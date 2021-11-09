第三屆前瞻水環境工程「金蘋果與爛蘋果獎」出爐：哪些政府工程對生態環境反而幫了倒忙？

環境資訊中心記者 廖禹婷報導

台灣水岸工程真的有兼顧觀光和生態嗎？台灣河溪網10月29日公布第三屆前瞻水環境工程的「金蘋果與爛蘋果獎」得主，獲得金蘋果獎肯定的分別為宜蘭縣安農溪計畫，以及高雄市美濃湖計畫；而爛蘋果獎則由新竹市新竹漁港與新北市貴仔坑溪計畫獲得。

此外，今年也新增了「特別關注案」及「資訊公開爛蘋果獎」，前者加強關注表現不佳的舊計畫，後者則頒發給中央單位漁業署及觀光局，平台上的水環境工程資訊極少，對於想要進一步了解計畫的民眾而言，網站形同虛設。

台灣河溪網召集人廖桂賢表示，在評選過程中仍能看到許多跟水環境體質改善完全無關的觀光設施，希望中央跟地方政府能讓水環境改善計畫「回歸到水環境水質跟生態的改善」。她也提到，休閒遊憩跟觀光功能「並不是一定要建立在生態的犧牲上」，接下來的案子也應該尊重與保留現有的生態價值，不要再出現媚俗的觀光建設，「那些只是讓人來打卡的膚淺建設實在已經太多。」

第三屆金、爛蘋果出爐，有半數計畫無助於改善生態

長期關心河川溪流保育與復育的民間組織台灣河溪網，已連續在2019及2020年針對前瞻計畫中的「全國水環境改善計畫」頒發金、爛蘋果獎。

今年第三屆評選雖遭遇疫情，仍透過線上平台方式，針對前兩屆因尚未完工而沒被納入的個案，以及在今年6月前完工的第三、四批前瞻水環境計畫進行選拔。彙整合併52件計畫進行評分討論，評分項目與第二屆相同，包括「生態功能」（30%）、「社會功能」（30%）、「計畫執行程序」（30%）、「設計」（10%）四大面向。

廖桂賢表示，比較各計畫的生態功能，今年所評選的52件案件中有達到生態功能提升的約佔48%，相較於去年的39.6%，可看出改善生態的比例有所提升；而造成生態功能劣化的案件，則是從去年45.8%到今年的44%，兩者間差異不大，可見還是有將近半數的案件並未對生態環境有所幫助，反而幫了倒忙。

新北貴仔坑溪水泥子母溝，河溪網成員：花7000多萬治標不治本

第三屆爛蘋果獎得主為「新竹漁港周邊海岸環境改善工程」以及「新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫」。

根據現勘結果發現，新竹漁港防風林植栽品質差，無實質防風效果 | 圖片來源：台灣河溪網

台灣河溪網成員王豫煌指出，新竹漁港計畫在生物棲地、水文循環與水質等項目都拿到極低分，計畫整體以觀光消費硬體建設和增加不透水或低透水性鋪面為主，大幅減少綠地空間，進而影響當地海邊環境的微氣候、水文及生態。

王豫煌也提到，港區夏日炎熱、冬季風大，防風林的植栽計畫也毫無實質效果，一般遊客也只能進行消費性的觀光活動而短暫停留。「未來只變成說遊客來這邊停車、上廁所、吃個東西就走了，犧牲了海邊原有的自然觀光模式。」

另一位爛蘋果獎得主「新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫」，原本是嚴重污染的排水渠道，計畫以子母溝的方式將水流集中、快速排出，希望改善惡臭情形。新北市政府也表示子母溝屬於暫時性工程，後續待塭仔圳重劃時，將再陸續規劃十個公園，進行景觀改善。

河溪網成員徐蟬娟指出，在水泥的排水渠道上又以同樣的三面光水泥工程建子母溝，且原本河岸兩旁的植被全數被剷除，痛批新北市政府不斷以「水泥工程」為本位作思考、治標不治本，明明可以用填土、植被的方式改善水質，卻要「花掉人民7000多萬的納稅錢來做一個三到五年暫時性的工程」。

本屆金蘋果最高分：高雄美濃湖取消景觀平台，成水雉自然棲息地

在52件計畫中脫穎而出，獲得金蘋果獎的則有宜蘭縣「安農溪第三期河道環境改善計畫」，以及高雄市「（民國）108年度美濃湖水環境改善工程」。

台南社大研究員，同時也是台灣河溪網成員的吳仁邦表示，本次獲得最高分的美濃湖計畫，在生態棲地、水泥循環、綠美化、設置創新都拿下高分，總分甚至超越上屆金蘋果獎得主。

高雄美濃湖計畫水雉復育區 | 圖片來源：台灣河溪網

吳仁邦指出，該計畫除了有妥善處理生態檢查的工作，也在公民參與討論之下取消步道及景觀平台，改在美濃湖東北角以土方堆置成小水域空間，北側另選兩口緊鄰土地作為自設水生植物育苗種原庫，建構成內陸淡水型埤塘濕地，成功吸引水雉自行飛入棲息利用與繁殖。現在更成為南台灣重要的預約式導覽解說環境場域，吸引眾多民眾特地前來觀賞水雉。

另外，台灣河溪網成員康芳銘表示，同為金蘋果獎得主的宜蘭縣安農溪過去是在地熱門打卡景點，但長年來被指責景觀生態過於單一化，甚至被戲稱為「綠色沙漠」，近年來逐漸累積公民參與能量，同時也朝著河岸生態復育及地景多樣性的方向持續努力，雖然目前才剛起步，但讓人「看到了生態復育的希望」。

有平台但無可用資訊，漁業署、觀光局獲頒「資訊公開爛蘋果獎」

除了金、爛蘋果獎以外，本屆也另外頒發了「特別關注案」及「資訊公開爛蘋果獎」。特別關注案包括新竹縣頭前溪、彰化縣王功景觀橋，以及花蓮縣的美崙溪。由於這三件計畫是在第二批核定執行的計畫，為了避免「檢討舊案」特別列為關注項目，希望社會大眾還是能持續了解、監督各地水環境計畫。

針對資訊公開爛蘋果獎，最後是頒發給農委會漁業署及交通部觀光局。王豫煌指出，觀光局只公開提案計畫書及會議記錄，漁業署則只有核定情形及計畫進度表，完全找不到相關案件資訊，雖然都設有相關平台但是卻沒有可用資訊，網站形同虛設。

另外在水利署或環保署網站上，雖有提供縣市政府水環境資訊公開的連結，但「常常找不到資料、連結失效，或是要花很大力氣才找得到需要的案件資料。」許多資訊也並非放在永久公開的平台上，歷年相關資訊無法被永久累積。因此他也呼籲中央及地方政府應把資訊公開做好，才能做到實質公民參與。

台灣河溪網公布「全國水環境改善計畫」的第三屆「金蘋果與爛蘋果獎」得主 | 環境資訊中心廖禹婷攝

立法委員洪申翰表示，即使金、爛蘋果已辦到第三屆，目前還是有很多工程名不副實，前瞻水環境計畫牽涉到眾多部會，包括漁業署、營建署、觀光局等，他也承諾會想辦法促進各部會一同加入公民討論，「進入到監督的射程範圍」。

水利署對此也表示，針對在本屆中被評比為不佳的案件，以及資訊公開不夠完善的部分，後續將持續與相關部會加強督導並研擬改善方針。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航