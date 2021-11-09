批核能假訊息前進台北市議會「太囂張」，邱威傑與苗博雅將挑戰黃士修辯論核四

1218公投日將在40天後投票，本週六（13日）開始，中選會將舉辦5場電視意見發表會，邀請公投正、反方推派代表來辯論。其中「重啟核四公投」，將由台北市議員邱威傑、苗博雅擔任反方代表，與公投發起人黃士修一同辯論，今（9）日也特別舉行記者會，說明他們加入意見發表會的理由。

「重啟核四公投」於2019年年底連署過關，正式成案，公投主文為：「您是否同意核四啟封商轉發電？」關乎在台灣已經有30年歷史的核四廠是否得以重生，是年底四大公投中最受注目的公投之一。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，台灣的反核四運動不是新議題，從黨外時期開始，就與台灣的民主運動綁在一起，對長輩來說心中已經有定見。不過，年輕世代對於能源議題的意見特別多元，特別是沒有經歷福島核災、30歲以下的年輕人，對當時的印象很淡，如何要與年輕人溝通是此次公投的關鍵。

蔡中岳表示，電視意見發表會是年輕人不看的東西，但會上傳到網路去，如何讓意見發表會能傳遞正確的資訊，是他們希望的。因此本次公投意見說明會特別找了辯才無礙的邱、苗2人。

台北市議員邱威傑（呱吉），在網路擁有廣大社群聲量，他說「反核的長輩就是我」，說自己民國64年出生，今年已經47歲了，經歷過解嚴和戒嚴時期，清楚看到反核運動從社會的邊緣人，走到一度社會主流聲音的位置，但最近10年之間，反核聲浪在台灣變得和10年前有點不一樣，很大的關鍵是，除了支持核能相信科學的人，也有一群人喜歡用謠言、假消息來證明自己的論點是真的，邱威傑說，這也是他願意站出來辯論的理由。

邱威傑說，他在台北市議會也看到議員侯漢廷，拿「歐洲核能被視為綠能的一種」來質詢台北市長柯文哲，他說這是台灣很多核能支持者很喜歡講述的「謠言」。但實際上在歐洲，雖然有11個國家建議歐盟，希望讓核能視為綠能的一種，但絕大多數歐盟會員國基本上還是反對核能，德國也預定在明年讓核電歸零，歐洲從來沒有將核能視為綠能，但這番言論卻被搬到質詢台上，「你就知道謊言、謠言有多囂張」。

曾經歷過2018年公投的台北市議員苗博雅表示，這次成為反方代表原因是，反核四是她從政以來一貫的政治理念，不樂見政黨為了政治目的，要對執政黨做政治鬥爭，就把核四當作政治鬥爭的籌碼。

苗博雅說，核四沒辦法使用，是台灣藍綠兩黨的長期共識，經歷了民進黨的停建再續建，或是馬英九時期，核四都沒辦法通過測試安全運轉，馬英九任內甚至做了封存核四的決定，現在竟然為了政治鬥爭把這個絕對不能用的東西當成公投題目，跨黨派都知道核四不能用的立場，就算她自己是在野黨議員，也願意在反方辯論台上，講述核四沒辦法使用的事實。

苗博雅強調，重啟核四公投如果通過，台灣人民得到的不是安全、可使用的核四廠，得到的是再追加800億、等待10年以上的時間，還是同樣的答案，核四沒辦法使用。她表示作為民意代表，有義務站出來告訴納稅人，重啟核四不是開啟發電廠，而是開啟一個超巨型的錢坑，讓納稅人付出代價。

苗博雅說，尊重提出公投的自由，但提出來接受民間的檢視是必要的，擁核四方常提出似是而非、禁不起檢驗的話，這對台灣民主深化的發展是不利的。希望這次能做個良好的示範，透過正式的意見說明會，讓核四議題越辯越明。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

本次意見發表會，正方代表為「重啟核四公投」領銜人黃士修，反方代表除了邱、苗與蔡中岳，還有2個官方代表（經濟部次長曾文生、核能發電處處長許永輝）。

蔡中岳表示，這次說明會政府方也派出台電核二廠的前廠長、現為核能發電處處長許永輝，核電雖然是科學議題，但變成公投就是政治問題，這次說明會有政府說明政策、核電處長說明工程問題，還有3位過去的經驗和論述的能力，希望公投不是只有科學議題去做論斷，能從各角度把核四議題說清楚。

邱威傑表示，參加公投意見發表會，是為了促進社會更多元溝通，他和苗博雅肩負不同任務，溝通不同族群，自己雖然年紀大，但很多受眾都是20-30歲，這次可能是他們第一次投票。

根據中選會資料，今年全國性公民投票，今年投票權人數初步估算1988萬2378人，超過2020年總統大選投票人數。若依「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻約498萬票。另依內政部戶政司7月底戶籍統計資料，18、19歲人數共48萬2236人，這些人將是公投年齡從20歲調降至18歲以來受惠的首投族。

民眾可進入中選會網站「110年全國性公民投票專區」，透過「我要去哪投票」平台，查詢投開票所地點。

全國廢核平台也將在本月27日舉辦「齊心鞋力，反核有力」行動，也將在12月4日至5日將從核四所在地貢寮出發，以步行的方式前進總統府，表達核災發生時的無力與風險。

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核稿編輯：楊士範