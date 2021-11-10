【串流大平台】「教父級藝術電影串流平台」MUBI：線上永遠只有30部電影可觀賞，在這時代該如何生存？

此前介紹了被不少重度影迷奉為瑰寶的「標準頻道The Criterion Channel」，本篇要再進一步介紹一個更加小眾、被不少人封為「教父級藝術電影串流平台」的MUBI，帶領讀者認這一個經營模式極為特別的藝術電影平台，如何在串流影視市場的無情廝殺中，霸佔一片淨土。

2007年Netflix從DVD出租服務正式跨足線上影音隨選服務（VOD）的同一年，熱愛電影的土耳其企業家Efe Cakarel，低調地創辦了一個專注於國際藝術電影的串流平台「The Auteurs」，名字「Auteur」取自電影作者導演之意，透露著平台對於具有獨特藝術風格導演的重視。

平台於2011年改名成為今日的「MUBI」，念起來與「電影movie」相當類似，今天MUBI在全球190多個國家都可以觀賞，目前平台的訂閱費為每月9.99美金，有鑒於公司目前仍未公開上市，外界仍無法得知精確的使用者數字，多數估計約有一千萬左右訂閱數。

MUBI總部設立於倫敦，公司約有一百多名員工，散布在紐約、伊斯坦堡、孟買、吉隆坡、墨西哥城、聖保羅等城市的辦公室。MUBI最特別之處，即是平台每天會新增一部電影、同時撤掉一部電影，每一部電影在平台上只有30天的觀賞期限，意即MUBI上永遠只有30部電影可供觀賞。

這30部電影全由內部的選片團隊精心挑選，就像是過去我們去DVD出租店，往往會看到一個架子，設有「員工推薦」的專區一般，相當類似於上回我們提及「標準頻道」的選片模式，不過比起「標準頻道」團隊挑選出上千部電影，MUBI的菁英品味就更為專精，讓這30部精心挑選的電影絕對能獲得使用者的注意 （試著回想我們是不是常常看著Netflix成千上萬的片單，不知道到底該看哪一部的那種焦慮感）。

對於MUBI來說，這代表公司一年僅需取得365部電影的播放版權，加上每一部電影極為短期的授權期間，大大縮減了公司在版權採購的開銷。

不過以上這點準確一些說仍不完全正確，MUBI的片單其實在各個地區仍有些微的差異，例如某部電影若無法取得台灣的播放版權，台灣當日的新上線電影只好用另一部電影替代；另外也有不少時候，選片團隊會參考各地區的消費數據來決定片單，例如印度觀眾更喜歡本土的歌舞片，因此可能印度地區的片單會優先選擇更多類似電影等等。

不過整體而言，比起海量片庫的Netflix、Hulu等平台，MUBI的確省了一筆可觀的版權相關支出。

一直以來僅在小眾觀眾之間流傳的MUBI，第一次進入大眾的眼簾 （也包括我），或許是2015年，《心靈角落》、《黑金企業》、《霓裳魅影》等片的導演保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）宣布與MUBI合作，其電台司令的紀錄片《Junun》在紐約影展首映後，獨家上線MUBI播放。

有了這位大師級導演的加持，當然令MUBI突然吸來廣大的焦點，據報導，這樁合作得來完全不費功夫，保羅湯瑪斯安德森老早是MUBI的忠實用戶，甚至是他主動聯繫MUBI，希望能促成這項合作。

而在過去這幾年，MUBI也陸陸續續有類似的合作，更進一步開始跳脫以往僅僅30天的串流版權，開始在各地影展購買獨家全權，也將這些電影在英國、愛爾蘭等地做院線發行，過去的作品包括凱莉萊卡特（Kelly Reichardt）《深夜裡的美味秘方》、帕布羅拉瑞恩（Pablo Larrain）《關於艾瑪》、盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）《窒息》、班沙洛克（Ben Sharrock）《Limbo》、札維耶多藍（Xavier Dolan）《Matthias & Maxime》、韋納荷索（Werner Herzog）《Family Romance LLC》。

光是在今年坎城影展開始前，MUBI就已經搶先取得了保羅范赫文（Paul Verhoeven）《聖慾》、李歐卡霍（Leos Carax）《ANNETTE：星夢戀歌》、米雅韓桑露芙（Mia Hansen-Love）《Bergman Island》三部主競賽入圍片的英國獨家版權，並在影展期間簽下了另一部主競賽片阿比查邦韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）《記憶》的發行合約。

MUBI近幾年的快速成長，並且取得以上提及這幾部大師級導演的電影的數年獨家版權，誰能捨得讓這幾部電影只存於MUBI短短30天的播放模式呢？因此，可以看到MUBI這幾年逐漸讓不少電影的播放期延長，尤其是他們握有獨家版權的影片，不過整體而言，多數MUBI的電影仍遵守著一直以來的30天播放期。

除了在戲院、串流平台上播放自家的授權與獨家電影，MUBI從前年開始還在英國與印度推出MUBI Go的訂閱服務，MUBI每週會選出一部在戲院上映的電影，訂閱MUBI Go的消費者即可至戲院兌換該片的電影票。

MUBI上週宣布自11月起MUBI Go的服務將擴展至紐約，並預期於2022年初提供給洛杉磯的消費者，而在紐約提供的第一部可兌換電影，是女星蕾貝卡霍爾（Rebecca Hall）的導演處女作《Passing》，該片曾入選日舞影展與紐約影展，將於11月10日獨家上線Netflix，目前已在多個紐約的獨立戲院上映。

MUBI另一項更加令人振奮的消息，包括公司將投入原創內容的製作，目前預計其首部製作電影將於2023年與觀眾見面。創辦人Efe Cakarel在日前訪問中即說道：「若MUBI要長期擁有自己的內容，最理想的方式就是投入內容的製作。沒有理由Netflix能與艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）合作，而我們卻不行，MUBI是擁抱這些藝術電影的家庭，我們日後會投注更多資源在這趟旅程上。」

從一個獨特小眾的藝術電影串流平台，MUBI在短短幾年內躍升為影壇最引人注目的藝術電影發行商，在疫情後人們擔憂藝術電影市場將消逝的時刻，看到MUBI依舊屹立甚至更加茁壯，仍不免讓人抱持著希望。

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航