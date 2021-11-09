從親中黑金「贏回正義」的民進黨，可曾想過為何全面執政後「破事」仍在延續？

有個網路媒體寫了一篇文章，大意是說林靜儀出征中二選區是有勝算的，因為反罷免一戰，民進黨催出了七萬多的「空氣票」，所以在這基礎上徵召林靜儀有勝算。

接著叨叨絮絮地說了林靜儀的新聞催出了多少聲量、製造出了多少連動，說網路上對比顏寬恆只有多少多少的互動，並直指光這些數據來分析，就能斷言顏寬恆會慘輸，而民進黨會「贏回正義」。

我不知道林靜儀當選是否代表贏回正義，用誰誰誰當選代表贏回正義，我覺得那叫做十足的廉價，且一文不值，因為真正的正義在我看來，不是誰當選，而是解決問題。

昨天晚上我看到一則新聞，是三立報導顏清標欠人家多少錢不還，然後又報導顏清標在地方的勢力多龐大，看到這些我就深感疑惑，更深深覺得這個政府無能到了極點。

立委過半、法案也修了，還有什麼事情處理不了？

我不是台中人不知道台中有多可怕多黑，可是當初蔡英文選舉時，處處講的就是要打倒各種國民黨狗屁倒灶的事情，大家聽了都非常喜歡，非常支持，可是光看體改就好，從謝淑薇事件搞到今天又有瑞莎事件，體改根本就是一場笑話，更凸顯誰誰誰的當選並不代表正義回來了。

正義不但沒有回來，破事還在延續。

同樣的道理，當三立報導顏家多可惡多可惡，好像法律都治不了他時，就讓我深深感到疑惑，顏清標再多麼有勢力，蔡英文如果鐵了心要處理顏清標顏家的種種犯法之事，難道處理不了？

民進黨手握大權，立委又過半，《反滲透法》給你修了，《國民體育法》也給你修了，法都能修，結果事情仍然做不了，如果顏家真是那個連法律都治不了的壞人，以前還能說是國民黨執政所以國民黨護航，現在這是什麼？不就是民進黨的怠惰，甚至是民進黨的無能？

Photo Credit: 中央社 2021年鎮瀾宮媽祖遶境起駕，總統蔡英文右手邊為鎮瀾宮董事長顏清標與立法院副院長蔡其昌

更不要說今天說顏家多壞，過去你還為了選舉多次跟顏家同框，豈不是代表你根本毫無中心思想，你需要別人的時候就跟人家同框，還找蕭家班入黨，不需要他的時候就說他是黑道，這種中心思想豈能代表當選就是「贏回正義」？

與其一直想著「空氣票」，不如思考自己有沒有完成民眾想要的改變

民進黨說七萬多票都是空氣票，說的好像民進黨沒做任何陸軍動員，這頗把讀者當傻子，再談那些網路討論的則數比顏寬恆多，用這個來論斷選舉的勝敗，更凸顯綠營在選舉分析上的荒唐跟可笑。

事情都不會做，難怪都做不好事情，選舉分析分析成這樣，難怪老是贏不了。

若真要認真談數據，應該認真分析對手的支持者年齡，人家有許多長輩的支持，很多長輩都不使用網路，你單講網路有幾則幾則然後就說林靜儀有勝算，不但是瞧不起大數據，更是空口說白話。

過去有個很有名的網路紅人，說要在柯文哲創黨的時候去創黨地點外面丟棄過去買的柯文哲周邊，以示對柯文哲的痛恨跟討厭，當時他所主辦的「拋棄柯P大會」在網路上就有八千多人響應，可說是十分熱絡。

結果呢？最後還不是完美的詮釋「萬人響應一人到場」。

Photo Credit: 中央社

所以我對這種網路的吹噓文章深深不以為然，我希望民進黨好好的放下口號多做實事，不要整天用口號糊弄人民，今天你每指控一個人是「中共同路人」，就等於你的《反滲透法》是修假的，要不就是你執法無能，行政無力。

今天你每爆出一個體育協會相關的破事，就代表你的《國民體育法》是修假的，就代表你當初的承諾都是空口說白話，也證明蔡英文真的管不到還空口開支票。

今天你指控顏家仍魚肉地方危害鄰里，今天你指控台中選舉要穿防彈衣才能選舉，都不是別人的錯，而是你自己執政十分無能，你沒能力給老百姓一個安居樂業的社會，這都表示在你民進黨多年執政下，台灣仍然有黑金，結果還想告訴我們說誰誰誰當選就是「贏回正義」？林靜儀當選真能代表「贏回正義」嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航