華盛頓會議100週年（下）：為何孫中山反對美國主導的《九國公約》？

以壓制日本為目標的華盛頓體系

華盛頓會議在1921年11月12日召開，在1922年2月6日結束，目標就是為了建立一套以壓制日本為目標的華盛頓體系（Washington System）。日本在第一次世界大戰中取得的戰利品，不是只有我們所熟知的山東，還有德國過去在南洋群島的殖民地，範圍包括今天的北馬里亞納群島、帛琉、馬紹爾群島以及密克羅尼西亞聯邦。

以建立新的太平洋秩序為由，美國要求英國、法國與義大利共同簽署《四國公約》（Four-Power Treaty），表面上是要求美英日法義5國彼此尊重對方在亞太地區的主權，實際上是剝奪《英日同盟》續約的正當性，防止未來日本尋求英國的協助對抗美國。

事實上美國對此的憂慮完全是多餘的，因為英國同樣也開始把日本視為潛在威脅，《英日同盟》過了1923年注定是延續不下去的。

接著又簽署《華盛頓海軍條約》（Washington Naval Treaty）限制日本帝國海軍的發展，嚴格規定美國、英國還有日本的海軍發展比例為5比5比3。日本方面曾對美英雙方提出抗議，認為英國與美國的造艦比例遠遠超過日本，將使日本在一場與英美的長期衝突中陷入不利處境。不過考量到英美海軍分散在全球各大海域，日本帝國海軍則較集中在亞太地區，這樣的安排還是勉強為日本所接受。

最後才是涉及到中國，但是政治性卻最高的《九國公約》。正如大戰略家克勞賽維茨（Carl von Clausewitz）所言，戰爭不過是政治透過另外一種手段的延伸，美國召開華盛頓會議的重點還是在中國，是要爭取與確保中華民族主義在下一場世界大戰中與美利堅合眾國同進退。所以山東懸案必須在美國的主導下，以日本把山東主權歸還給中國做為圓滿的結局。

美國、比利時、英國、中國、法國、義大利、日本、荷蘭與葡萄牙在2月6日完成《九國公約》的簽署後，日本幾乎無條件的把山東歸還給中國。伴隨著華盛頓體系的建立，美國逐漸取代英國成為西方世界在亞太地區的大哥，中華民國則是必須要扶持起來牽制日本還有蘇聯的潛在夥伴。

這套戰略規劃，完全符合20年代中華民國的國家利益，孫中山又為何要持反對的態度呢？

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 顧維鈞雖然被孫中山否定，後來卻成為了中華民國的外交之父，為今日的台灣確認了親美的外交總路線

孫中山反對《九國公約》的原因

《九國公約》可能是繼徐樹錚遠征外蒙古以來，北洋政府在外交領域上取得的最重大勝利。顧維鈞也因為這場勝利成為國人心目中的民族英雄，先後出任外交總長、財政總長以及國務總理等要職，幾乎等同於國家元首。美國也就此確立了「一個中國」政策（One China Policy），成為第一個只與一個中國的中央政府建立外交關係的列強國家。

然而對於這個符合中華民族主義的公約，中國國民黨總理孫中山先生卻持反對的立場，因為他認為無論是巴黎和會還是華盛頓會議都只不過是西方列強彼此之間的「分贓」而已。孫中山對美國的質疑甚至可能還超過日本，因為他認為如果沒有英美一開始的慫恿，日本根本不會出兵山東，拿下對青島的控制權，從而引發與中國的主權衝突。

美國從來就沒有擁有過青島或者膠州灣，只不過是把本來「可能」答應給日本的特權取消掉，慷他人之慨般的還給中國而已，本身一點損失都沒有就靠著一紙《九國公約》離間了中日兩國。

所以孫中山領導的廣州國民政府否定《九國公約》，採取「聯俄容共」的親蘇立場，決定與西方國家鬥爭到底。到了1924年11月28日，他甚至在神戶發表「大亞洲主義」演說，主張中日合作對抗英美。

從「聯俄容共」到「大亞洲主義」，看起來在晚年孫中山的眼中，美國是一個比蘇聯和日本還要更為惡劣的「帝國主義」國家。

早年以林肯（Abraham Lincoln）《蓋茨堡宣言》（Gettysburg Address）為藍圖打造《三民主義》的孫中山真的如此討厭美國嗎？答案其實是否定的，他否定《九國公約》的原因不是為了否定《九國公約》本身，而是否定代表中國簽署《九國公約》的北洋政府。

原來一開始孫中山領導的廣州國民政府也想參加華盛頓會議，試圖以伍朝樞為南方代表與北方代表顧維鈞分庭抗禮。可沒想到美國方面堅守「一個中國」政策，要求廣州國民政府的代表只能加入北洋政府的代表一起與會，此舉徹底激怒了孫中山，讓他在外交路線上走上了與美國的對立面。不過等到國民政府取代北洋政府，成為中國唯一的合法政府之後，這個態度似乎又有所調整。

Photo Credit: 美國國會圖書館 出席1937年11月《九國公約》會議的美國代表團，中間的為代表團長戴維斯（Norman Davis）

蔣中正支持《九國公約》的原因

北伐勝利之後，蔣中正推翻了孫中山的「聯俄容共」政策，對共產黨員與國民黨內左派份子展開清洗。隨後南京國民政府在上海資本家的支持下，開始調整以英美為目標的「革命外交」，轉而延續北洋政府的立場透過外交協商與英美談判新約，於是「大亞洲主義」也跟著被拋棄。早年被西方觀察家視為「紅色將軍」的蔣中正，最大的轉變跡象彰顯在他對顧維鈞的態度上。

顧維鈞因為出任過北洋政府國務總理的關係，在北伐勝利之初一度成為國民政府通緝的對象，只能夠暫時避居加拿大。蔣中正為了緩和與英美的關係，透過「少帥」張學良出面延攬顧維鈞回國，重新投入對英美外交的工作。顧維鈞雖然沒能再出任外交部長，卻成為蔣中正推動對美關係上最重要的策士，絕對是當今中華民國最獨一無二的外交之父。

在蔣夫人宋美齡與顧維鈞、胡適等人的推動下，中華民國走上了直到今天都沒有改變，而且還更為深化的親美路線。蔣中正對《九國公約》的態度，更是從孫中山的否定走上全面擁抱。

縱然美國的一切外交政策都是為了美國自身的利益盤算，可親美無論是從哪一個時代的角度切入，都最符合中華民國的利益。甚至如果沒有美國的介入，或許中華民國都已經滅亡好幾次了。

蔣中正在全面抗戰爆發後，選擇在上海主動開闢戰場的原因，就是為了引起英美國家的注意。因為顧維鈞在他的授意下，要求《九國公約》的簽字國於布魯塞爾召開《九國公約》會議，維護中華民國的主權獨立和領土完整。不過在日本拒絕加入，還有美國尚未做出參戰準備的情況下，這場從1937年11月3日開到11月24日的會議只能不了了之。

《九國公約》會議的失敗，被許多學者認為是華盛頓體系的終結，為此蔣中正也只能暫時放下對蘇聯的成見，尋求史達林（Joseph Stalin）的援助來抵禦日本侵略。不過美國終究還是因為80年前爆發的珍珠港事變參加對日作戰，並且在最終爭取到中華民國與自己結盟共同擊敗日本。從爭取中華民族主義與美利堅同一陣線的這個角度來看，華盛頓會議還是達到了其被賦予的外交使命。

Photo Credit: 許劍虹 對許多底層深藍而言，他們對蔣中正接納顧維鈞的建議採取親美路線其實是不滿意的，希望能夠回歸孫中山時代的「原教旨主義」

比較100年前後的日本與中共

當華盛頓會議在100年前召開時，中國共產黨還只是一個剛成立3個月的微不足道小黨而已，還普遍被中國的知識份子視為共產國際的中國支部。如今中共與美國的關係既緊張又對立，仿佛成為了100年前大日本帝國的化身。

其實100年前的日本與今天的中共，確實有許多相似之處。當年的日本正從令人羨慕的大正民主時代快速走上昭和時代初期軍國主義對外擴張路線的回頭路。現在的中共也放棄鄧小平時代以來韜光養晦的路線，走上毛澤東文化大革命路線的復古之路。

100年前的大日本帝國也好，現今的中華人民共和國也罷，都在鼓吹極端民族主義思想。大日本帝國意圖挑戰華盛頓體系，中華人民共和國亦想改變尼克森（Richard M. Nixon）時代以來，由華府、北京、台北共同建立的台海「不統、不獨、不武」現狀架構。

美國還是那個美國，試圖防止亞太地區出現一個主宰全局的單一霸權出現。可擁有更多戰略縱深、資源與財富的中共，卻只有在意識型態上繼承了大日本帝國而已。限制一個土地與人口如此龐大的紅色帝國十分困難，因為今天的美國再也無法如100年前那樣，靠一紙條約來限制中國人民解放軍海軍艦隊數量的發展。如今中共擁有350艘軍艦，在數量上已超過美國海軍的293艘。

軍艦數量多過美國，而且還比當年的日本更集中於印太地區與台海，今日的中華民國處境其實更為危險。更重要的是，中華人民共和國與中華民國的國民不只同為黃種人，還是更加同文同種的華人或者中國人，這讓美國比100年前更難追求中華民族主義與自己同一陣線。然而在中共沒有像周邊國家發動武力侵略的情況下，爭取日本、南韓、菲律賓、越南與新加坡的支持也沒想像中的容易。

100年前，有自認總理繼承人的中華民族主義者汪精衛擁抱大亞洲主義，參加日本發動的「大東亞共榮圈」。到了100年以後的今天，也有自稱孫中山信徒的深藍群眾擁抱中國共產黨，投身「中華民族偉大復興」的懷抱。

此種認同上的矛盾，或許是今日泛藍陣營沒有辦法面對華盛頓會議召開100週年的原因。可身為中華民國捍衛者的我們，又豈能忘記這個重要的日子？

延伸閱讀

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航