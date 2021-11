「一指神功」 輕鬆料理挪威雙魚 善用煮飯神器 鯖魚/鮭魚美味讓家人秒讚

還記得前一陣子疫情警戒期間,台灣民眾在家上班、在家做菜的熱情嗎?羨慕朋友天天分享FB/IG廚藝美照的同時,是否覺得腦袋已經榨乾了呢?挪威海產推廣協會為了讓大家的料理魂得以持續,與亞太十大名廚李哲松主廚合作,要讓大家回歸職場的同時,還是可以準備兼具營養、衛生、美味的挪威鮭魚及鯖魚。只需利用家家戶戶都有的煮飯神器「電鍋」就能料理出簡單又美味的挪威鮭魚/鯖魚餐點,讓台灣民眾一鍵成主廚、一試成主顧!

挪威海產推廣協會東南亞總監 Asbjørn Warvik Rørtveit 表示:「儘管2020年起,全球各產業皆受到COVID-19疫情的衝擊,台灣整年在挪威鮭魚的進口量仍逆勢增加了2%。2021年截至10月,進口噸數也超越了過去兩年的同期,台灣民眾對於挪威海產的支持讓我們對這個市場更加重視!有鑒於台灣逐步開放各項限制,也幾乎恢復正常上班與生活步調,協會再度與哲松主廚合作,要用家家戶戶都有的煮飯神器 - 電鍋,讓大家下班後也能迅速上菜,享受挪威海產帶來的豐富營養及美味。從今年起,協會也將挪威鯖魚列入在台推廣的重點,讓大家認識挪威水產的多樣性。而不管是挪威鮭魚抑或鯖魚,都有營養價值高又容易烹調的特色,對於生活繁忙步調緊湊的台灣消費者而言,一定會是自己動手做的最佳良伴。」

Photo Credit:挪威海產推廣協會

挪威海產推廣協會邀請亞太十大名廚李哲松主廚設計「一指神功」電鍋食譜

亞太十大名廚李哲松主廚表示:「挪威鮭魚和挪威鯖魚都非常容易在各種零售通路上取得,而且不必要繁瑣的事前準備以及工序,只要家中有每個人從小用到大的電鍋,就可以發揮創意,烹調出屬於自己的好味道。身處餐飲業多年,見證到台灣消費者的健康意識日益提升,對於食材的品質以及溯源也愈發重視。挪威政府除了對自家產品嚴格把關,更主動推廣Seafood From Norway這個產地商標,無論養殖或是捕撈方式,都強調科學化及維持環境永續,讓消費者可以安心選購與食用,業者也能專注於創意與口味上的精進。」

Photo Credit:挪威海產推廣協會

2020年台灣總海產市場共770,026噸,自挪威進口約22,881噸,約佔2%。為了讓更多的台灣消費者能夠了解如何在通路上選購正港的挪威海產,挪威海產推廣協會每年都會舉辦與通路、消費者互動的活動,持續溝通Seafood From Norway所代表的產地與品質意涵。Asbjørn Warvik Rørtveit接著解釋挪威海產推廣協會將Seafood From Norway商標視為永續品牌來經營:「挪威是全球第一個將追溯系統導入自家海產的國家,更推動「捕撈證書」,確保水產品符合現行法規,捕獲的地區和海產健康狀況等標準。因此挪威海產包裝上的Seafood from Norway貼紙,等同確認海產品質的「護照」,只要消費者在選購時認明這個商標,您手上的海鮮就是挪威最驕傲最用心的產品。」

台灣人是出了名的愛吃海產,以挪威鯖魚為例:每年進口至少8,600噸,超過99%直接是在台灣販售食用,是一個極具潛力的市場。而消費者除了透過傳統市場、超市量販等地方採購海產外,電子商務也是新興且持續成長的通路,在挪威鯖魚採購份額上更超越傳統市場,令人刮目相看。協會持續增加與通路及進口商的合作,期待在各方面有更多的突破與發展,讓更多的消費者能認識並享用挪威優質的海產。