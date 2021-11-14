《思維誤判》：響尾蛇隊贏得世界大賽冠軍，但總教練的調度能力像是在玩兒童桌遊

文：基斯・洛爾（Keith Law）

贏了，就是成功；輸了，就是失敗

結果偏誤（outcome bias，註1）以及為什麼贏球是最容易誤導人的結果。

棒球是講究結果的運動賽事。歷史通常只會記錄下結果，而非過程，就算計畫趕不上變化，導致好的過程造成壞的結果，但最後被記得的，大部分只有壞的結果。

二○○一年世界大賽就是個例子。那年的結果，僅由一小部分的頂級球員決定，這些球員的影響力非常大，大到就算兩隊總教練的戰術調度實力落差十分明顯，也無法改變結局。

若細看那屆世界大賽，會發現洋基隊總教練托瑞（Joe Torre）像是在打複雜的西洋棋局，而響尾蛇隊總教練布蘭利（Bob Brenly）則像是在玩兒童桌遊。由於布蘭利調度決策的錯誤，洋基一度距離拿下總冠軍只剩少少幾個出局數之遙。

不過在響尾蛇兩大王牌「兩手遮天」的超群表現，以及洋基超強終結者李維拉（Mariano Rivera）出現罕見救援失敗的作用下，響尾蛇奪得了那屆總冠軍金盃，而當時還只是菜鳥總教練的布蘭利，儘管在那個系列賽犯下諸多戰術調度上的失誤，葬送響尾蛇許多分數，也使系列賽拖得比理想狀態長，但他還是永遠會被記得是一名率隊拿過世界大賽冠軍的教頭。

縱使許多證據都可明確指出，布蘭利是能力不足的總教練，但響尾蛇還是因為他在二○○一年率隊奪冠，走完他剩餘的合約，甚至還執行了合約第四年的球隊選擇權（註2），直到那年（二○○四年）季中響尾蛇戰績跌到二十九勝五十敗（球季結束時，戰績為全聯盟最糟），他們才終於炒了布蘭利魷魚。

布蘭利的決策錯誤，從世界大賽的第一球被投出之前，就已經發生，因為他指揮調度球隊的方式，實在太有「十九世紀棒球」的味道了。響尾蛇該季的進攻，很大一部分都仰賴打出生涯年的岡薩雷茲（Luis Gonzalez）。

那年已經三十三歲的岡薩雷茲，扛出幾乎比前一季多出一倍的五十七支全壘打（他前一季才剛創生涯單季全壘打數新高：三十一支），整體火力輸出在國聯僅次於邦茲（Barry Bonds）和索沙（Sammy Sosa）。

岡薩雷茲不只長程砲火優異，他高達四成二九的上壘率也在國聯排名第六，代表他那年有百分之四十三的打席，最終靠著安打、保送、觸身球安全上壘。如此優異的表現，使他成為充滿威脅性的打者——投手很難讓他出局也就算了，當他打中球，還能經常把球打進觀眾席內。

布蘭利把岡薩雷茲排在打線第三棒，這在當時還有後來的好幾年，都是十分標準的打線排法。把陣中最強的打者擺在第三棒，至少自二十世紀初期起，就已經成為棒球界公認有其道理的調度，背後的想法是，前面有兩名打者能夠上壘，最強的打者又在第三棒，這樣一來，球隊就比較能期待三分打點全壘打的出現，或是其他對球隊進攻有利的結果。

不過現在我們知道，把最強打者擺在第三棒，並非最極致的打線排法；最極致的打線排法，應該是把最佳打者擺在第二棒，因為那能使兩種不同變數都得到最佳化的效果——一個變數是最佳打者上場打擊的次數（等於創造上壘的機會），另一個變數則是在壘上有人時，最佳打者上場打擊的機會。一名打者被擺在打線愈後面的位置，上場打擊的次數和機會就愈少，若把時間區間拉長到一整個賽季，效果更明顯。

把岡薩雷茲擺在第三棒，是布蘭利犯的錯誤之一，但我某種程度上還是認為這個安排可以接受，因為那年代所有總教練，應該都會願意把岡薩雷茲擺在第三棒。

布蘭利在打線安排上所犯的真正錯誤，並不是「把岡薩雷茲擺在第三棒」，而是「被他擺在岡薩雷茲前面打擊的那些人」。世界大賽首戰，布蘭利安排游擊手沃邁克（Tony Womack）擔任開路先鋒，此決策就展示了相當老派的棒球人思維：傳統棒球認為，應該要把跑步速度最快的人擺在打線最前方。

這種思維立意雖好，卻沒考慮到，打擊區上的打者是不能盜一壘的。沃邁克的速度是很快，但他並不擅長上壘。二○○一年例行賽，沃邁克的上壘率只有三成○七，這跟他在二○○○年繳出的數字一模一樣，因此當時他的上壘功力大概就是落在那個水準，而三成出頭的上壘率可不是什麼值得驕傲的事情。

二○○一年例行賽，打席數累積到足以競爭打擊王頭銜（通常是五百○二個打席）的七十七名國聯打者中，沃邁克的上壘率只能排在第七十一名。響尾蛇那一季有九名打者至少上場打擊四百次，沃邁克是其中上壘率最低者，而在沃邁克之外，只有當時已經非常接近生涯尾聲的三十五歲老將M・威廉斯（Matt Williams），繳出比三成三○還低的上壘率。

然而，布蘭利還是選了陣中最不容易上壘的打者，擔綱打線裡上場打擊機會最多（不論是一場比賽、一個系列賽、還是一整個球季，都一樣）的位置。

二○○一年例行賽有七十三場比賽，布蘭利安排沃邁克擔任首棒打者，因此對菜鳥總教練布蘭利而言，把沃邁克排在第一棒並非什麼新鮮事，不過這改變不了它是最糟選擇的事實。

除了沃邁克，布蘭利最常擺在打線首棒的球員，是內野工具人康索（Craig Counsell）。

那年康索有六十三場比賽擔任響尾蛇的開路先鋒，繳出三成五九的賽季上壘率，在隊上僅遜於岡薩雷茲和葛雷斯（Mark Grace）。必須提到的是，世界大賽第一戰，布蘭利把康索安排在沃邁克之後打第二棒，因此他還算做對了一件事，不過後來在系列賽的過程中，他還是誤用了康索好幾次。

這是一個在過程中所犯的錯誤。布蘭利要不是忽視有關資訊（隊上打者的上壘率），就是根本不懂那些資訊在實戰操作上所代表的意義；但姑且先不論原因為何，可以確定的是，他徹底搞砸了打線排序，也就是結果出現之前的過程。

不過後來證明，打線排序對那場比賽的結果影響不大，因為響尾蛇最終以九比一擊敗洋基獲勝，而「誰打第一棒、誰打第三棒」跟響尾蛇贏球結果之間的關聯，應該非常微小，甚至趨近於零。在例行賽只敲出四發全壘打且身材毫不起眼的康索，打出他在季後賽的第二支全壘打，幫一局上就居於落後的響尾蛇，馬上在一局下追平比數。

隔天第二戰，布蘭利擺出相同的打線，但洋基派出的投手，卻讓原本已經值得詬病的響尾蛇打線，變得更不合理。跟第一戰先發穆西納（Mike Mussina）不同，洋基第二戰推出的投手派提特（Andy Pettitte）是一名左投。普遍來講，打者對上慣用手相反的投手，表現會比較好，換句話說，就是左打者對上右投手的發揮，通常會比對上左投手來得好。

看到這裡，我想各位應該已經知道我接下來要說什麼。

註1：結果偏誤就是，評價決策好壞時，根據其最終結果，而不是根據下決策當時的決策品質。（摘編自維基百科）

註2：「選擇權」（option）是一個決定某個條款是否要執行的權利。在棒球界的合約文字中，選擇權通常指的是在保證合約走完後，附加的、額外的合約年份與薪資。至於「選擇權」前方的指稱詞，則是代表誰有權利決定那附加的合約年份是否執行，因此「球隊」選擇權，就是「球隊」可以決定，是否執行保證合約結束後的附加年限和條件。

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書籍介紹

本文摘錄自《思維誤判：好球為何判壞球？冠軍總教練真的就是好教練？棒球場上潛藏的行為經濟學》，堡壘文化出版

作者：基斯・洛爾（Keith Law）

譯者：李秉昇

《華爾街日報》、《出版者周刊》爭相報導

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Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航