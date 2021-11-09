2021/11/09,
健康

照顧長期病患、年邁雙親，最緊要「可持續」

照顧長期病患、年邁雙親，最緊要「可持續」
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

人生總是要挑起一個又一個的擔子，有些擔子似是太重卻又揮之不去。

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

最近接觸一個專為晚晴人士圓願的慈善機構，他們的義工與我分享如何幫助病人在最後的日子達成心願的經驗。

心願，對不同的人帶着不同的意義。對健康人士，他們的心願可以十分遠大，例如要闖一番事業，或者要不斷地挑戰自我。然而，對晚晴人士，他們的心願可能簡單得只是到户外曬太陽，或去酒樓吃一口蝦餃，但身旁是否有人願意陪他們、花心思力氣助他們完成這個似乎很簡單的心願呢？

當至親罹患重病的時候，親人必然極之擔心和焦慮，但如果病情是漫長而日漸惡化的話，身邊的人難免會覺得沮喪及無力。身為子女，照顧父母本是天經地義，但中國人有一句頗為現實的說話，就是「久病床前無孝子」。當不停地照顧長期病患的父母，既看不到盡頭，又看不見出路，只會感到越來越絕望。如果子女的經濟能力有限，甚至是所謂「搵朝唔得晚」，連自己的生活都成問題，又怎能照顧長期患病的父母呢？

我還是一個年輕醫生的時候，曾經遇過一些照顧者最終因受不了壓力而選擇逃避，完全消失了！醫院終於找到他們的時，我曾經痛斥他們一頓：「你怎能如此對待自己的父母⋯⋯」如今年紀大了，理解多了，我才懂得同情照顧者的痛苦與無奈。

我自己是醫生，亦同時扮演照顧者的角色。作為照顧者，要承擔的壓力和責任是他人難以理解的。面對至愛，我們總希望把他們照顧得最好。但什麼才是最好呢？我現在會告訴照顧者：「你不應覺得自己可以無止境地承擔所有責任，因為總有一天你會感到疲累乏力，甚至倒下來，或覺得自己異常失敗而想逃避。」

面對長期病患的家人，或者年邁的雙親時，作為照顧者最重要的是將照顧變成「可持續」（sustainable）。例如安排特定時間陪伴病人，在相聚的一刻全力以赴，做到最好。離開之後，照顧者便盡量回復自己的正常生活。最辛苦的還是那些需要與病人一同生活的家人，白天要工作，晚上繼續照顧患者，或是放棄工作而日夜不停照顧患病親人，要找個喘息空間殊不容易。因此，當有困難時，你應該告訴親友或是專業人士，希望他們可以為你分憂或提供協助。總要給自己一個喘息的空間，唯有這樣你才可以繼續走這條孤獨的路。

人生總是要挑起一個又一個的擔子，有些擔子似是太重卻又揮之不去。在這條孤獨路上，只有自己默默承擔。星空下，我們付出多一點關心給這些孤獨人，讓他們堅持為患病的親人積累美好的回憶。

（標題為編輯所擬，原標題為「孤身走我路」）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。