2021/11/09,
政治

【TNL沙龍本週議題】路透社長文分析中國犯台6情境，你有什麼想法？

【TNL沙龍本週議題】路透社長文分析中國犯台6情境，你有什麼想法？
截圖自路透社網站

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繼今年四月《經濟學人》的封面故事提到台灣是「世界上最危險的地區」之後，台海的狀況也越來越受矚目，包含外媒路透社近來也刊出了相關的特別報導，題目為「共軍攻台日：台灣戰爭」（T-DAY：The Battle for Taiwan），並推演了中共犯台的6種可能情境。

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繼今年四月《經濟學人》的封面故事提到台灣是「世界上最危險的地區」之後，台海的狀況也越來越受矚目，包含外媒路透社近來也刊出了相關的特別報導，題目為「共軍攻台日：台灣戰爭」（T-DAY：The Battle for Taiwan），並推演了中共犯台的6種可能情境。

不論是哪一種情境推演，中國的目的都是要逼迫台灣走上統一的談判桌，而台灣的反應都是拒絕，轉而尋求國際援助，而隨著局勢的變化，美國、日本和澳洲等國主動介入協防台灣，或因遭到中國先制攻擊而被動加入台海戰局。

路透社在文中指出，在美國數年來的支持下，台灣已發展成自治民主政體及高科技重地，而台灣與中國的關係已經歷時數十年的脆弱平衡，如今衝突的風險漸漸升高，在某些層面，台海之戰早已展開。

雖然目前這些推論不一定會馬上發生，不過台海之間狀況的確很值得討論和觀察。

對這個議題，你有什麼想法呢？歡迎在文章下方留下你的看法，與更多人交流討論！

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核稿編輯：楊士範


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