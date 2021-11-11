入境森野，將建築種進自然裡——溫柔的建築巨人，元利建設

想像在台北鬧區的邊境，有一處2907坪的莊園基地，緊鄰山林步道，同時又能對望繁華的首都市景，只要三首歌的時間，即可在慢活與快捷的雙時區裡切換自如。

在這片莊園，你能體會到「山、林、森、野」的自然初心，以及見證螢光點點的螢火蟲復育地。住在屋裡，打開窗戶不必擔心空污問題，深呼吸一口氣，空氣的鮮活、自然的綠意能進到生命之中，時間彷彿慢了下來。當日常生活與周遭的大自然合一，也終於能明白什麼是真正的世外桃源。

美國詩人、生態哲學家、環保活動家Gary Snyder曾說：「大自然不是拜訪的地方，是我們的家。（Nature is not a place to visit. It is home.）」

為了實踐這句話，證實美好生活與自然共融的可能性，向來以高品質與美學堅持享譽建築界的元利建設，在以仙跡岩為鄰的「元利森活莊園」新開發案中，示範將建築種進自然裡——實現入境山、林、森、野的愜意嚮往。

Photo Credit：元利森活莊園 後疫情時代，全球掀起崇尚⾃然永續的風潮，本著回歸初心、與⾃然共生的理想，元利建設也細細琢磨文⼭區2907坪極稀美地，提供更有溫度的居住文明。

復育自然，也與自然共生——關懷環境公益的建築巨人

元利建設在台灣耕耘40多年，其負責人林敏雄，身兼元利建設和全聯實業的董事長，透過宏偉建築與平價量販業深入消費者的生活，為這塊土地上的居民實現美好生活。也因為林敏雄董事長長期關注城市發展、永續環保、生態復育等議題，不只透過投入基金會（如：大安森林公園之友基金會、全聯慶祥慈善事業基金會）關注環保與社會公益，在元利建設的建築作品中，也時常反映林敏雄董事長疼惜大地萬物的心意。

復育大地，與自然共生。唯有照顧好自然環境，才能創造涵養身心的居所。秉持這樣的理念，早在聯合國喊出永續發展目標（SDGs）之前，林敏雄董事長已透過企業與基金會之力，力行生態復育的樹木方舟計畫、螢火蟲復育、滅蚊計畫等，體現溫暖的企業本質。

落實到建築本業，可以發現元利建設很早就將「永續、傳承」的概念融入建築的設計思考，而回歸自然、共生自然便是實踐這個理念的做法之一。所以元利建設打破一般蓋好蓋滿的建築思維，更重視土地的留白，好創造自然與建築融合的生活意境。以「元利森活莊園」為例，可說是先種樹再種房子。先規劃自然景觀、保留大量原土層種植落羽松森林步道，才開始規劃建築；而這也是元利建設被稱作「溫柔的建築巨人」原因之一。

Photo Credit：元利森活莊園 林敏雄董事長參與螢火蟲復育計畫，致力於恢復美好的自然生態並傳承給下一代。位在文山區的「元利森活莊園」鄰近台北少見的螢火蟲復育地–木柵公園翠湖，以後在此生活的都市孩子們，也能享受親近大自然的奢侈。

是永續住居，也是生態跳島——與自然共生的未來森活

從台北市大安森林公園旁的「One Park Taipei元利信義聯勤」、鄰近師範大學的「和平大苑」，到木柵運動公園一帶的「忠順大院」等，元利建設有許多經典代表作，不只打造精彩奪目的宏偉建築，為都市帶來耳目一新的建築典範，更創造出崇尚自然、藝術涵養的美學家居。

對林敏雄董事長來說，每一座建築都是城市景觀的一部份，每一次新建案都是進步與更新的機會，元利建設不只承諾住戶最好的居住品質，也要為市容帶來貢獻。對此，負責「元利森活莊園」建築銷售企劃的新聯陽實業副總經理邱俊陽說，「元利森活莊園」具備台北市罕見的2907坪大基地能量，是首都圈中的珍稀之地，更是仙跡岩下的生態跳島，也是元利建設實踐「將建築種進自然裡」的示範場域。

「因為大面積的基地，讓建築設計能有更多彈性，元利森活莊園得以保留1400坪原土層、創造94.97%的超高綠色覆蓋率，包含落羽松森林步道規劃、玉蘭芳園、生態之丘等，讓回家就像是入境一座森態博物館。」

如此與自然共生、甚至再創自然的方式，元利建設可說是台灣數一數二的先行者，以關懷自然的溫柔與韌性，帶動未來建築趨勢。

以敞開邊界，讓大自然恩典流入生活裡的設計思維，為 「元利森活莊園」創造出獨一無二的森活風情與視野景觀，享受在城市裡住進一座森林的無價奢華。／Photo Credit：元利森活莊園

「跟環境融合，也就是與自然達到平衡。」設計師陳宇晃是「元利森活莊園」的燈光設計核心，利用昆蟲感應不到的燈光照明，降低其趨光性，讓昆蟲不會朝著燈光「飛撲」，能持續自由自在地生活，與人類共享美好生活。／Photo Credit：元利森活莊園

以建築為本，創造美好生活——累積長期信任感的豪宅提案

以企業能量復育自然、關懷永續，元利建設仍不忘建設為本的宗旨，經過時間的考驗，累積無數好口碑。關注房市或建築產業的人都知道，元利建設最大特色之一是採「先建後售」，所有建案幾乎都是完工後才開始銷售，最終成果有目共睹，元利建設也成為獲得消費者一致肯定的豪宅品牌。近期的「元利森活莊園」是元利建設少數的預售案，開售不久即有七成熱銷，顯見元利建設乘載消費者信任感的實力。

以打造指標豪宅著名的元利建設，其高標準的品質要求與美學堅持，可以說是兩大招牌。不只與國內外知名設計師合作，也嚴選週邊機能完善、有發展潛力的建地。「元利森活莊園」距敦南商圈、信義計畫商圈約15分鐘車程、地處文山文教區，再興中學、永建國小、中山國小，三所校園環繞，充滿人文書香氣息；此外，在有「美學教父」李天鐸建築師的掌舵下，更讓元利森活莊園成為令人拭目以待的史詩巨作。

將台灣建築推向世界舞台之外，林敏雄董事長的哲人心思，也讓元利建設的作品保有大量留白的特色。大量留白，是為留給住戶與社區足夠的喘息空間，讓光輝與風景得以映入眼簾；此外，在林敏雄董事長的堅持下，每戶皆採三面採光設計，享有最極致的視覺穿透饗宴，也確保住戶能接收最完整的環境能量。

順應環境，比大破大立更需要智慧。這是元利建設的心法，也是元利建設希望帶給住戶的禮物——一種回歸身心平衡的哲學。向自然學習、與森林共生，展開低調奢華的詩意生活 ▶ 元利森活莊園．線上預約賞屋