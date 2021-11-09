民眾黨啟動「民主戰車」全台宣講，再次定調「2好2壞」擺脫藍綠惡鬥爛攤子

民眾黨今（9）由秘書長謝立功及立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶、張其祿全員到齊，另外還有全台各地黨部的主委、黨公職也都來到現場，共同宣布「護藻礁 護食安 護台灣」民主戰車公投全台宣講起跑。5位立委也重申「反萊豬」、「護藻礁」投同意，「重啟核四」、「公投綁大選」投下不同意的立場，呼籲更多民眾參與12月18日公投。

反萊豬、護藻礁

立委邱臣遠指出，民眾黨希望萊豬「源頭管理、明白標示」，但民進黨不做就是不做，赴美查廠的承諾不了了之，說好的養豬基金前2年就縮水21億元，台灣豬標章現在到處都下載得到，完全看不到政府有落實當年承諾的把關機制。

立委高虹安則表示，民眾黨一年前赴民進黨黨部，傳達人民不要吃萊豬的要求，然而現在政府仍選擇標示產地，而非標註是否含萊劑的方式「擦邊球」，為了更高的政治利益，為了自己的歷史定位，犧牲人民安全健康。

高虹安點破，學校營養午餐不該用萊豬，卻不願明確入法管理，教育部對外宣稱「現行法規機制已完善，一律使用在地食材」，但《學校衛生法》第23條寫的是「應優先採用」，明顯是混淆視聽，全台關心孩子健康的家長，都應該站出來對「反萊豬」投下同意票。

而從連署階段就開始力挺藻礁公投的立委蔡壁如表示，台灣是一個海島國家，政府卻對海洋資源一無所知，甚至公然把側翼粉專抹黑環團的稱呼拿來使用。蔡壁如解釋，中油第三天然氣接收站明明還有遷址、原地微調、輔助方案等，政府卻只提出外推方案，7000多年的海洋資源恐被政府「圖一個方便」而消失，因此全台關心土地、海洋資源的人，都應該出來對「護藻礁」投下同意票。

張其祿反對公投綁大選，賴香伶盼「勿再為了核四虛耗」

立委張其祿指出，自2004年公投起，2008、2018年公投都被藍綠綁架，一下子主張不領公投票，一下子主張積極參與公投，上次2018年公投綁大選的痛苦，相信民眾都很清楚，一邊投票、一邊開票的荒謬情況，讓台灣難以擔當亞洲民主模範生。

張其祿解釋，把「選人」和「選事」兩件不同的事混在一起，就沒辦法好好的討論，淪為兩大黨的政治動員對決，完全容不下第三種討論的聲音，公投是還權於民，而非政黨動員對立，若厭惡藍綠惡鬥，請務必對「公投綁大選」投下不同意票。

立委賴香伶說，民主戰車曾是突破戒嚴體制的工具，自己也曾站在民主戰車上為勞工爭取權益，如今民進黨用大外宣、哏圖說明政策，令人不勝唏噓。尤其核四被當成選票提款機，工安、地質疑慮未能有效釐清，30年來浪費3300億元，未來重啟、環境回復成本恐怕要再投入上千億元。

賴香伶表示，至今用來處理核電廠除役的核後端處理基金，原本2008年認為只要3353億元，到了2018年再精算，估計要在2025年前備足4728億元才夠，未來恐怕還會再增加，台灣實在不需要再就核四廠的問題虛耗。

蔡壁如也表示，核四已是40年的老建物，國民兩黨輪流執政都有封存又重啟，且去年執照已經到期，因此民眾黨的態度就是不支持重啟、台灣向前看，不要選舉時藍綠就拿來當提款機，搞藍綠惡鬥爛攤子，尤其執政黨給的資訊不對稱，民眾黨會深入地方溝通，不讓執政黨「黑白講」。

秘書長謝立功表示，民調顯示有很多民眾不知道年底要舉行公投，民眾黨走入鄰里、走入人群，不僅傳達「護藻礁、護食安、護台灣」的精神，重要的是讓民眾知道，公投不是選人、不是選黨，而是關乎自身權益的價值選擇。公投的討論過程，才是公投的核心目的，當執政黨失能的時候，就是人民覺醒的時刻。

謝立功表示，也強調，公投的過程就是不斷溝通，最後民眾黨也定調護藻礁、護食安「2好2壞」的立場，呼籲政府公開所有資訊、數據，提供民眾做出決定。

謝立功也批評，民進黨執政後，早就忘了黨外時期的奮鬥精神，這次甚至砸上千萬元搞認知作戰，用各種話術抹黑民意。民眾黨的民主戰車要走入人群，用當年民進黨的方式，實踐民進黨當年主張公投、守護民主的理想，期盼人民用自己的選票，幫執政的民進黨找回初衷。

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核稿編輯：翁世航