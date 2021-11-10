如果我擁有一片森林，可以開始對外賣「碳權」嗎？

文：柳婉郁（一個充滿理想與熱情的環境經濟學家，專注研究如何把森林換出更多的環境效益，例如種樹生碳權。掌握植樹造林負排放技術，在近年碳中和及淨零排放成為顯學之後，成為企業詢問度最高的農牧業碳權達人。目前擔任國立中興大學森林學系教授及綠學院綠色帶路人）

我國自從禁伐天然林政策後，長期忽略本地林業經營與發展，許多人坐擁大片森林卻無法變現。十年河東十年河西，隨著碳中和成為國家與企業關注熱點，許多人忽然發現擁有林地比擁有農地似乎更值錢，因為林地種木本植物可以賣碳權，而農地種草本植物沒有碳權可賣（單純先討論森林碳匯，暫不考慮土壤碳匯）。於是，最近除了企業大量湧入綠學院詢問哪裡可以買碳權之外，同時來了好幾位林地地主，想問他家閒置很久的林地能不能用碳權變現？

很多人想買，也很多人想賣，卻都不得其門而入，這是為什麼呢？因為我們還沒有森林碳權認證平台及交易平台。

國外自願性碳交易市場中的森林碳權是很貴的，但在台灣，價格為零

國外的自願性市場交易越來越熱門，賣著各式各樣的碳權，其中透過自然方式減量（Natural Climate Solutions, NCS）包括重新造林、避免森林砍伐、改善森林管理和農林業等項目產生的碳權越來越受歡迎，價格也比較高，因為森林碳權除了碳匯功能之外，還有水源涵養、淨化空氣、水土保持、逆轉土壤劣化、生物多樣性等價值。

自願性碳市場的交易規模 | 資料來源：Forest Trends' Ecosystem Marketplace

自願性碳市場不同種類碳權交易量與價格 | 資料來源：Forest Trends' Ecosystem Marketplace

不過台灣目前還沒有啟動碳交易，在台灣目前還沒有任何企業取得環保署森林抵換碳權，也沒地方賣，價格等於零，因此企業取得國際認證的碳權，在國際碳交易市場中買賣，就成為達成碳中和重要的手段之一。

我們今天就換位思考，如果你是林地地主，有哪些跟碳相關的方法可以讓你的林地變現呢？

變現方法一：直接把林地賣給企業

你可以直接把林地賣給企業，讓企業進行森林種植或森林經營管理，接著進行森林碳權認證。大部分企業擅長的核心能力都跟森林無關，因此若你能同時提供森林經營管理的服務，會有更高機會找到買主。

變現方法二：將林地的碳匯轉為碳權後賣給企業

如果一時半刻找不到買主，你可以先替自己的林地加工成為半成品，也就是先把林地的碳匯轉為碳權，日後等待一個好價格賣碳權給企業。《如何將森林碳匯轉為碳權？5步驟申請VCS認證》曾以VCS標準為例，示範如何五步驟讓本地的森林取得國際認證的碳權，該篇文章雖是以企業為主角，但其實VCS也可以讓林地地主申請。

另外，雖然說環保署造林抵換專案目前看起來有點雞肋，但考慮到台灣宣告碳中和目標，終有一天會啟動碳交易，你也可以申請環保署地造林抵換專案取得碳權。注意，碳權不能重複申請，國外和國內只能擇一。

變現方法三：收購/租賃大量林地成立平台

如果你手上有大量的林地，或有能力整合零散的林地，對森林碳權交易前景樂觀，你可以學習美國最大的碳權開發商FiniteCarbon公司，他們直接尋找有潛力的碳權來源進行開發來直接獲利，例如付錢給土地所有者經營森林，取得碳權，再出售給企業。

截至2021年2月為止，該公司旗下有43個森林計畫，涵蓋310萬英畝相當於125.55萬公頃之森林面積，累積8,270萬單位的碳權，產值達7.2億美元。鑒於碳權價格持續上漲，FiniteCarbon近期欲針對森林土地面積未達40英畝以上，約16.2公頃之小型地主採取行動。近來開始營運子公司CORECARBON，希望透過平台讓小規模林地地主也能參與市場。

這種把零星的資源集合在一起，打包賣出的概念很像我們在電力市場裡提過的用戶群代表，用戶群代表透過聚集很多用戶，把這些用戶的多個大型發電機組或儲能系統聚集在一起，就是很大的備轉容量資源，提供電力輔助服務，參與電力交易並得到利潤。不過，經營森林是要花錢的，跟單純把大型發電機組或儲能系統聚集在一起要花的成本不太一樣，平台投資須謹慎。

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台灣短期內要啟動碳交易難度相當大，本地的森林碳權要賣到好價錢，還有好長的一條路要走，我還是期待森林碳匯得到合適的評價，讓企業碳匯投資留台灣，振興本地林業，提高森林經營誘因，才是永續發展之正道。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航