孫悟空是不近女色的「齊天大聖」，泰國史詩《拉瑪堅》的神猴哈奴曼卻是「情聖」
我們想讓你知道的是
泰國神話《拉瑪堅》是從印度史詩《羅摩衍那》改編而來的，本文講述《拉瑪堅》中的阿瑜陀耶的王子羅摩為奪回愛妻悉多而徵討大魔王托薩甘的故事，以及講述神猴哈奴曼在討伐戰中所扮演的角色。
本文為系列文章，接續於〈泰國國家戲劇「倥劇」：王子放下江山與愛妻隱世森林，留下的鞋子成了現今皇室聖物〉，以及〈遊客們愛去的曼谷大皇宮玉佛寺，竟是由泰國史詩《拉瑪堅》的大反派「十二夜叉」守護著〉
在中國《西遊記》當中，孫悟空是相當重要的「救火角色」，每當唐三藏一群人身陷危機時，總是由孫悟空出現化解危險。據説孫悟空的原型就是來自印度《羅摩衍那》當中的神猴哈奴曼，隨著印度羅摩衍那在地化成為泰國的拉瑪堅，哈奴曼的故事也更加融入泰國在地特色，而這位哈奴曼除了智勇雙全以外，竟然還是一位把妹高手！可說是古代泰國成功男性的典範之一。
在整部《拉瑪堅》當中，哈奴曼可說是扮演關鍵角色，例如「羅摩與托薩甘之戰」過程中，羅摩曾被海王綁架到海底，即便事前羅摩與哈奴曼都有所準備，但仍不敵海底夜叉王「瑪亞腊」（ไมยราพณ์）的催眠術，使得羅摩遭受空前危機，最終也是哈奴曼衝入海底打敗海王才救出羅摩，詳細故事可參考前文中「瑪亞腊」的情節。
哈奴曼詐降大魔王還娶了魔王媳婦
在羅摩與托薩甘的決戰過程中，羅摩發現托薩甘已經練就金剛不壞之身，其中的關鍵在於托薩甘透過修煉法術，將自己的心臟藏在其他地方，因此只要找不到心臟，無論用什麼手段都無法打敗托薩甘，而為了打敗無敵的托薩甘，哈奴曼便向羅摩獻上詐降的計策。
哈奴曼為讓自己跟叔父素克利成功取信托薩甘，他們先去找托薩甘的師傅帕魯士寇埔（พระฤาษีโคบุตร），並告知兩人其實是被強迫要脅加入羅摩陣營，但現在他們希望歸順於托薩甘，希望帕魯士寇埔可以引薦。
在獲得認同後，哈奴曼又藉故提到托薩甘的哥哥披佩；屬於羅摩陣營的披佩知道托薩甘的心臟藏匿地點，因此哈奴曼要帕魯士寇埔將托薩甘的心臟帶著，方便到時重新找地方藏起來。
在三人前往蘭卡城前，哈奴曼找理由讓帕魯士寇埔把托薩甘的心臟先交給素克利保管，而他則跟帕魯士寇埔一起先進城確認狀況，接著哈奴曼用法力變出一個假的托薩甘心臟來跟真的調包，自己帶著假心臟進城，讓素克利把真的先藏起來。
在帕魯士寇埔的引薦與遊說，以及哈奴曼看似誠心誠意歸順的說詞之下，托薩甘總算相信哈奴曼的歸順之心，帕魯士寇埔處理完事情後，便出城跟素克利拿托薩甘的心臟，準備藏在其他地點，而此時托薩甘的心臟已掉包完畢，托薩甘的師父所拿到的是假心臟，真正的心臟則已被素克利拿去藏起來。
雖然哈奴曼加入托薩甘陣營，但多數人並不相信哈奴曼的歸順，因此托薩甘下令讓哈奴曼帶兵出戰，而哈奴曼為了取信於托薩甘陣營，就故意在對戰時化身為巨大身軀攻擊羅摩陣營的士兵，不過，哈奴曼也刻意在對戰時，以不殺害羅摩軍隊的方式給予重傷的攻擊，獲得勝利後獲得托薩甘陣營的信任，同時也讓羅摩陣營相信，哈奴曼已經叛變了。而托薩甘為了犒賞哈奴曼歸順自己陣營，便將已戰死的兒子因陀羅耆特的遺孀素婉甘由瑪（นางสุวรรณกันยุมา）許配給哈奴曼。
而在托薩甘正面迎戰羅摩的「終局之戰」時，哈奴曼才揭曉自己「詐降」之事，返回羅摩陣營，最終擁有十顆頭與二十隻手的托薩甘，被化身為人類的羅摩給打敗，如同托薩甘上輩子要被毗濕奴打敗前，毗濕奴告訴農投（托薩甘前世）的預言相同。
在打敗托薩甘後，羅摩為答謝哈奴曼的協助，便允諾神弓所射出金箭，金箭落下之處就賜給哈奴曼作為領地，據説便是現在泰國「華富里」所在，因此「華富里」也被稱為「猴城」，該城內也有許多與哈奴曼有關的文化景點，其中最特別之處就是隨處可見的猴子，成為名符其實的猴城。
這座猴城在阿瑜陀耶的歷史上也曾扮演重要角色，因為當年的泰國外交先驅納萊王（สมเด็จพระนารายณ์）便是在此建立行宮，而擔任暹羅與法國中間人的康斯坦丁·華爾康（Constantine Phaulkon）住處也在此地，當年熱門泰劇《天生一對 บุพเพสันนิวาส》播出時，該地也成為粉絲朝聖的觀光景點之一。
情聖哈奴曼，娶了敵人的姪女、女兒和遺孀
如果說智勇雙全且忠於君王的哈奴曼是古代泰國士兵的典範，那說得一口甜言蜜語，且把妹技能滿點的哈奴曼則是古代泰國男性心目中的楷模，因為哈奴曼竟可以在戰爭期間娶到的四個老婆，其中三位還曾是敵方的人。
哈奴曼剛出任務不久就娶到了奉濕婆神之命化身在人間，準備幫助羅摩陣營打敗托薩甘的仙女哺薩瑪莉（นางบุษมาลี）。第二位妻子，則是大魔王托薩甘的姪女貝雅蓋（เบญกาย）。
貝雅蓋是托薩甘為阻止羅摩陣營出兵蘭卡城，而被派化身成羅摩愛妻悉多死去的樣子，並化成一具浮屍漂流到羅摩陣營外的河流中，羅摩看見悉多已死便悲痛萬分，而哈奴曼認為這應該是托薩甘的詭計，便向羅摩提出焚屍查驗的策略，使貝雅蓋不得不現出真身。
貝雅蓋是托薩甘的姪女，也是已經歸順羅摩陣營的托薩甘之弟「毘珮（พิเภก）」的女兒，羅摩在得知貝雅蓋是在托薩甘逼迫之下而做出這樣的行為後，便選擇原諒貝雅蓋，並要求哈奴曼護送她回到蘭卡城。
哈奴曼在護送期間不忘用甜言蜜語攻略貝雅蓋，最終成功擄獲貝雅蓋的芳心，娶為第二位妻子，貝雅蓋也為哈奴曼生了一個兒子阿順帕（อสุรผัด）。
第三位妻子攀瑪查（สุพรรณมัจฉา），則是一場神猴與人魚的「跨種族」之戀。由於阿瑜陀耶與托薩甘所居住的藍卡城隔著大海，因此羅摩需要興建跨海大橋才能讓大軍渡海，而托薩甘知道此事後，便吩咐自己的女兒素攀瑪查，動員人魚族們去破壞跨海大橋，結果沒想到，哈奴曼看到素攀瑪查後便愛上她，於是展開追求攻勢，最終化敵為妻娶到素攀瑪查，素攀瑪查也為哈奴曼生了一個兒子，名為瑪查努（มัจฉานุ）。而第四位妻子，就是前文提到的，「托薩甘之子」因陀羅耆特的遺孀素婉甘由瑪。
除了娶了多名妻子外，哈奴曼還在執行任務期間搞一夜情與短暫的激情。就在哈奴曼為阻止托薩甘之妻蒙托施法時，化身為托薩甘的樣子去告知停止施法，並與托薩甘之妻蒙托（นางมณโฑ）發生了一夜情，而在追擊托薩甘的姪子「威綸詹邦」期間，也與濕婆神吩咐的仙女瓦琳（นางวารินทร์）有過短暫「肢體互動」，可說是整部《拉瑪堅》故事中，愛情線的主角擔綱，不同於主角羅摩與悉多那種天生一對的愛情，哈奴曼三妻四妾的作法，反而更接近古代泰國男性的想法。
在看完泰國人最愛的哈奴曼故事後，下一篇將是《拉瑪堅》系列故事最終篇，筆者將會以《拉瑪堅》女主角「悉多」的視角，介紹這位夾在主角羅摩與大反派托薩甘之間的女子，她與羅摩、托薩甘的關係，情節就像是「父親愛上女兒，為搶女兒與女婿大打出手」，這究竟是日本謎片中的戀女兒情節，還是命運開的玩笑，就請各位讀者期待下一篇出刊。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元