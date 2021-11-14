《書頁中的永恆》：書店業者自認是不穿白袍的醫生，卻不只一次需要穿著防彈背心工作

文：伊琳娜・瓦耶荷（Irene Vallejo）

書店業者：危險的行業（節錄）

三年前，《亞拉岡先驅報》委託我寫一篇文章刊登在文化版紀念特刊上。我決定撰寫書店相關的文字；我想寫它無聲的光熱輻射，映出了它所在的附近迷人的街道和社區。我的想法其實是書店業者卜切（Paco Puche）在《書店回憶錄》（Memoria de la Librera）的一段省思：「一家書店在它所在的城市產生的效益是無法計量的，更別提它為街區和居民注入的活力。當然，書店的顧客人數和銷售數字也不足以完全作為參考，因為書店對城市的影響力非常微妙、私密且難以領會。」

我分別在兩座城市採訪了五位書店業者，都是巴洛認識的那些書店業者的傳人。我因為私人因素而挑選了他們，因為這些書店業者，我在生命中的不同時期學會了閱讀。打從童年時期，我總是興高采烈地走進這些幼兒園般的書店，眼前看到的是像哨兵似的杵在書堆間的書店老闆，正在嗅聞、撫摸書籍，不管是整齊或凌亂，暢銷或滯銷，製作精緻或粗製濫造。置身堆積如山的書堆中，我用力深呼吸，探頭張望著眼前如山脈綿延的書海和塵埃。書店多半看起來壅塞，卻也具有擴展空間的能耐。

當時多麼令人興奮，提問、聆聽，並以緊張的字跡在筆記本上快速潦草塗寫─此時，我重新翻閱這份筆記：空白處的箭頭和括號、茶杯壓在紙上留下的圈狀痕跡、畫線做記號、邊角摺頁，還有我用力塗掉的筆跡。筆記上記錄著店長闕碼的訪談，他有一間令人著迷的無名小書店，他告訴我，支撐他繼續走下去的都是已經失落的古老價值。無法抵擋文學的價值，無可救藥的浪漫主義者。

嘲諷和熱情，無論是兩者結合或區隔，這是我在五個訪談中最常感受到的元素。當然，他們各有艱難時期。有些人還記得影印店對書局業務造成的衝擊；另外一些人則抱怨網路書店留下的傷口至今尚未癒合。開書店風險極高，他們如此重申，同時也提及已挫敗的各項美好的個人規畫。當今的書店業，要達到毛澤東當年的事業規模，能夠創造六個就業機會，又無需天天咬緊牙根和資本主義奮戰，實屬不易。

在「安蒂岡妮書店」神祕歡樂的圖書叢林裡，尤莉亞和貝比多自陳，他們覺得自己就像是開立閱讀藥單的主治大夫，兩人都是愛開玩笑的無政府主義者，你可以期待他們可能會挑出冷門禁書給你，或是禁止你閱讀熱門暢銷書。

在傳奇的「巴黎書店」老闆巴布羅的口中，「顧問」是個反覆出現的名詞，這家書店的氛圍，彷彿就像一艘領航艦，載滿皮膚黝黑的年輕船員。這是個特別的巧合，讓我不禁想起這個已延續千年的行業所需的特殊才能；主導書籍藥局的營運，了解讀者的品味、意見和閱讀傾向，理解他們欽佩、熱愛、喜好或厭惡某些書籍的原因所在；換言之，闖進個人任性和執迷的領地；工作日復一日，工時很長，營業金額和搬運費跟背痛一樣令人難過，且經常被理想化。

一九三四到三六年間，喬治．歐威爾曾在一家書店擔任半天的助理工作，他在著作《書店憶往》（Bookshop Memories）中提及，如果你不曾在書店工作過，你很容易會把它視為天堂，在擺滿了牛皮封面精裝書的書架間，總有年高德劭的耆老漫步其中……。事實上，書店裡的顧客並非都像艾力克．布萊爾（這是歐威爾的本名）期望的那樣古怪又可愛的，而且，眼看著自己鍾愛的書總是乏人問津，作家其實也氣得咬牙切齒。

在此必須特別提醒的是，朋友們印象中的艾力克是個被動又孤僻的書店店員。看來，他似乎缺乏創意，無法打造一個能夠有效管理書籍王國的超能力人物。或許，他並不了解，書店業者是個佯裝者，是個魔法劇場裡的魔術師。

「夢想載體書店」的大片落地窗讓燦爛陽光如瀑布般流洩入內，愛娃和費利斯在我面前暢談他們對延續舊時代咖啡館藝術和文學講座傳統付出的努力。他們希望這些講座（相遇的偶然，重逢的機會，提供建構文化棲息地所需的各種展覽、計畫、歡騰和概念）能拋磚引玉，參與活動者從靦腆寡言到能言善道皆有。書店業者對這份行業的投入，造福了出版社的崛起、插畫家的榮景，以及作家的功成名就。當一家像「夢想載體」這樣的書店關起大門時，我們體驗到的那份孤寂竟是如此難以承受。

我知道，我所住的城市是一個天候惡劣但書店好客的地方，對於無可救藥的嗜讀重症者來說，這是何其幸運的安排，我們所需的僅是好整以暇地穿梭在精挑細選過的書籍當中，撫摸、詢問，並尋找新發現。誰知道，如果一陣北風颳起——我們的冬季裡常見它橫掃過境，鞭笞著我們的體膚，吹斷了樹幹枝葉，攪亂了我們的頭髮，奪走了我們站立的平衡度，把風沙吹進我們的雙眼……，足以讓我們習慣應付無形的對手。這樣的天候迫使我們更常待在家裡，也讓這座城市成了西班牙閱讀人口最多的地方之一。

寫作材料都收集齊全之後，專題報導看來已經定案，但我卻在此時突然發現一個令人不安的細節，一個被遺忘的轉折，另一篇待寫文章的陰影。事情就這麼偶然發生了，就和所有後來看似不可避免的事情一樣，該來的總是逃不掉。

我在「卡拉莫書店」和巴可閒聊，沒有筆記，也沒有錄音，兩人輕鬆交談，偶爾夾雜著結束談話的姿態動作─清清嗓子，把原子筆蓋套回去。在他那個吊掛著書本和紙鶴的花園裡，巴可回憶了三十年前書店剛開幕的情景，談起了當時的他透過書籍投入城市生活的渴望，以及恐懼。因為他的緣故，我才發現我們也有西班牙版的「碎玻璃之夜」。

每當憶起「民主轉型」的年代，母親總會一手按住胸口。那是言語表達之外的補充強調，關於她的青春時代，她總是這樣形容：「心臟病發的年代」。但從來沒有人跟我提過的是，在那個歷史動盪的時期，書店業者在第一線承受了極大的恐懼。長達數月期間——動亂巔峰從一九七六年持續到翌年春季，舉凡馬德里、巴塞隆納、薩拉戈薩、瓦倫西亞、旁普羅納、特內里費島、哥多華、托洛薩、格喬、巴利亞多利德等城市的多家書店，當時成了一系列恐怖攻擊的目標，讓人回想起弗朗索瓦絲．芙蘭珂在柏林最後幾天的氛圍。

因為，當時有多件攻擊行動是由一個名為「希特勒指揮軍團」的團體所為。在他們的公開聲明中，指責了書店販售馬克思主義、自由派和左派著作的行為。「每兩週一家書店遭受攻擊」，當時有媒體刊出這樣的標題。超過兩百家書店遭破壞，有幾次恐攻事件甚至造成傷亡，例如：薩拉戈薩的「門廊書店」。暴力恐攻方式很多樣：匿名信函、言語威脅、電話通知將有炸彈爆炸、刻意縱火、自動步槍掃射、左輪手槍射擊、潑灑墨水、放置爆裂物，有時甚至將排泄物塗抹在書店櫥窗上。

「門廊書店」舊址在巴塔薩．格拉希安街角。一九七六年十一月的某天夜裡，強力爆裂物在書店前爆炸。大門和櫥窗上的鋼條被炸成鐵片，厚重的金屬板變成彈片，全部往四面八方爆炸奔竄。強大的爆炸威力將廣場旁的石砌門廊震出斑駁裂痕。那是數月內的第五起恐怖攻擊。事件發生之後，沒有人因此被逮捕。

書店主人荷西．阿爾克魯多在媒體發表公開宣言：「我賣的只是書籍。因此，我認為這些攻擊事件應該不是針對我來的，雖然我是負責人；我想，他們的攻擊對象是文化。如果找不出明確的處理方式，我們最後只能關掉這家書店，因為我們有自知之明，我們根本沒有任何能力或資源對抗炸彈攻擊。」

這家脆弱書店挺過了暴力脅迫。多年前，我在書店內一座座如小島般的書堆間玩捉迷藏，一邊聆聽著（當時並不知道是誰）查理．帕克的爵士樂，在此同時，我父親已捲起了袖子，沉浸在書堆裡挖寶的樂趣，或和荷西．阿爾克魯多長時間交談，言語中盡是拐彎抹角的文字遊戲。我當時還是個小女孩，那些緩慢、流暢、詭異且艱澀難解的話語，在我聽來就像是咒語。對於當時的我而言，交談是成年人生活的重心。

書店向來都是遭人圍攻的庇護所。至今仍是。書店業者自認是不穿白袍的醫生，卻不只一次在艱難狀況下需要穿著防彈背心工作。

一九八八年，魯西迪出版諷刺小說《魔鬼詩篇》後，快速引爆了一連串審查和暴力事件，而且首度演變成全球事件。印度一位部長指控這本小說褻瀆，從此引爆了導火線。一週後，數千份拷貝書中爭議性內容的影本在多個伊斯蘭研究中心流傳。一九八九年元月，電視螢幕上播放著伊斯蘭教徒在街上焚燒這本書的畫面。抗議事件蔓延全球，短短數週內，本書作者在倫敦寓所幾度收到死亡威脅。

一群混亂群眾攻擊位於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的美國新聞中心，五個人在暴亂中死於槍擊，當時，暴動群眾大喊：「魯西迪，你只有死路一條！」同年二月，什葉派精神領袖何梅尼決定嚴厲對付這本對宗教大不敬的書籍，並發布賜死教令，公開鼓勵教友以最快的方式處死作者，以及協助發行和編輯本書的所有相關人士。

一枚炸彈在加州柏克萊一家書店被引爆，接著在倫敦和澳大利亞其他地方也陸續發生炸彈縱火攻擊。本書的日文版譯者五十嵐一慘遭謀殺；義大利文版譯者卡布里歐洛遭人毆打，而挪威版的發行人倪加德在住家門外挨了三槍。全球各地有許多書店遭破壞和洗劫。三十七人在另一場示威抗議中身亡。書商「企鵝出版社」始終無意將本書從書店下架，即使事件已牽連書店工作人員被迫穿防彈背心上班。魯西迪過了十一年藏匿的生活。一九九七年，懸賞斬首的獎金高達兩百萬美元。

《魔鬼詩篇》在書店開始販售後數日，宣傳活動正如火如荼進行中，一位印度記者趁機採訪了魯西迪。「您沒想過這本書會引起騷動嗎？」他這樣問道。作家斬釘截鐵回應：「認定一本書會引起騷亂，這是極其荒謬的想法。如此看待世界，何其荒唐！」

事實上，回顧書籍在全球遭受破壞的歷史，確實可見人們看待世界的方式有多麼荒唐；我們追求的綠洲、獨特的美好天堂、香格里拉、黃金森林羅斯洛立安，充其量就是言論自由而已。許多個世紀以來，書寫文字不斷遭受迫害，尤其在太平年代，這樣的迫害尤其荒唐，畢竟書店裡只有冷靜規矩的顧客出入，沒有人高舉抗議標示，沒有人指責檢舉，也沒有人打破櫥窗或放火燒房子，但也沒有人揚棄老祖宗傳下來的書籍禁令。

書籍介紹

本文摘錄自《書頁中的永恆：書籍的歷史與流轉之路》，究竟出版

作者：伊琳娜・瓦耶荷（Irene Vallejo）

譯者：范湲

相較《人類大歷史》，這絕對是「書籍大歷史」中最精采的一本！

穿梭30個世紀，引領讀者跟隨尋書人的腳步，如紀錄片般遊歷古今。

閱讀是會讓人上癮的迷幻藥，而這份追求從古至今生生不息！

對所有愛書人來說，這本書就像是一大部魔幻圖書館，

書籍的歷史、字母的發明、圖書館的誕生……

隨著人類對知識的渴望一代傳承一代，書頁的冒險之旅驚奇展開……

作者飽讀詩書，文筆生動優美，鋪陳轉折就像是一本小說。

書中提及的文哲經典和現代著作，全部羅列出來，堪稱是一套豪華書單，

讀者能從中獲取的人文、歷史和文學相關知識，既多且精，並讓人讀來趣味盎然！

套句波赫士的話：天堂應該是圖書館的模樣！

那麼，這本書絕對會令你有如置身天堂ㄧ般！

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航