在，對今天許多中年以上的讀者，在求學過程中台灣的歷史教育多半是缺位的，往往只是作為附庸的匆匆一瞥，不要談什麼史事或史觀，甚至往往連考題都不是。

成長在那個時代，不會知道什麼是西拉雅族，也不會知曉大稻埕的繁華，更不用說像二二八或白色恐怖這樣政治的禁忌。直到解嚴之後，政治的壓力逐漸鬆動，在學界大量投入對台灣史的考掘和研究，以及在1990年開始一系列的教育改革後，台灣史才被人們所「發現」。

先有知識，才能有知識的普及，進而產生了立足於知識的各樣創作。

近年以台灣史為題材的創作，如雨後春筍般出現，不管小說或影視劇戲，都能明顯感受到這股強勁的風潮，皆可視為90年代諸多前輩所埋下的種子，歷經數十年積累、蘊釀，終於得到綻放。而且不只是開出單一的花朵，而是一整片根系強健、莖節粗壯的花園。以台灣史為主題的漫畫，是這波風潮下的一支，和其他不同媒介的創作彼此輝映。

Photo Credit: 金漫獎提供 左：Kinono《蘭人異聞錄II：溪之南，山之北》右：漢寶包《雲之獸：來自遠古的守護者》

以第十二屆金漫獎提名或得獎的漫畫為例，Kinono的《蘭人異聞錄II：溪之南，山之北》這部令讀者期盼五年的續作，背景仍接續著第一集《蘭人異聞錄──濱田彌兵衛事件》，以大航海時代的大員為舞台，藉由兩位主角新港社青年和來自歐洲測量士的互動，從西拉雅族的視角，勾勒出那各方勢力角力之下的台灣歷史。

不同於第一集聚焦於單一事件，第二集則以西拉雅族的日常生活為引，交織出島上不同族群、不同國籍的人們，因利益糾葛，彼此之間那似乎隨時都將突然爆發、崩解的張力。

Kinono的畫風也一改前作的明亮，改以某種憂鬱的氛圍，以「人」為核心，輔以詳實的考據，引領讀者進入這隱隱不安的歷史世界。那經由虛構之筆所勾勒，看似內斂卻又激烈的情感，是史家所羨慕的神入。

漢寶包的《雲之獸：來自遠古的守護者》也有著和《蘭人II》類似的效果，同樣藉由虛構出發，以雲豹一代代的傳承對映著台灣歷史的變遷。在這奇幻的故事裡，意外得到巫女祝福的雲豹，橫跨時空，以靈魂的姿態出現在國立台灣博物館。

隨著劇情的推進，讀者才猛然驚覺作者並不只是想描述過去，而是更重要的，點出舉凡歷史書寫或文物典藏，這些努力挽留過去流逝於時光中的目的和意義，換句話說，也就是身為博物館的使命究竟為何。

當最後，藉館員之口，說了看到遊客說出「啊！那個是……！」的喜悅，表示博物館藏品成為他的一部分，也代表著逝去的過去，在另一個時空的心靈得到新生，「沒有什麼，是真的會消失吧！」搭配著雲豹奔馳的畫面，那是絕對不會輸給法國「當羅浮宮遇見漫畫」（BD Louvre）的知性和感性。

Photo Credit: 金漫獎提供 左：游珮芸、周見信《來自清水的孩子》右：邱顯洵《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020》

不同於《蘭人II》和《雲之獸》的虛構切入，以白色恐怖蔡焜霖受難者、金漫獎特別貢獻獎得主蔡焜霖生平故事改編，周見信、游珮芸的《來自清水的孩子》則另闢蹊踁，改採非虛構的紀實方式，作為呈現歷史的切入。這樣獨特的呈現，也反映著這幾年台灣漫畫界興起的「圖像小說」（Graphic Novel）新浪潮，跳脫日、美商業漫畫既有的窠臼和套路，以更自由的方式，用圖像敘說故事。

以圖像進行非虛構的描述，難度可能更甚於文字，作者進行大量的考據，每一格畫面都有所憑據。同時，不同於文字形式的固定，書中也嘗試運用不同的圖像手法，比如明暗、色調去傳達蔡前輩在人生各種起落的心境。

如果說史家的文字書寫，是被動的盼望讀者運用情感和想像去神入，那麼運用圖像的非虛構紀實漫畫，則以線條和畫面，打造出雜揉著抽象和具象共構的天地，主動邀請著讀者加入。

這樣的效果也同樣出現在邱顯洵的《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020》，他曾經以史明《台灣人四百年史》為創作對象，始終以「無知者」作為自我警惕和創作前提，以圖像為台灣歷史留下紀錄。

那是和他同世代人都會了解，某種對這塊土地的虧欠和贖罪。我們必須持續的挖掘，不停的訴說，讓更多的人理解這份知識的重量和重要。這本書也挑戰著既有人們對類教科書或漫畫的既定印象，顯示著台灣這幾年在創作形式分際上的無拘無束，不再僅限於商業漫畫的格套。

除了這幾部直接以台灣歷史事件為主題的漫畫，歷史的元素也滲入在其他的作品當中，簡嘉誠的《畫電影的人：手繪海報的美好時光》便和國影中心合作，講述台灣電影史被人遺忘的片段。

楊双子和星期一回收日的《綺譚花物語》則用細膩的筆法，描述日治時期台灣女性對自由的追求，本書當然可以視為類型漫畫，但又處處充滿著歷史的考證和筆調，對映出楊双子這幾年在類型文學和歷史小說之間，不斷的自我突破和挑戰。《綺譚花物語》的成功，說明了各式跨界的可能，類型和類型之間、小說和漫畫之間……訴說屬於你我的過去，有著無窮無盡的組合。

以上，僅以本屆為例，若再往前回溯歷年金漫獎的作品，《異人茶跡》系列、《夜長夢多》、《守娘》、《北城百畫帖》、《1661國姓來襲》都可以放在同一個脈絡下討論。

經由過去和現代的紐帶，歷史是和生活有著最直接的連結，然而歷史並不是唯一連結生活的方式，金漫獎十二年下來所累積不同類型的作品，都以各種不同的方式，捕捉、走入人們的生活。這些作品等待人們閱讀，從中找到與自身相呼應的喜怒憂傷。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航