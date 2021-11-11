華盛頓會議100週年（上）：這場會議為中華民國與美國的百年結盟拉開序幕

今年對於兩岸紅綠藍3種不同勢力的政黨而言，都各有一個100周年的紀念日，中共理所當然是7月1日的建黨百年紀念日，雖然已有史料指出真正的建黨紀念日是7月23日；民進黨等本土勢力則宣揚10月21日的台灣文化協會創會100周年，雖然這個協會的創始會員裡，支持兩岸統一的不見得比主張台灣獨立的還要少。

至於中國國民黨與中華民國派所不該忘記的，則是1921年11月12日召開的華盛頓會議（Washington Conference），這個會議在過去筆者閱讀的國立編譯館教科書與中華兒童百科全書裡都有提及，基本上在傳統中華民國史觀裡都是給予十分正面的評價。尤其11月12日又是國父孫中山先生誕辰紀念日，更是符合兩蔣父子所極力塑造的政治正確。

100年前召開的華盛頓會議，當然不是為了迎合孫中山先生的生日所開，是實上孫中山先生到死以前對這個會議都是持相當否定的態度。華盛頓會議的重要意義，在於因為第一次世界大戰所引發的山東問題得到了符合中華民國主權利益的解決。藉由1922年2月8日簽署的《九國公約》（Nine－Power Treaty），中國的主權獨立與領土完整都得到了美國進一步的確保。

整體而言，不只是引起五四運動的主權爭議和平落幕，華盛頓會議還為中華民國和美國的結盟拉開序幕。不過美國召開華盛頓會議的目的，並不只是為了中國，而是要確立第一次世界大戰結束後的亞太格局符合美國的戰略利益，建立以美國為中心的華盛頓體系（Washington System）。所以華盛頓會議的召開，其實壓制日本的動機超過扶持中國。

除了逼迫日本吐出山東外，美國又是透過哪些其他的手段壓制日本呢？壓制日本的程度，是否比今天對中共的圍堵還要強硬？既然美國召開華盛頓會議的目的，是要扶持中國圍堵日本，為什麼孫中山先生要予以反對？為什麼孫中山的繼承人蔣中正又要回過頭來擁抱？這一切的一切，還是必須回到1898年美西戰爭結束後的時代背景開始談起。

Photo Credit: 許劍虹 美國的亞太戰略始於美西戰爭後對菲律賓的殖民，圖為美國國家步兵博物館的相關展示

美國的離岸平衡者戰略

直到1898年戰勝西班牙，取得菲律賓殖民地以前，美國一直是東亞事務的局外人。尤其是亞洲大陸的利益，早就已經為英國、法國、德國、俄國等老牌殖民國家還有日本給分割殆盡。為了防止美國在亞洲大陸的商務利益受損，國務卿海約翰（John Hay）發表了著名的「門戶開放」政策（Open Door Policy），要求列強國家尊重大清帝國的主權獨立與領土完整。

不過19世紀末到20世紀初的美國還只是一個崛起中的二流強權，在對亞太事務的操作上還是以「老大哥」英國馬首是瞻，而英國對亞太事務的立場一如英國對歐洲事務的立場，採取的是著名的「離岸平衡者」（Offshore Balancer）戰略。「離岸平衡者」戰略的目標，從根本上就是防止歐洲或者亞太能出現一個主宰整個區域的超級霸權。

比如拿破崙戰爭（Napoleonic Wars）時，法國很明顯展現了想要稱霸整個歐洲大陸的企圖心，那麼英國的政策就是聯合普魯士與俄羅斯壓制法蘭西。而在20世紀初的亞洲大陸，俄羅斯利用義和團事件（Boxer Rebellion）的機會出兵佔領了整個東北，威脅到所有西方列強的利益，於是英國採取的政策就是聯合日本壓制俄羅斯。

所以在1902年1月30日，就有所謂「英日同盟」（Anglo–Japanese Alliance）的誕生，此一同盟關係將延續到1923年，截止前可依據雙方利益討論是否延續。美國不樂見俄羅斯控制整個東北，對「英日同盟」採取支持態度，也為英美在日俄戰爭中共同支持日本的立場埋下伏筆。事實上，在1904年到1905年的日俄戰爭中支持日本的還不是只有英國與美國。

包括孫中山、袁世凱、吳佩孚與張作霖在內的絕大多數中國民族主義者，都因為日本戰勝俄羅斯帝國而振奮不已，將之視為黃種人戰勝白種人的典範。不過美國的老羅斯福（Theodore Roosevelt）總統，還是從防止日本變得過於強大的角度出發，出面斡旋日俄雙方的戰爭，最終以俄羅斯繼續控制北滿洲，日本控制南滿洲為條件為戰爭劃下句點，維持住東北亞的區域平衡。

Photo Credit: 許劍虹 第一次世界大戰終結了左邊的三個帝國與右邊的一個帝國，還讓右邊的另外兩個帝國衰弱，使美國與日本成為爭奪亞太地區的最後兩強

戰略模糊下的《藍辛－石井協定》

帝俄勢力的消退，使威廉二世（Wilhelm II）領導的德意志帝國成為大英帝國的全新威脅，日本帝國則在第一次世界大戰爆發後依循《英日同盟》條約自動成為協約國的一員。日本在1914年8月23日對德國宣戰，隨即出兵進攻有德奧兩軍駐防的青島要塞。德軍在奧匈帝國部隊的協助下，對日軍的進攻組織了3個月的抵抗，最終仍因敵眾我寡而於1914年11月7日投降。

在對德國宣戰前發佈的最後通牒中，日軍聲稱要在趕走德軍後把青島與膠州灣的管理權歸還給中國，起初保持中立的北洋政府對此並無異議。可是在德國總督麥維德（Alfred Meyer－Waldeck）簽下降書後，日軍對青島展開了類似對台灣還有關東州的殖民統治，強迫各校學習日語，而且還侵占百姓的房舍，激起了中國知識份子的普遍反感。

顯見此刻的日本，已經因為先後戰勝俄羅斯與德國兩個白種人國家，開始展現出不受英美控制的野心。日本還進一步向北洋政府大總統袁世凱提出著名的《21條要求》，要求把整個中華民國納入日本的勢力範圍，引起中國內部強烈的反日浪潮。美國在1917年4月6日參戰以前，雖然對中國採取同情態度，但仍保持置身事外的立場。

美國對德國宣戰後不久，為了確保日本繼續留在協約國陣營，不在亞太地區給英美製造麻煩，國務卿藍辛（Robert Lansing）邀請日本外務大臣石井菊次郎訪問華府，於1917年11月2日簽署了所謂的《藍辛－石井協定》（Lansing–Ishii Agreement）。由於該協定簽署不久，俄羅斯帝國就因為「十月革命」（October Revolution）的爆發而退出協約國，英美在經營對日關係上更是小心翼翼。

不過如果瞭解《藍辛－石井協定》協定的內容，就能輕易瞭解到這是美國操縱「戰略模糊」（strategic ambiguity）的高招，因為該協定要求美日雙方在遵守「門戶開放」的政策下尊重彼此在中國的「特殊權益」。該協定沒有定義什麼是美日的「特殊權益」，然而「門戶開放」政策卻明確定義各列強尊重中國主權獨立與領土完整，說明美國還是沒有要在山東問題上對日本退讓。

Photo Credit: 許劍虹 第一次世界大戰終究還是歐美列強之間的內戰，日本在這之間終究還是排不上邊的

防止中日結盟抗美

另外更重要的一點，是段祺瑞領導的北洋政府也在美國的支持下於1917年8月14日對德國宣戰，這讓中華民國在第一次世界大戰結束後也具備了戰勝國的地位。雖然不像日本那般成為能夠與美國、英國、法國還有義大利並列的世界五強，但對山東問題仍能有屬於自己的發言權。更重要的一點，是此刻日本已經不可避免的成為了美國的頭號戰略競爭者。

因為在第一次世界大戰結束的當下，德意志帝國、奧匈帝國、俄羅斯帝國與鄂圖曼帝國都已經滅亡，英國和法國也是大幅衰弱，整個太平洋只剩下美國及日本兩個勢均力敵的對手。

誰能爭取到中國這個擁有4億人口的亞洲國家支持，誰就能成為20世紀的亞太霸主。所以美國又改變了立場，不只支持中華民國力爭山東主權，甚至還讓中華民國代表顧維鈞與總統威爾遜（Woodrow Wilson）同乘一艘船前往巴黎參加和會。

後來就如我們所知道的，山東問題引爆了五四運動，陸徵祥、顧維鈞、王正廷、施肇基與魏宸組等中國代表在美國的暗中支持下拒絕在《凡爾賽和約》（Treaty of Versailles）上簽字。

也因為山東問題成為了懸案，威爾遜總統才有正當的理由召開華盛頓會議，以解決巴黎和會上所無法解決的問題。看在當時的中國知識分子眼中，美國簡直就是正義的化身。

不過凡是有光明面，也就會有陰暗面，美國之所以如此積極協助中國抵抗日本的不合理要求，背後還是有防止中國與日本結盟的權謀考量。

尤其是當日本外務大臣內田康哉提出《種族平等議案》（Racial Equality Proposal），期待西方白種人國家能以公正平等態度看待非白種人國家日本的時候，包括顧維鈞在內的中國代表居然暫時放下了因山東問題產生的成見，選擇投下支持日本的一票，讓美國感到意外又驚慌。

假若日本能以同屬黃種人的種族意識，讓中國人超越受到西方西發利亞體系影響所產生的主權國家觀念（Westphalian sovereignty），轉而與日本結盟，甚至接受日本領導的話，英美國家主宰亞洲的時代將就此結束。所以在與澳洲聯手否決《種族平等議案》之後，美國從防範中日進一步結盟的角度出發，召開華盛頓會議勢在必行。

華盛頓會議100週年（下）：為何孫中山反對美國主導的《九國公約》？

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航