2021/11/08,
生活

「一指神功」 輕鬆料理挪威雙魚 善用煮飯神器 鯖魚/鮭魚美味讓家人秒讚

「一指神功」 輕鬆料理挪威雙魚 善用煮飯神器 鯖魚/鮭魚美味讓家人秒讚
Photo Credit：挪威海產推廣協會

我們想讓你知道的是

挪威海產推廣協會為了讓大家的料理魂得以持續，與亞太十大名廚李哲松主廚合作，要讓大家回歸職場的同時，還是可以準備兼具營養、衛生、美味的挪威鮭魚及鯖魚。

還記得前一陣子疫情警戒期間，台灣民眾在家上班、在家做菜的熱情嗎？羨慕朋友天天分享FB/IG廚藝美照的同時，是否覺得腦袋已經榨乾了呢？挪威海產推廣協會為了讓大家的料理魂得以持續，與亞太十大名廚李哲松主廚合作，要讓大家回歸職場的同時，還是可以準備兼具營養、衛生、美味的挪威鮭魚及鯖魚。只需利用家家戶戶都有的煮飯神器「電鍋」就能料理出簡單又美味的挪威鮭魚/鯖魚餐點，讓台灣民眾一鍵成主廚、一試成主顧！

挪威海產推廣協會東南亞總監 Asbjørn Warvik Rørtveit 表示：「儘管2020年起，全球各產業皆受到COVID-19疫情的衝擊，台灣整年在挪威鮭魚的進口量仍逆勢增加了2%。2021年截至10月，進口噸數也超越了過去兩年的同期，台灣民眾對於挪威海產的支持讓我們對這個市場更加重視！有鑒於台灣逐步開放各項限制，也幾乎恢復正常上班與生活步調，協會再度與哲松主廚合作，要用家家戶戶都有的煮飯神器 - 電鍋，讓大家下班後也能迅速上菜，享受挪威海產帶來的豐富營養及美味。從今年起，協會也將挪威鯖魚列入在台推廣的重點，讓大家認識挪威水產的多樣性。而不管是挪威鮭魚抑或鯖魚，都有營養價值高又容易烹調的特色，對於生活繁忙步調緊湊的台灣消費者而言，一定會是自己動手做的最佳良伴。」

【挪威海產推廣協會新聞圖片一】一指神功_挪威鮭魚鯖魚電鍋食譜分享
Photo Credit：挪威海產推廣協會

挪威海產推廣協會邀請亞太十大名廚李哲松主廚設計「一指神功」電鍋食譜

亞太十大名廚李哲松主廚表示:「挪威鮭魚和挪威鯖魚都非常容易在各種零售通路上取得，而且不必要繁瑣的事前準備以及工序，只要家中有每個人從小用到大的電鍋，就可以發揮創意，烹調出屬於自己的好味道。身處餐飲業多年，見證到台灣消費者的健康意識日益提升，對於食材的品質以及溯源也愈發重視。挪威政府除了對自家產品嚴格把關，更主動推廣Seafood From Norway這個產地商標，無論養殖或是捕撈方式，都強調科學化及維持環境永續，讓消費者可以安心選購與食用，業者也能專注於創意與口味上的精進。」

【挪威海產推廣協會新聞圖片三】鯖魚電鍋食譜-茄汁鯖魚煨津白
Photo Credit：挪威海產推廣協會

2020年台灣總海產市場共770,026噸，自挪威進口約22,881噸，約佔2%。為了讓更多的台灣消費者能夠了解如何在通路上選購正港的挪威海產，挪威海產推廣協會每年都會舉辦與通路、消費者互動的活動，持續溝通Seafood From Norway所代表的產地與品質意涵。Asbjørn Warvik Rørtveit接著解釋挪威海產推廣協會將Seafood From Norway商標視為永續品牌來經營：「挪威是全球第一個將追溯系統導入自家海產的國家，更推動「捕撈證書」，確保水產品符合現行法規，捕獲的地區和海產健康狀況等標準。因此挪威海產包裝上的Seafood from Norway貼紙，等同確認海產品質的「護照」，只要消費者在選購時認明這個商標，您手上的海鮮就是挪威最驕傲最用心的產品。」

台灣人是出了名的愛吃海產，以挪威鯖魚為例：每年進口至少8,600噸，超過99%直接是在台灣販售食用，是一個極具潛力的市場。而消費者除了透過傳統市場、超市量販等地方採購海產外，電子商務也是新興且持續成長的通路，在挪威鯖魚採購份額上更超越傳統市場，令人刮目相看。協會持續增加與通路及進口商的合作，期待在各方面有更多的突破與發展，讓更多的消費者能認識並享用挪威優質的海產。


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。