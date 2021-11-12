李白〈關山月〉賞析：單憑創造性的想像，就把交錯繁複的感受寫得傳神寫真

文：李建崑

文學是訴諸情感的藝術，文字是它的傳媒，生活是它的素材，美感是它的本質，表現是它的目的。它傳達的是詩人文學家面對生活的種種感受，以及從生活經驗中體察到的思想意蘊。

透過文學作品的欣賞，我們不但分享了詩人文學家的心靈財富，也拓展了我們有限的生活領域。透過詩歌作品，我們有機會經歷其他人的生活經驗，解讀人生的複雜性，從而體驗生命的多樣意理。

中國文學是現代華人心靈共同的故鄉，五千年以上的文學歷史，累積了數量龐大的文學作品，它記錄著歷代祖先們的生活情態，思想感情。人類心性中的七情六欲基本上是一致的，我們所使用的語言文字雖有古今之別，就時間的先後來說，也許有所謂「古典」與「現代」之分，就情感的普遍性而言，文學其實是無所謂古與今的。

歷代學者曾把中國文學分門別類，以便欣賞與學習，例如南北朝時代就有人把文學為粗分為「文」（純文學）與「筆」（雜文學），說是：「有韻為文，無韻為筆。」

隨著作品的分化，有「書論、奏議、銘誄、詩賦」四科八目之分，後來又有詩、賦、碑、誄、銘、箴、頌、論、奏、說，十體之分；至昭明太子編《文選》時，已有三十七門之體類，至明代文論家徐師曾編寫《文體明辨》時，中國文學史已存在一百二十七種以上的文體，論其數量實在驚人。

但是在眾多的文學體類中，詩一直是文人的最愛。不止因為詩直接訴諸情感，是最精緻的文學；就功能的角度來講，在歷史上以及古代文人的現實生活中，詩詞也曾發揮了多樣的功能，它不但可以抒情，可以述志，也可以諍諫，可以諷刺，還可以詠史、詠物、悼亡、酬贈、題畫等等。

佛徒講說佛理用到它，道士演述仙境用到它；文人仰賴詩歌獵取功名，伶優憑藉歌曲唯持生活，到了今天仍是作家創作上汲取不竭之活水、學者研究上開採不盡的寶礦，一般人頤養情性的精神食糧。

李白（701-763）唐武后長安元年生於綿州昌明縣清蓮鄉（今四川省江油縣），唐代宗廣德元年卒於當塗（今安徽當塗縣）。李白青少年在四川度過，三十歲入長安，玄宗天寶元載，奉詔任翰林院供奉，天寶三載離職，自此浪遊天下。

李白之思想屬於道家，雅好神仙之學。自云：「五歲誦六甲」「十五遊神仙」「雲臥三十年，好閒復愛仙。」曾在齊州紫極宮從北海高天師受道籙為道士。他的詩中，常言及隱居修道之事，也有及時樂之想。

李白天才橫溢，輕視禮教，喜嘲諷現實，任俠好義，有濟世宏願。作詩主張恢復古道，作品各體兼長，對樂府詩，情有獨衷；不僅數量頗多，成就也最高。

他的作品，除了擔任翰林供俸時期，較為制式淺薄，其他時期諸作，大部份以反應社會生活為主。他有獨樹高格的寫作技巧，飄逸磊落的性格，從而造就雄奇奔放的風格，將唐代詩歌創作，推向前所未有的高峰，成為浪漫主義文學的代表。韓愈在《調張籍》中說：「李杜文章在，光燄萬丈長。」誠非虛言。

〈關山月〉全文

明月出天山，蒼茫雲海間。長風幾萬里，吹度玉門關。漢下白登道，胡窺青海灣。由來征戰地，不見有人還。戍客望邊色，思歸多苦顏。高樓當此夜，歎息未應閒。

詩歌形式來看，中國古典詩歌，可以粗分為廣義的詩歌（詩、詞、散曲）與狹義的詩歌（古體詩、近體詩）；或者可以通俗地區別為「字句整齊的」與「字句不整齊的」兩大系統。起源於漢朝的「樂府詩」，與起源於中唐、盛行於兩宋的「詞」，或者宋元以來流行的「散曲」，屬於字句不整齊的詩歌。

至於漢魏以來的「古體詩」（五、七言古詩），唐代以後出現的「近體詩」（五、七言律詩、絕句），都屬於字句整齊的詩歌。 字句不整齊的樂府詩、詞、曲，與音樂之關係極為密切：例如「樂府詩」便是從民間搜集而來的民謠，經過樂工譜上音樂，演奏給皇帝聽，皇帝藉此了解民意，考正得失。

後代文人覺得樂府詩在形式與內涵李方面都值得學習，於是紛紛仿效，寫了許多「擬樂府」。他們或援用古代的題目，重新改寫；或者另立新題，傳寫新意。詩歌句法，也常由「雜言」改為「齊言」。李白的《關山月》就是一首齊言的擬古樂府。

從內容分析《關山月》，此詩是漢代樂府「鼓角橫吹曲辭」十五曲之一。據唐・吳兢《樂府古題要解》卷下：「《關山月》，皆言傷別離也。」李白這首詩，也是寫久戍不歸之人思家的痛苦。

首段「明月出天山，蒼茫雲海間。長風幾萬里，吹度玉門關。」「天山」，即祁連山，在今新疆維吾兒自治區中部，王琦說：「月出於東而邊山在西，今曰『明月出天山』，蓋自征夫而言，已過天山，而迴首東望，則嚴然見明月於天山之外也。」「蒼茫」，曠遠無窮之貌。「雲海」，謂雲氣迷濛的天空像海一般。此句謂明月在蒼茫雲海間露出。

陸時雍《唐詩鏡》：「一起語屬感興。」「玉門關」，即今甘肅敦煌縣西北小方盤城。是當時西域門戶。本段言：明月出於天山之上，蒼茫於雲海之間，長風吹月，遠度玉門關塞。岑寂而關山迢遞，明月所照，皆淒然而可悲者。

次段「漢下白登道，胡窺青海灣。由來征戰地，不見有人還。」白登」，山名。在今山西大同以東，山上有白登臺。「青海灣」，即今青海省青海湖。本段言：夷夏之交，關山阻塞，白登、青海尤為要害。乃中國與胡虜來往爭戰之所也。征夫戍役相繼喪亡，得生還者少矣。如漢高祖之被圍困、哥舒翰之破敗，其跡皆可見也。

三段「戍客望邊色，思歸多苦顏。高樓當此夜，歎息未應閒。」「邊色」，指邊地風情地勢。本段言：關山月出之時，戍客之在邊者，思歸而愁；戍婦在家者，登樓而嘆。明月所照，彼此懷憂，關山迢遞，情可知也。

歷來有關〈關山月〉之評論資料還真不少，比如宋代呂居仁《童蒙詩訓》說：「李太白詩如『明月出天山，…吹度玉門關。』氣蓋一世，學者能熟味之，自不褊淺矣。」認為這首詩最能彰顯李白「氣蓋一世」。

再如嚴評本載錄明人批語：「純是響調，絕俊快，但微近律，全與樂府別。」 重點在於這首詩雖然有個樂府詩的古題目，卻易經微近律詩了。

再如，宋長白《柳亭詩話》：「徐孝穆《關山月》二首，其一曰：『關山三五月，客子憶秦川。思婦高樓上，當窗應未眠。星旗映疏勒，雲陣上祁連。戰氣今如此，從軍復幾年。』李太白五言佳境俱從此出，不止似陰鏗而已也。」從李白喜作來源來看認為，這是從南朝徐陵的作品而出。

從當代的審美視域來看，這首詩還真的很特別。李白最善於使用古樂府來創作新詩篇，他不會老老實實照搬古人的東西，一定要放一些自己的創意與感受。這種五言的樂府詩，不但接近律詩，而且蘊含著李白自己的歷史想像與情境感受。

他未必親臨古戰場，單憑創造性的想像，回溯當年戍守邊關將士們的感情，就已經把這種現代與過去，想像與實境，交錯繁複的感受，寫得傳神寫真。吟唱起來尤其鏗鏘有氣勢！

以下正是〈關山月〉名家彈奏視頻。第一段是台籍青年古琴家黃鴻文演奏的古琴曲〈關山月〉，第二段是中國大陸古琴大師龔一的示範演奏。各位好友聽一聽，你們的感覺如何？大家可以緩緩地朗讀細細品味一番，當然更可以依據下面的旋律吟唱。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航