中共滲透清大校園成立「清華海峽研究院新竹辦公室」，教育部要求即刻撤離

國立清華大學傳出遭中國組織滲透，於校內設立特別辦公室，協助中企研發、攬才、投資等業務，遭教育部依違反《兩岸條例》要求即刻撤離。不過此事涉及台灣高科技產業洩密問題，陸委會主委邱太三今（8）日表示，會藉此機會檢視台灣其他大專院校有無相關情形。

《自由時報》今日報導，台灣清華大學校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，違法於新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉及違反《兩岸人民關係條例》。

清華海峽研究院於2015年4月17日成立，是由廈門市人民政府、北京清華大學共同成立；是北京清華大學繼深圳、北京、河北、浙江之後與地方共建的第5個地方研究院。

根據報導，2016年，該研究院透過「自強工業科學基金會」向台灣清華大學承租校內育成中心5樓設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，並成立「兩岸產業促進中心」，協助中企挖角台灣人才，整合兩岸清華人才及研發優勢。

國立清華大學證實，「清華海峽研究院」為部分校友成立的服務校友推廣教育及創業機構，是向財團法人自強工業科學基金會轉租在學校的空間作為辦公室。不過清大澄清，此機構非屬清華大學，校方也未曾知悉或參與其中運作。

清華大學校友總會表示，校友總會並未與「清華海峽研究院」有任何接觸與合作，相關活動也並未知會或邀請參與，校友受邀出席為個人行為，會內並不知悉。

自強工業科學基金會董事長盧崑瑞指出，據他所知，「清華海峽研究院」已有相當長一段時間未曾運作，今年底租約到期後，也不再續租空間。

未經官方許可成立辦公室，教育部令立即撤離

不過，清華海峽研究院在清華大學校內設新竹辦公室，疑未經正當程序，已遭教育部來函要求停止運作。

教育部表示，今年10月26日接獲陸委會來函，確認該新竹辦公室違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第40條之2「大陸地區之非營利法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得在台灣地區設立辦事處或分支機構，從事業務活動」規定。

教育部今年11月4日已函請清華大學校友總會、清華大學，調查該新竹辦公室從事活動情形，經調查本案確違背法令，立即停止其使用並即刻撤離，並將依據《兩岸條例》第93條之3規定，以違反此條例40條之2進行裁罰，最高可處50萬元以下罰鍰；若後再為相同違反行為，則會處以2年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

國安局：中共半導體人才缺口60萬

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、國安局、經濟部、行政院經貿談判辦公室、農委會等單位，就「推動我國加入CPTPP進度、產業衝擊評估及因應對策」報告並備質詢，國安局由副局長陳進廣代表報告也被問及清大遭滲透一事。

立委趙天麟、王定宇皆關切相關報導，陳進廣指出，這個案子國安局、各國安單位及相關情治部門都有所掌握；趙天麟追問，清大是否依法申報成立此辦公室？陳進廣回應，這是教育部業務，但確實有沒按照程序處理的問題。

王定宇問，這個辦公室是否隸屬於中國的黨政組織？陳進廣回應，對中國來說沒有所謂的民間組織，因為所有的組織都在黨的控制下。陳進廣也透露，中共目前相當缺乏半導體等科技人才，且有60萬人以上的人才缺口。

王定宇、趙天麟呼籲，此事非同小可，因為歐美、澳洲等國都在清除中共對校園的滲透，呼籲國安單位務必密切掌握。

至於是否還有其他學校遭滲透？陳進廣表示，如果是正常的交流，國安局都非常尊重，但有關滲透部分的情資，國安局都會提請相關機關偵辦。

陸委會主委邱太三今日出席立法院內政委員會備詢時表示，他今年7月知道清華設立辦公室，8月發函教育部要求釐清問題。後續若確定違法違規，會依照兩岸條例處置。

邱太三說，過去政府基於尊重學術，很少調查學術單位是否有被滲透情形，也使學術單位變成可能的破口。藉這次機會，將對所有大專院校進行完整檢視，調查是否有類似違反法規的情形。

民團今年5月就質疑「兩岸清大一家親」、恐讓半導體技術外洩

清大校園內傳出遭中共滲透，其實在今年5月經濟民主連合、台灣學生聯合會就召開過記者會，警告中國近年善用台海雙邊同名的清華大學作為重點統戰工具，以活動吸收台灣人才與技術。

台灣公民陣線組織主任許冠澤當時表示，中共不只利用兩岸黃埔軍校、陸軍官校的淵源，舉辦論壇讓退伍將領去中國發表支持統一言論，也利用北京、新竹清華的歷史淵源進行統戰手段。

清華海峽研究院官網寫到，清華海峽研究院依託兩岸清華大學技術、人才，發揮第三方優勢，積極服務中國一帶一路、海峽西岸經濟區和促進海峽融合。

許冠澤當時指出，清華校友總會2015年開始舉辦「三創大賽」，2019年起增設海峽賽區納入台灣與福建，據媒體報導，此競賽指導單位是中共廈門市委人才工作領導小組辦公室，14個評委都是中國企業與私募基金，挖角台灣人才目的昭然若揭。

經民連研究員江旻諺當時表示，北京清華在今年4月成立中國版的半導體學院，表示將遵循中國國家主席習近平指示，建立半導體產業各環節與技術，「兩岸清華一家親」已經是現在進行式，台灣更不該容許半導體產業關鍵技術因此遭中國竊取。不過清大當時發聲明駁斥，強調兩岸交流皆依法行事。

我國立法院今年9月三讀通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，國立大學可與企業合設研究學院，不過民團、學生團體憂慮監督機制不足，恐成「怪獸學院」，或是關鍵技術外流中國等疑慮。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航