台經院研究員劉佩真：台灣半導體產業景氣處於「超級循環週期」，今年經濟成長率上修至6.1%

受惠於台積電先進製程席捲全球，8吋晶圓報價多次調漲，年成長率高達18.3%，帶動IC設計、記憶體封測等半導體上、下游產業需求拉升。台經院上修今（2021）年經濟成長率高達6.1%，而明年半導體產業將持續穩定成長，產業景氣正處於超級循環週期。

台灣半導體產業處於景氣超級循環，拉動經濟成長

自從疫情爆發以來，遠距需求大增，連帶使半導體產業水漲船高，在晶片供給吃緊的情況下，各國也紛紛想要建構自家的半導體供應鏈。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真，於台經院2020年景氣展望研討會中強調，半導體已經成為戰略物資；美國將5年投入520億美元（新台幣14.5兆元）作為振興產業的第一步；韓國10年內也會發展K-半導體戰略，投入達4500億美元（新台幣12.6兆元）。

日本、歐盟以及中國，也隨著地緣政治的發展，開始組建在地產業鏈，台積電成為關鍵的角色。他強調，台積電善用各地資源強化競爭力，滿足了全球晶片需求的結構性成長。

半導體的強勁成長反應在台灣製造業上。今（2021）年1至9月製造業生產指數，從去年一路上升到雙位數。劉佩真進一步指出，由於關鍵競爭力突出、行業進入黃金發展期。

除了晶圓製造以外，IC設計業者受惠中國科技供應鏈「去美化」，手機晶片廠商市佔率持續走高。國內大廠聯發科（MediaTek）今（8）日傳出，產品供不應求，繼網通晶片10月漲價2成後，預計於本（11）月再度調升手機晶片報價，最高漲幅高達15%。

聯發科業績滾燙，繼去年業績首度突破3千億元大關，今年前3季營收3647億元，年增61.5％，已超過去年全年。劉佩真進一步指出，今年國內半導體業景氣處於超級循環週期（需求大增），未來新興科技將再次帶動製造、封測的發展。

不過，未來半導體業，仍有不利因素需要持續關注。劉佩真點出，美中兩大陣營各自形成供應鏈，台廠可能配破選邊站；未來中國將擴大「挖角」力道，台廠須特別留意。

未來台灣景氣展望佳，留意物價受到進口能源等價格影響

台經院同時發布經濟預測，由於科技製造業出口、投資亮眼，上修今年年經濟成長率至6.1%，較7月預測值增加0.7個百分點， 而明（2022）年經濟成長率則受到比較基期高的影響，預測為4.1%。產業方面，仍以半導體最突出，產業在未來景氣能見度依然很高。

不過，台經院強調，展望2022年，全球在歷經疫情後快速反彈，經濟將面臨新挑戰，例如，國際通膨是否席捲台灣、主要央行貨幣的回歸正常以及美中關係新變局。

台經院院長張建一針對通膨表示，目前消費者物價漲幅較高，主因是受到進口能源價格影響，雖然進口物價蠢蠢欲動，但台灣很多商品價格、公共費率都有政府管控，這部分占CPI的權數不小，因此台灣不會發生大幅度通膨。

張建一認為，台灣今年下半年物價會比較有壓力，但隨著全球供應鏈慢慢恢復秩序、運價下跌，供給趨於穩定，原物料價格也會慢慢往下走，「大家不用過度擔心通膨」。

至於2022年經濟表現，台經院分析，明年景氣維持熱絡，出口及民間投資續強，但受到比較基期偏高影響，對經濟成長貢獻度將下滑，經濟成長主要仰賴民間消費支撐，使得2022全年經濟成長率為4.1%，比2021年減少2個百分點。

自今年年中，中國、日本兩國的央行貨幣寬鬆政策腳步已先行暫緩，這些舉措在明年中會更明顯。台經院強調若再加上歐美各國央行在持續減少購債，甚至提前由正常化走向升息緊縮，要做好金融市場勢必產生大震盪的準備。

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核稿編輯：翁世航