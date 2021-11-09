照顧爺爺的安妮夢想是回越南開台菜餐廳，某日離家後卻未再回來

文：熊宥之

奶奶過世之後，爺爺一直喜歡往返在台中與桃園兩地住宿，一邊是退休後跟奶奶在一起的回憶與女兒就近的關心，另一邊則有長子供奉的歷代祖先靈位與兒孫滿堂。

爺爺就這樣兩地往返，直到一次不小心跌倒。

上了年紀的長輩總是經不起摔，幾次進出醫院，爺爺病情每況愈下，經過巴氏量表評估後，醫師建議我們居家照護並申請外籍看護，在這個情況下，來自越南的安妮肩負起照顧爺爺的重責大任。

我印象裡的移工，多半是家中的經濟支柱，必須漂洋過海來台灣賺取比故鄉更高的薪水來供養全家，不過這位安妮的情況倒是跟我想像的不太一樣。

安妮的爸爸在越南開工廠，家境算是不錯，她爸爸要她跟一個男生結婚，可是結婚之後老公天天打她，於是她鐵了心來台工作，想藉機遠離另一半，也順便存些錢，回越南時就可以把兒子接出來一起住。

也許因為安妮從小生長在相對其他移工更優渥的家庭環境，除了仲介所屬的職前訓練所教的技能外，其餘生活技能她都不太會，不過媽媽說沒關係，每個家庭的家務習慣本來就不一樣，再多教一次就好。

我母親是一位職業婦女，工作是她證明自己價值的方式，她享受自己賺錢、自己花得理直氣壯的生活，而在廚房裡做菜是我媽的紓壓方式；她喜歡做菜勝過任何事，把菜煮失敗了她心情會很差。

因此對我媽來說，安妮來幫忙照顧爺爺，讓媽媽可以專心工作跟做菜，可說是幫了大忙，爺爺的退休金就用來支付安妮的薪水，媽媽沒有拿爺爺半毛錢，誰也不欠誰，同時我們家還可以維持一定的生活水準，是最公平的家務分配方式。

爺爺在客廳有一個專屬的位子，安妮的位子就坐在爺爺旁邊，方便照顧爺爺的需求。

安妮雖然不擅長家事，甚至不會做菜，但她很認真學習任何媽媽身上的家務技能，甚至買了一本筆記本，天天認真的畫圖做筆記，她最喜歡在媽媽煮飯時跟前跟後，從買菜開始便仔細紀錄每道菜的料理方式，她說回越南時想開一間台菜餐廳，並跟兒子一起經營。

看著她從什麼都不懂開始學做家務，到熟練幫媽媽切菜備料，甚至可以開始煮出一些她這輩子根本沒見過的佳餚，我真心覺得母愛的力量十分驚人，為了與兒子團聚，她學會一大堆之前從沒接觸過的事物。

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後來我離家去外縣市求學，除了平日與家裡聯絡外，再也沒機會與安妮有更進一步的相處。

再次知道安妮的消息，是從跟母親的通話聽說的，母親在電話裡的聲音聽起來十分疲憊，經不起我再三追問，母親才透露，原來安妮已逃跑一陣子了，這十幾天都是靠著母親跟父親下班後，日夜輪班交替照顧爺爺。

有別於其他不信任外籍看護的雇主，平時媽媽不太限制我們家外籍看護的通話及行動自由，畢竟一個人身在異鄉很不容易，藉由電話跟遠方親友聯繫而得到心靈上的支持，是移工們重要的心靈寄託；此外在不影響工作的前提下，外籍看護周末出門跟朋友小聚並在約定的時間回家 ，我媽媽都覺得是合理的休閒。

那天，安妮一如往常早起做好所有她身為看護的工作，在接近中午時出門，也一如往常約定晚餐前會回家，但直到晚上8點，安妮都未再出現，媽媽打了安妮手機，一直無人接聽，後來我媽決定報警，安妮的護照在我們家，所以警察是以逃逸外勞的方式做案件審理。

過去仲介或雇主大多使用扣留護照的方式來嚇阻移工逃逸，雖然近幾年勞動部明文規定禁止扣留移工護照，也明定出罰責，但由於資訊落差，時至今日移工被扣留護照的情況仍時有所聞，不過從我家的例子看來，這招也不是完全管用。

後來過了幾週，警方抓到了安妮。

原來安妮周末外出時新交了一個男友，男友說要給安妮幸福的生活，於是慫恿她從我們家逃跑，這幾週安妮跟著這位男友四處躲藏，由於沒有護照，只能被男友帶去打黑工。她被警察逮補後，說流浪的日子太辛苦了想回越南，便依照法定程序遣返。

然而，由於安妮跟我們家的合約尚未到期，法律規定再次申請外籍看護需要等待三個月，再加上仲介找下一個替補的外籍看護也需要時間，於是這3到6個月的空窗期雇主要自行吸收，例如要雇用費用昂貴的鐘點看護、或是家人輪流請假在家自行照顧，不論哪種方式，對我家都是一種負擔。

Photo Credit: 中央社 圖為外籍看護與雇主在公園散步（非文中提到的安妮）。

這種勞動法令我一直無法理解，畢竟我們沒有虐待安妮，是她自己選擇跟男友逃跑，這個機會成本不應由我們家承擔，我怎麼想都覺得移工逃逸卻懲罰雇主非常不合理。

台灣正邁入高齡化與小家庭的社會，未來這種案例一定會不斷發生，我們應該要修法或設立一個機制，讓移工逃逸事件發生時，有緊急人力可以來填補家庭照護的空窗期，而不是這樣放任管理方使用越來越高壓的方式來限制移工人身自由。

安妮就這樣帶著那本做菜筆記本回越南了，過了幾個月我們才輾轉得知，原來安妮那個所謂的男朋友，是一個專門利用感情去誘騙女性移工逃逸來幫忙打黑工的渣男慣犯，警方已將他繩之以法，但我們也無從得知安妮回國之後的發展，她有沒有鼓起勇氣跟家暴的丈夫離婚？有沒有如願開一間台菜餐廳？有沒有成功接回兒子團聚呢？

安妮是逃跑了，但我深知她也是可憐人，雖然這輩子應該沒機會再見到她，我仍然在內心祝福她未來的人生平安順利。

對於逃逸的移工，我認為去憎恨或仇視他們都無法從根本解決問題，而應該把力氣花在改革台灣現行的移工體制，無論是逃逸移工或失去外籍看護的家庭，兩者都非常脆弱，與其讓雙方弱弱相逼不斷產生仇恨，我相信一定可以找出讓雙方都能獲得支撐的方式。

本文獲《移人》授權刊登，原文請見：她的夢想是回越南開台菜餐廳

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒