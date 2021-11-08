台經院主任孫明德：北京房市調控打縣官，政府財政、大宗原物料將受衝擊

中國房市仍受到中央政策箝制，傳統的「金九銀十」旺季已經結束，數據指出中國13個中古屋房市交易全部呈現大縮水，10月交易量，年增率下降42.8%。專家強調，北京中央當局調控房市，打地方縣官，未來政府財政將會收到衝擊；而且大宗原物料，如鋼鐵、水泥及住宅設備銷售也會浮現影響。

恆大賣掉2架私人飛機籌措現金

知情人士告訴《華爾街日報》，中國地產龍頭恆大集團10月為了籌措資金，集團高層透過出售私人飛機套現逾5000萬美元（新台幣14億元），讓公司獲得了急需的現金，避免發生美元債務違約。

目前中國恆大積極擴張、大舉借貸，在中國各地購買數百塊土地，建造了大量的社區大樓，截至今（2021）年6月，負債約3千億美元（新台幣8.4兆元），這其中包含200億美元的未償還美元債券。

根據CreditSights的研究顯示，中國恆大旗下房地產公司，陸續有有2筆美元債券需要於11月6日支付8,200萬美元利息。CreditSights進一步指出，中國恆大另外3筆債券利息的30天寬限期，將於11月11日結束，應付金額總計1.48億美元，意味著債務危機將持續困擾中國恆大。

恆大凸顯了中國房市問題。台經院景氣預測中心主任孫明德於台經院2022年景氣展望研討會中強調，中國政府為了遏止房市舉債幅度過高，北京訂出「三條紅線」，包含：資產負債率大於70%、淨負債率小於100%以及現金短債比小於1，防止繼續市場惡化，讓許多地產公司出現資金流動性問題。

目前賣地、使用的都不是中國中央政府，孫明德說：「我們都誤會了，地方政府才有土地使用權，」他說中國中央政府（省），主要負責土地政策、地界劃分、幹部任免以及稅收劃分，而真正土地使用，是地市、縣以及鎮以下的權力。

他強調，目前18省，包含，北上廣深等中華人民共和國住房和城鄉建設部（住建部）。孫明德強調：「日前2、3線城市都會叫來溝通，也代表打房從「縣官」開始打起」。

根據易居研究院監測13個房市熱點地區的交易情況，中古屋交易量已經呈現大縮水，10月分交易量年增率下降42.8%，該些城市成交量跌回7年前，宣告行情告一段落。

中國房地產業的可能風險

根據信評機構穆迪（Moody’s）調查報告指出，房地產業對中國GDP貢獻為25至30%，包括上、下游的產業供應鏈。孫明德解釋，中國房屋建設佔為3.6％，但加上相關材料、服務等，可能達23.3%。

孫明德說，中國房地產從銀行貸款、股市、影子銀行以及海外公司債獲得。以中國恆大為例，最有可能的清償順序是：1.積欠購房民眾款項，金額為人民幣2157億元；2.上游供應商費用，約人民幣9629億元：3.銀行及債券等，整體達人民幣5717億元。

中國房市風波未止息，6日中資地產股面臨新一輪拋售，國際債券市場上最大的借款人之一佳兆業集團控股有限公司（Kaisa Group Holdings，稱佳兆業）股價創下歷史新低。

佳兆業稱，該公司擔保的一款已到期理財產品出現逾期情況，公司正研究這一投資工具的兌付方案，嚴峻房地產市場環境及國際評級機構降評級等多項不利因素影響，公司流動性受到前所未有的壓力。

野村（Nomura）的信用債分析師Iris Chen稱，投資者對於現存的與房地產開發商有關的理財產品愈發感到憂慮，他說，投資人通常情況下很難從公司的財務報告中追蹤這類產品的問題。

另外，孫明德強調，當中國房市出了問題，稅收將有很大影響，土地銷售佔了稅收一半以上，政府財政將會收到衝擊；而且大宗原物料，如鋼鐵、水泥及住宅設備銷售也會有影響。

他稱，未來中國主旋律仍是「共同富裕」（國內貧富差距問題），將會著重在發展區域平衡，產業協調，其中包含：壟斷產業改革、金融、房地產發展，支援中小企業。未來要持續注意中國在房市調整期間的陣痛，將成為全球經濟的變數之一。

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核稿編輯：翁世航