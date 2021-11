入境森野，將建築種進自然裡——溫柔的建築巨人，元利建設

想像在台北鬧區的邊境,有一處2907坪的莊園基地,緊鄰山林步道,同時又能對望繁華的首都市景,只要三首歌的時間,即可在慢活與快捷的雙時區裡切換自如。

在這片莊園,你能體會到「山、林、森、野」的自然初心,以及見證螢光點點的螢火蟲復育地。住在屋裡,打開窗戶不必擔心空污問題,深呼吸一口氣,空氣的鮮活、自然的綠意能進到生命之中,時間彷彿慢了下來。當日常生活與周遭的大自然合一,也終於能明白什麼是真正的世外桃源。

美國詩人、生態哲學家、環保活動家Gary Snyder曾說:「大自然不是拜訪的地方,是我們的家。(Nature is not a place to visit. It is home.)」