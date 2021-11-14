《思維誤判》：選秀首輪選到柯蕭等級的潛力高中投手，機率低到幾乎不可能發生

文：基斯・洛爾（Keith Law）

沒被鎂光燈照到的失敗者

大聯盟的選秀跟北美其他兩大職業運動聯盟（NFL和NBA，註1）不太一樣，他們允許球隊選那些已經高中畢業、但尚未註冊進入大學的球員。若棒球員想具備被選資格，他必須滿足以下任一條件：獲得高中文憑（或是即將畢業）、在一所四年制大學念滿三年、在一所兩年制的短期大學念滿一年、選秀前年滿二十一歲、選秀後四十五天內會滿二十一歲。

規則好像很多很複雜，但對大多數球員來講，其實很簡單，就是高中畢業後，即可與大聯盟球隊簽約，或是選擇繼續去念四年制大學，等到念完大三，再重新獲得被選資格（註2）。

這種制度，使得大聯盟球團，上至總管下至球探，都面臨一個挑戰：把通常年僅十七、十八歲的高中球員，拿來跟二十一或二十二歲的大學選手做比較。這兩者之間的差異，還稱不上「蘋果比橘子」，而是比較像「紅蘋果跟青蘋果」的區別。

它們有滿多地方都很相似，但大家對於富士蘋果和澳洲青蘋的看法和感覺，可能都不一樣。（這邊就不提金冠蘋果了，我覺得它們並不好吃，而且烤一烤會變得很軟爛。）若現在有一名天才型的十七歲球員，以及一名天花板沒有到很高、但預計一年內就能上大聯盟做出貢獻的二十一歲選手，站在你的面前，要怎麼判定他倆哪個長期的價值會比較高，還真的不簡單。

以投手來說，比較時所需考量的因素又更多了。一般認為，高中投手的年紀，就生理上還沒發展完全，他們到大學的年紀應該還會繼續長，所以如果高中畢業就進職業，受傷風險較高；除此之外，四年制大學通常會有自然汰除球員的機制（有可能是球員身體自然的磨耗，或是部分大學教練仍會為了很快就會被忘記的比賽，而狂操投手，導致球員沒辦法繼續打棒球），可以幫職業隊淘汰掉不適合的球員，因此能通過四年制大學考驗的選手，未來在大聯盟開花結果的機率也比較大。

由於要考量的因素多，這個問題對大聯盟各隊的管理部門而言，都需要反覆推敲、辯證。棒球界長期以來的傳統觀念告訴我們，雖然高中投手的風險大於其他球員類別，但他們潛在的高報酬值得球隊冒高風險。

曾經有長達五年時間都是全世界最強投手的柯蕭（Clayton Kershaw），就是以高中生身份在選秀被選中的投手（在二○○六年選秀第七順位被洛杉磯道奇指名）。葛蘭基被選中之後的整體發展，可說是非常成功，而漢默斯、肯恩（Matt Cain，跟葛蘭基和漢默斯同屆被選，在第一輪第二十五順位）也不遑多讓。（二○○二年選秀前四輪，產出了六位後來在大聯盟累積至少二十WAR值的高中投手，除了前面提到的三位，還有卡茲米爾〔Scott Kazmir〕、J・強森〔Josh Johnson〕、萊斯特〔Jon Lester〕。）

支持選高中投手的那派，會舉前面這些投手佐證他們的立場，並且用以下的論述來說服他人：「要是不選高中投手的話，就永遠沒辦法得到柯蕭、葛蘭基、哈勒戴（Roy Halladay）這種球員喔。」

Baseball-Reference網站有大聯盟史上所有選秀結果的資料，而且每個球員的名字都有他們生涯數據頁面的連結，因此要回答前面所提到的問題，就變得十分簡單，只要設定好我們所需的標準就好。在選秀首輪就選高中投手到底合不合理？ 換言之，在首輪選進高中投手的基本成功比率，是否跟在首輪選進其他類別球員一樣、或者更高？

答案當然是否定的，否則我們起初也不會討論這個問題。沒錯，歷年來，確實有成功投上大聯盟且大放異彩成為明星的高中投手，但這些案例的發生頻率實在太低，低到我們可以有信心地說，在沒有其他額外條件或資訊的情況下，把選秀首輪順位花在高中投手身上，並不是聰明的策略。

二○一二是最近一個，選秀首輪出現大聯盟生涯累積至少十WAR值高中投手的年份，於是我便以那年為基準，向前推到一九八五年，去看這二十七年間所有的選秀首輪資料，並拿高中投手的大聯盟數據，跟其他類別球員做比較。舉例來說，這些首輪球員中，有多少比例最終能跨過在大聯盟累積至少十WAR值的門檻？

由於受傷率較高的關係，投手達不到預期或徹底失敗的情況，明顯比打者多，因此表格中兩個投手類別（高中投手、大學投手）的數據，都比表現較差的打者類別（高中打者）還要糟糕，並不讓人意外。值得注意的是，高中投手的成功率真的很低；這些數字擺在眼前，實在很難相信現在高中投手竟然還是那麼常在首輪被選。

如果我們把範圍限縮在那些最高等級的選秀球員，結果又是如何呢？ 這邊說的最高等級，指的是在選秀前十順位被選中的球員，一般來說，只有最菁英的高中投手才會在前十順位被選，這些球員比較不容易失敗，而且潛力天花板也相當高，照理來說，應該有機會繳出比較好的整體數據吧？

在前十順位選高中投手，顯然不是最理智的決策。它雖然有可能會帶給你高報酬，但相對地，它的失敗率也很高，高到不值得你冒這麼大的風險；與其在前十輪押寶高中投手，還不如賭其他類別的球員，不僅風險較低，成功率也高出許多。

在那十位算是成功的前十順位高中投手中，有一些是非常頂級的明星球員。有兩位未來應該都會入選名人堂：柯蕭和葛蘭基。毫無疑問，道奇（柯蕭）和皇家（葛蘭基）在這兩個順位上，都得到了豐厚的回報。另外兩位是貝基特（Josh Beckett）和邦加納（Madison Bumgarner），他倆生涯都累積超過三十的WAR值，而且選中他們的球隊（佛羅里達馬林魚選中貝基特；巨人選中邦加納）後來拿下世界大賽冠軍時，他們都是重要功臣。貝基特甚至還在被交易到紅襪後，在那裡又拿了一枚冠軍戒。

還有一位值得一提的是伍德（Kerry Wood），他可說是近代棒球史上最令人感到惋惜的球員之一。伍德上大聯盟的第一年，就投出大聯盟史上僅第二次的單場二十次三振，並且拿下該季的國聯最佳新人獎。

隨後他的手肘受傷，導致一九九九年整季報銷；隔年傷癒歸隊雖然投得跌跌撞撞，但從二○○一到二○○三年，他又投出佳績，連三年都落在聯盟平均水準之上，其中二○○三年他還成為大聯盟三振王，並幫助小熊打進季後賽，最後只差五個出局數就能挺進世界大賽。

不幸的是，由於從高中時期起一路到二○○三年，都被過度使用（伍德在選秀被小熊選中時，高中棒球賽季還沒結束，沒隔幾天，他所屬的校隊要打單日雙重賽，他被指派一天先發兩場；二○○三年例行賽，伍德最後六場先發的其中五場，小熊總教練貝克〔Dusty Baker〕都讓他投超過一百二十球），伍德作為堪用先發投手的生涯，在他二十八歲那年就結束了。

整體看來，伍德仍是成功的選秀結果：他在一九九五年選秀第四順位被選中，並在被選後的九年間，在大聯盟累積二十二點三的WAR值；但他同時也是一個，能用來說明在高順位選高中投手（或任何投手）風險很高的警世案例。

在那十名算是成功的投手之外，也就是剩下那三十七位在前十順位被選中、但大聯盟WAR值不及十的高中投手（註3），就充斥著非常多你可能從來沒聽過、或只聽過一兩次的名字，像是哈伯古德（Matt Hobgood）、葛魯勒（Chris Gruler）、艾維茲（Clint Everts）、葛瑞芬（ColtGriffin）、斯多道卡（Mike Stodolka）、惠特蘭（Matt Wheatland）、菲力普斯（Mark Phillips）、托瑞斯（Joe Torres）、戈德利（Josh Girdley）、布萊德利（Bobby Bradley）、普萊斯利（KirkPresley）等等，而這些人所擁有的大聯盟出賽場次加起來，正好是零。

要在高中投手成功率如此低的情況下，堅持用高順位選高中投手，需要帶有荒誕成份的思維和心態：沒錯，用高順位選高中投手的失敗率很高、機會成本也很高（如果拿相同順位去選野手，成功回收該順位價值的機率明顯較高），但我們還是覺得眼前這傢伙是特例。

某種程度上，這就像是在說，我們很信任球團裡上至總管下至球探的評估人員，他們能精準判斷出哪些球員是「不屬於基本率」的特例。這是有可能發生的：如果某些球隊、球探擁有獨家的球員評估工具或機制，或許就能使他們能在大批高中投手中，發現成功率較高的新秀。

然而，在我檢視的二十八屆選秀首輪結果中，只有三隊選過三位WAR值超過十的高中投手，而且沒有球隊選到四人或更多。在那三隊中，只有藍鳥隊算沒有失敗過，這二十七年間，他們在選秀首輪選了五名高中投手，其中兩位沒有簽約，而另外三位——一九九○年的卡瑟（Steve Karsay）、一九九三年的卡本特（Chris Carpenter）、一九九五年的哈勒戴——後來在大聯盟都累積超過十的WAR值。

就算如此，這麼小樣本的成功案例也不具代表性，可見到現在，還沒有球隊能找出分辨高中投手未來是否能成功的秘辛。

我去問了一些大聯盟球隊管理部門的主管，為什麼他們仍持續用首輪順位選高中投手，或是他們覺得為什麼其他球隊仍在這麼做。有一人直言，單純就是因為「固執」，其他人也不需要多花力氣去說服他們改變想法，反正沒用。

另一個曾在選秀首輪挑高中投手的主管則說：「我覺得很多人還是覺得，他們會選到特例。棒球界一直以來的邏輯是，如果你不在選秀首輪選高中投手，就有可能錯失像柯蕭或邦加納那樣的投手。但我自己，肯定已經從過去的經驗中學到教訓了。」

註1：NBA（National Basketball Association）是國家籃球協會，為北美男子職籃聯盟，競技水準被視為全世界最高。

註2：在接下來的討論中，當我提到「大學球員」時，指的是那些來自四年制大學的選手。沒錯，有很多大聯盟球員都來自兩年制的短期大學、社區大學，但他們當初在選秀時，很少在首輪就被選到。從一九八五到二○一五年，這麼多選秀當中，一共只有十六名來自兩年制大學的球員，在首輪被選中。

註3：這三十七人中，還包含三個最終沒有簽約的球員。選高中球員的另一個風險就是，他們可能會選擇先把職棒擺一邊、去念大學。除此之外，還有另一個叫作米利恩（Doug Million）的選手，他在一九九七年於位在亞利桑納的秋季指導聯盟（fall instructional league）中，因哮喘發作去世，得年僅二十一歲。

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書籍介紹

本文摘錄自《思維誤判：好球為何判壞球？冠軍總教練真的就是好教練？棒球場上潛藏的行為經濟學》，堡壘文化出版

作者：基斯・洛爾（Keith Law）

譯者：李秉昇

《華爾街日報》、《出版者周刊》爭相報導

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Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航