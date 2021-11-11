民進黨政府認為《農林22條措施》對台農業統戰效果有限，但真是如此嗎？

近來中國當局說明今（2021）年3月出台《農林22條措施》以來，其在各省市執行情形。從中央到地方積極推動，不僅從屬於國家鄉村振興戰略、對台政策農業統戰外；同時也受到國台辦多次對台提出農產品貿易禁令，先是2月初，台灣開放美國萊豬後的肉品禁令重申，隨後又爆發3月鳳梨、9月釋迦及蓮霧因病蟲害問題暫停進口。

這些農產品貿易限制措施，恐對台灣民眾造成預期心理的「連鎖效應」，進而預估到農產品輸往中國的困難性。

中國各地實施《農林22條措施》情形，已略顯規模成效

鑒於兩岸農業林業合作起步較早，但合作規模有限、融合深度不足，中國當局出台《農林22條措施》進一步拓寬台企參與中國市場、與中國產業深度融合的路徑，回應在農業林業領域發展的台企的重點關切；措施鼓勵台企發展鄉村休閒旅遊，參與農村一二三產業融合發展，以及支持鄉村人才振興和台企拓內銷等內容。

這與2018推出「31條措施」、2019年「26條措施」、2020年「11條措施」等推出的惠台利民舉措，係屬一脈相承。 2021年10月13日，國台辦發言人馬曉光表示，各地各部門持續落實落細《農林22條措施》，及時協調解決台資農林企業關心的問題，在資金補助、貸款融資、用地、開拓內需市場等方面取得實效，主要如下：

首先，在資金補助和融資方面：浙江省農信聯社專門推出台胞台商專屬「台融卡」產品，授信額度最高可達100萬元，已發出2200餘張，授信總金額超6000萬元。四川省落實農林業方面政策資金6000多萬元。廣西自治區幫助台企通過政府性融資擔保體系獲貸款600萬元。福建省每年為在台灣農民創業園，和閩台農業融合發展產業園園區內設立的台資農業企業，安排貼息資金800萬元。

其次，在用地方面：江西省鷹潭市幫助台企租賃800餘畝土地作為油茶基地，並辦理30年林權證。上海市支持台商通過土地流轉取得崇明區200畝土地。

最後，在開拓內需市場方面，天津市發揮「920兩岸電商節」平台作用，支持台胞台企參與線上農產品展銷活動。上海市積極幫助台企參加進博會、兩岸台企產品展銷會。安徽省組織台灣客商，參展2021第十四屆安徽茶產業博覽會。

「親中」與「反中」路線下兩岸農業交流與合作，南轅北轍難成共識

中國當局藉由減少台灣農產品輸往中國，並單方吸納台灣的農業資金、技術及人才、種苗，給予同等待遇優惠措施，從購買農業產品轉向單向人才資金技術之轉移。

中國各地各部門持續落實落細《農林22條措施》，及時協調解決台資農林企業關心的問題，包括資金補助、貸款融資、用地、開拓內需市場等方面，已取得一定程度實效。《農林22條措施》被視為「覆蓋面廣、含金量高、針對性強」，讓台企分享中國發展機遇及強化兩岸農業合作及交流，利於兩岸關係和平發展強化「融合促統」路徑。

台灣社會原本存在藍綠政黨政治分歧，在兩岸政策取向上，明顯具有「親中」及「反中」路線爭論。因此，看待《農林22條措施》存在截然對立的觀點。

支持論者看待中國推出《農林22條措施》，認為這是對台灣有利政策，應正面看待兩岸經貿交流，不要多做「政治解讀」。台灣當局不應用政治對抗思維來解讀《農林22條措施》，這是不負責任的。台灣農業有自己的優勢，但也有市場空間太小等不足，與中國加強交流合作，雙方取長補短，有利於台灣農業的長遠發展。台灣民眾在中國農業和林業領域享有同等發展機遇，開拓在中國的發展機遇，可促進兩岸交流合作和互利雙贏。

然反對者則認為，從鳳梨事件到釋迦、蓮霧禁止輸陸，到中國當局祭出「惠台農林措施」及宣稱不斷深化、細化，皆可看出這是其單方刻意片面操作，操之在己。這是中國當局企圖矮化台灣主權，其相關補助、補貼措施也隱藏諸多風險。

中國因近年發生秋行軍蟲、非洲豬瘟等動植物疫情，內部存在糧食安全壓力，藉由吸引台灣人才、技術前往投資，解決其糧食危機。民進黨則質疑《農林22條措施》，其實是「名為惠台、實為利中」，內容也是「了無新意」，且「政策飄忽、風險極高。」

Photo Credit: 中央社

民進黨政府評估措施成效有限，恐與實際中國磁吸台灣農業人才、技術及資金、品種情形有資訊落差

民進黨政府質疑《農林22條措施》係為中國對台農業統戰，但其成效有限，然實際是如此嗎？

毋庸置疑，《農林22條措施》強化在陸台農企投資力度，增加其對陸之經營依賴。儘管，這對台灣的農企吸引力或有所不足，但可能強化在陸台農企投資力度。尤其「在土地經營流轉合同到期後同等條件下可繼續優先租賃」等措施，以及多項融資支持政策，對於面臨資金積壓、土地租金成本增高等壓力的台農帶來很大幫助。

這有利於從事苗木、水果種植及相關產品開發、銷售，強化投資中國的信心。

此外，中國當局已建設福建，成為兩岸農林產業融合發展示範基地，成為對台農業統戰最前沿。目前也有諸多台商正計劃在福建購買土地，從事農業新科技「品種」的引進和開發。《農林22條措施》的出台，給台農企業打造寬鬆的營商環境，為台企發展鄉村特色農業、參與農村一二三產業融合發展、參與智慧農業、綠色農產品等方面的研發創新、成果轉化與技術服務提供便利性。

兩岸當局各自採取「單邊行動」，壓制及反制交叉運行，導致雙方難以協商，這使得兩岸農林交流政策效果大打折扣。尤其兩岸農創園、合作試驗區的發展情况推論，台灣農業赴陸投資的熱潮已過，各省市所能提供對台灣農業的政策誘因，多已透過兩岸農業園區加以推動，因此台灣農委會認為，此次政策上的開放幅度相對有限及其效果亦為有限。

又批判中國，長期冀望台灣資金與技術及人才協助其基礎農業發展，質疑《農林22條措施》主要是將各省市或有關部會，行之有年的相關補助條列整理或重新歸納，實屬「舊酒裝新瓶」。

透過兩岸農業交流與合作之對話，保障台灣農業利益有其必要性

然而，若進一步檢視《農林22條措施》，其中「鼓勵台資企業申請植物新品種權」，能讓台農引進更多的優良品種在中國進行培育。這對台商獲得新品種補貼和農業設施補助，對於未來發展中國農業有所助益。

《農林22條措施》在農林地、融資便利、資金支持、投資經營、研發創新、開拓內銷等面向，已提出具體支持措施，吸引台灣人才、技術前往。

面對此巨大磁吸效應，農委會提出《在大陸地區從事投資或技術合作審查原則》，列出409項禁止赴中國投資的項目，農業包含其中，例如鳳梨就是禁止的項目，但鳳梨品種也轉移到中國種植。農委會宣稱持續滾動檢討項目，進行調整；依據《植物品種及種苗法》第51條，可禁止輸出入。但迄今並無觸法開罰的案例，之所以沒有祭出罰則，主因是證據力不夠強。

顯然，面對台灣農業品種及人才不斷西進被磁吸，然目前幾乎無人被開罰，顯示法規與現實狀况間存在嚴重脫節。

鑑於此，主管部會實有必要從法制面及制度面，以更積極態度規劃整體因應策略，尤其加強對新品種、新技術及新產品的智慧財產權保護；且應鼓勵及協助業者，向各國提出新品種專利申請，或向國際智財局提出商標註冊等保護措施，始能鼓勵台灣農業投入更多研發與創新，以維護農民權益。

更重要是要加強兩岸農業交流及合作的對話，建立投資資訊透明化機制，以保障台灣農業專利權及商標註冊權。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航