2021/11/08,
健康

今日新增3例境外移入，59.4萬AZ即期疫苗挨批，指揮中心：仍有100至200多萬的人需要疫苗

今日新增3例境外移入，59.4萬AZ即期疫苗挨批，指揮中心：仍有100至200多萬的人需要疫苗
Photo Credit: 指揮中心

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陳時中指出，這次疫苗資源會平均分配，不會集中在特定縣市。而如果59.4萬劑月底到期的AZ疫苗疫苗沒有如期用完，會縮短兩劑施打間隔，讓AZ第一劑還沒施打滿10週的民眾先行施打第二劑。

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增3例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印尼（案16554）、緬甸（案16555）、聖露西亞（案16556）入境，入境日介於今（2021）年10月24日至11月6日。

指揮中心指出，今天突破性感染有1例，案16556在接種2劑AZ之後仍染疫。

即期59.4萬AZ疫苗，陳時中：仍有100至200多萬的人需要疫苗

針對月底到期的自購59.4萬劑AZ疫苗，陳時中指出原本AZ廠商提供160幾萬劑月底到期的疫苗，不過因為覺得需求沒那麼高，也許來不及打完，然而由於確實仍需要疫苗，因而向廠商購入59.4萬劑的量。陳時中舉出目前AZ第二劑接種人數預估，指出還有100多萬至200多萬的人需要疫苗。

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陳時中指出，疫苗資源會平均分配，不會集中在特定縣市。而如果這次疫苗沒有如期用完，會縮短兩劑施打間隔，讓AZ第一劑還沒施打滿10週的民眾先行施打第二劑。

有媒體詢問，由於59.4萬劑AZ疫苗即將到期，加上出現混打的問題，會不會鼓勵民眾去施打AZ疫苗？陳時中表示不會，仍然希望民眾能選擇廠牌，依照規定施打該打的疫苗。他也表示，疫苗第14期尚不考慮混打，目前還是以第一劑第二劑同廠牌為主。

另外週末疫苗共施打17萬7000劑，第一劑覆蓋率達74.62%，第二劑覆蓋率達37.55%。

1107_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

另外有媒體提問，如果疫苗覆蓋率在年底前達8成，會不會更改措施，將春節10+4政策改成7+7？不過陳時中認為，在年底前達8成「有困難」。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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