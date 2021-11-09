孫悟空是不近女色的「齊天大聖」，泰國史詩《拉瑪堅》的神猴哈奴曼卻是「情聖」

在中國《西遊記》當中，孫悟空是相當重要的「救火角色」，每當唐三藏一群人身陷危機時，總是由孫悟空出現化解危險。據説孫悟空的原型就是來自印度《羅摩衍那》當中的神猴哈奴曼，隨著印度羅摩衍那在地化成為泰國的拉瑪堅，哈奴曼的故事也更加融入泰國在地特色，而這位哈奴曼除了智勇雙全以外，竟然還是一位把妹高手！可說是古代泰國成功男性的典範之一。

在整部《拉瑪堅》當中，哈奴曼可說是扮演關鍵角色，例如「羅摩與托薩甘之戰」過程中，羅摩曾被海王綁架到海底，即便事前羅摩與哈奴曼都有所準備，但仍不敵海底夜叉王「瑪亞腊」（ไมยราพณ์）的催眠術，使得羅摩遭受空前危機，最終也是哈奴曼衝入海底打敗海王才救出羅摩，詳細故事可參考前文中「瑪亞腊」的情節。

Photo Credit：洪銘謙攝 被海王抓走的羅摩王子。

哈奴曼詐降大魔王還娶了魔王媳婦

在羅摩與托薩甘的決戰過程中，羅摩發現托薩甘已經練就金剛不壞之身，其中的關鍵在於托薩甘透過修煉法術，將自己的心臟藏在其他地方，因此只要找不到心臟，無論用什麼手段都無法打敗托薩甘，而為了打敗無敵的托薩甘，哈奴曼便向羅摩獻上詐降的計策。

Photo Credit：洪銘謙攝

哈奴曼為讓自己跟叔父素克利成功取信托薩甘，他們先去找托薩甘的師傅帕魯士寇埔（พระฤาษีโคบุตร），並告知兩人其實是被強迫要脅加入羅摩陣營，但現在他們希望歸順於托薩甘，希望帕魯士寇埔可以引薦。

在獲得認同後，哈奴曼又藉故提到托薩甘的哥哥披佩；屬於羅摩陣營的披佩知道托薩甘的心臟藏匿地點，因此哈奴曼要帕魯士寇埔將托薩甘的心臟帶著，方便到時重新找地方藏起來。

在三人前往蘭卡城前，哈奴曼找理由讓帕魯士寇埔把托薩甘的心臟先交給素克利保管，而他則跟帕魯士寇埔一起先進城確認狀況，接著哈奴曼用法力變出一個假的托薩甘心臟來跟真的調包，自己帶著假心臟進城，讓素克利把真的先藏起來。

在帕魯士寇埔的引薦與遊說，以及哈奴曼看似誠心誠意歸順的說詞之下，托薩甘總算相信哈奴曼的歸順之心，帕魯士寇埔處理完事情後，便出城跟素克利拿托薩甘的心臟，準備藏在其他地點，而此時托薩甘的心臟已掉包完畢，托薩甘的師父所拿到的是假心臟，真正的心臟則已被素克利拿去藏起來。

雖然哈奴曼加入托薩甘陣營，但多數人並不相信哈奴曼的歸順，因此托薩甘下令讓哈奴曼帶兵出戰，而哈奴曼為了取信於托薩甘陣營，就故意在對戰時化身為巨大身軀攻擊羅摩陣營的士兵，不過，哈奴曼也刻意在對戰時，以不殺害羅摩軍隊的方式給予重傷的攻擊，獲得勝利後獲得托薩甘陣營的信任，同時也讓羅摩陣營相信，哈奴曼已經叛變了。而托薩甘為了犒賞哈奴曼歸順自己陣營，便將已戰死的兒子因陀羅耆特的遺孀素婉甘由瑪（นางสุวรรณกันยุมา）許配給哈奴曼。

Photo Credit：洪銘謙攝 哈奴曼化身為巨人，守護羅摩與同陣營夥伴們。

而在托薩甘正面迎戰羅摩的「終局之戰」時，哈奴曼才揭曉自己「詐降」之事，返回羅摩陣營，最終擁有十顆頭與二十隻手的托薩甘，被化身為人類的羅摩給打敗，如同托薩甘上輩子要被毗濕奴打敗前，毗濕奴告訴農投（托薩甘前世）的預言相同。

在打敗托薩甘後，羅摩為答謝哈奴曼的協助，便允諾神弓所射出金箭，金箭落下之處就賜給哈奴曼作為領地，據説便是現在泰國「華富里」所在，因此「華富里」也被稱為「猴城」，該城內也有許多與哈奴曼有關的文化景點，其中最特別之處就是隨處可見的猴子，成為名符其實的猴城。

這座猴城在阿瑜陀耶的歷史上也曾扮演重要角色，因為當年的泰國外交先驅納萊王（สมเด็จพระนารายณ์）便是在此建立行宮，而擔任暹羅與法國中間人的康斯坦丁·華爾康（Constantine Phaulkon）住處也在此地，當年熱門泰劇《天生一對 บุพเพสันนิวาส》播出時，該地也成為粉絲朝聖的觀光景點之一。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為2015年2月14日，在泰國華富里舉行的納萊王節遊行。

情聖哈奴曼，娶了敵人的姪女、女兒和遺孀

如果說智勇雙全且忠於君王的哈奴曼是古代泰國士兵的典範，那說得一口甜言蜜語，且把妹技能滿點的哈奴曼則是古代泰國男性心目中的楷模，因為哈奴曼竟可以在戰爭期間娶到的四個老婆，其中三位還曾是敵方的人。

哈奴曼剛出任務不久就娶到了奉濕婆神之命化身在人間，準備幫助羅摩陣營打敗托薩甘的仙女哺薩瑪莉（นางบุษมาลี）。第二位妻子，則是大魔王托薩甘的姪女貝雅蓋（เบญกาย）。

貝雅蓋是托薩甘為阻止羅摩陣營出兵蘭卡城，而被派化身成羅摩愛妻悉多死去的樣子，並化成一具浮屍漂流到羅摩陣營外的河流中，羅摩看見悉多已死便悲痛萬分，而哈奴曼認為這應該是托薩甘的詭計，便向羅摩提出焚屍查驗的策略，使貝雅蓋不得不現出真身。

Photo Credit：洪銘謙攝 左側為悉多的屍體漂流在河中，右側為羅摩抱著悉多的屍體痛哭

Photo Credit：洪銘謙攝 焚屍查驗，貝雅蓋被迫現出真身

貝雅蓋是托薩甘的姪女，也是已經歸順羅摩陣營的托薩甘之弟「毘珮（พิเภก）」的女兒，羅摩在得知貝雅蓋是在托薩甘逼迫之下而做出這樣的行為後，便選擇原諒貝雅蓋，並要求哈奴曼護送她回到蘭卡城。

哈奴曼在護送期間不忘用甜言蜜語攻略貝雅蓋，最終成功擄獲貝雅蓋的芳心，娶為第二位妻子，貝雅蓋也為哈奴曼生了一個兒子阿順帕（อสุรผัด）。

Photo Credit：洪銘謙攝 哈奴曼護送貝雅蓋回蘭卡城，沿途攻略貝雅蓋的心

第三位妻子攀瑪查（สุพรรณมัจฉา），則是一場神猴與人魚的「跨種族」之戀。由於阿瑜陀耶與托薩甘所居住的藍卡城隔著大海，因此羅摩需要興建跨海大橋才能讓大軍渡海，而托薩甘知道此事後，便吩咐自己的女兒素攀瑪查，動員人魚族們去破壞跨海大橋，結果沒想到，哈奴曼看到素攀瑪查後便愛上她，於是展開追求攻勢，最終化敵為妻娶到素攀瑪查，素攀瑪查也為哈奴曼生了一個兒子，名為瑪查努（มัจฉานุ）。而第四位妻子，就是前文提到的，「托薩甘之子」因陀羅耆特的遺孀素婉甘由瑪。

Photo Credit：洪銘謙攝 哈奴曼成功獲得素攀瑪查的心

除了娶了多名妻子外，哈奴曼還在執行任務期間搞一夜情與短暫的激情。就在哈奴曼為阻止托薩甘之妻蒙托施法時，化身為托薩甘的樣子去告知停止施法，並與托薩甘之妻蒙托（นางมณโฑ）發生了一夜情，而在追擊托薩甘的姪子「威綸詹邦」期間，也與濕婆神吩咐的仙女瓦琳（นางวารินทร์）有過短暫「肢體互動」，可說是整部《拉瑪堅》故事中，愛情線的主角擔綱，不同於主角羅摩與悉多那種天生一對的愛情，哈奴曼三妻四妾的作法，反而更接近古代泰國男性的想法。

在看完泰國人最愛的哈奴曼故事後，下一篇將是《拉瑪堅》系列故事最終篇，筆者將會以《拉瑪堅》女主角「悉多」的視角，介紹這位夾在主角羅摩與大反派托薩甘之間的女子，她與羅摩、托薩甘的關係，情節就像是「父親愛上女兒，為搶女兒與女婿大打出手」，這究竟是日本謎片中的戀女兒情節，還是命運開的玩笑，就請各位讀者期待下一篇出刊。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元